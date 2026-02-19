Η απροσδόκητη αιτία που προκαλεί πεπτικά προβλήματα – Κι εσύ την αγνοείς

Μια κρυφή αιτία που προκαλεί πεπτικά προβλήματα σχεδόν σε όλους, τι πρέπει να προσέξετε καθημερινά και πώς να βελτιώσετε την πέψη σας άμεσα.

Όταν κάτι σχετικά με την υγεία σας, σας φαίνεται «λάθος», υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απευθυνθείτ στη Google για βοήθεια. Μπορεί μάλιστα να είναι αυτό που σας οδήγησε σε αυτό ακριβώς το άρθρο. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων , το 59% των ενηλίκων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες για την υγεία ή για ιατρικούς λόγους. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο δεν είναι αξιόπιστος γιατρός. Η αναζήτηση στο Google για πιθανές αιτίες πονοκεφάλου (ή η ερώτηση στο ChatGPT), για παράδειγμα, θα μπορούσε σύντομα να σας οδηγήσει στην αυτοδιάγνωση με όγκο στον εγκέφαλο, ενώ η πραγματική αιτία είναι πολύ λιγότερο τρομακτική .

Εάν λοιπόν έχετε προβλήματα στο έντερο καλό είναι να γνωρίζετε πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαγνωστούν, παρόλο που πολλοί τα αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με την Αμερικανική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, περίπου το 40% των ενηλίκων έχουν σταματήσει τις καθημερινές τους δραστηριότητες τον τελευταίο χρόνο λόγω δυσάρεστων συμπτωμάτων του εντέρου. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν φούσκωμα, διάρροια ή δυσκοιλιότητα.

Εάν αντιμετωπίζετε τακτικά ενοχλητικά γαστρεντερικά προβλήματα, είναι σημαντικό να επισκεφτείτε έναν γιατρό για να τα αντιμετωπίσετε. Η υγεία του εντέρου είναι περίπλοκη και τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την καθοδήγηση που μπορεί να σας προσφέρει ένας γιατρός με βάση την ατομική σας υγεία. Ωστόσο, μερικές φορές, ο λόγος για την δυσφορία σας δεν είναι τόσο δυσοίωνος όσο νομίζετε, αλλά μπορεί να είναι μια απλή συνήθεια που παραβλέπεται.

Η πιο παραβλεπόμενη αιτία πεπτικών προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε τακτικά φούσκωμα, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, το πρώτο που είναι καλό να κάνετε είναι να λάβετε υπόψη τη διατροφή σας. Αυτό περιλαμβάνει τι τρώτε και πίνετε, καθώς και τι μπορεί να μην τρώτε ή να μην πίνετε αρκετά. Για παράδειγμα η μη κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού είναι η νούμερο ένα αιτία πεπτικών προβλημάτων που παραβλέπεται περισσότερο. Συχνά, είμαστε απασχολημένοι, οπότε τρώμε πρόχειρο φαγητό και ξεχνάμε να πιούμε νερό. Όμως, η μη κατανάλωση αρκετού νερού μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από πεπτικά προβλήματα, όπως στομαχικές διαταραχές, καούρα , δυσκοιλιότητα και διάρροια.

Αν έχετε δυσκοιλιότητα ή διάρροια, μπορεί να βοηθήσει να επιστρέψετε στα βασικά για λίγες μέρες. Δηλαδή να τρώτε μια ήπια διατροφή με ώριμες μπανάνες, μήλα , ρύζι, τοστ ή πατάτες και να πίνετε άφθονο νερό και, αν μισείτε το νερό, δοκιμάστε νερό καρύδας ή κάτι με ηλεκτρολύτες. Αν το κάνετε μόνο για μία ημέρα, θα κάνει τεράστια διαφορά και αν το κάνετε για τρεις ημέρες, θα επαναφέρετε τον οργανισμό σας σε λειτουργία. Ακόμα δεν αισθάνεστε καλύτερα; Αυτό είναι ένα σημάδι ότι ήρθε η ώρα να κλείσετε ραντεβού με έναν γιατρό.

unsplash

Μια άλλη συχνά παραβλεπόμενη αιτία πεπτικών προβλημάτων - που δεν έχει καμία σχέση με τη διατροφή

Ενώ η εξέταση της διατροφής σας —συμπεριλαμβανομένων των συνηθειών ενυδάτωσης— είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης, ωστόσο εάν αντιμετωπίζετε πεπτικά προβλήματα, μερικές φορές η αιτία δεν έχει καθόλου να κάνει με τη διατροφή, αλλά μπορεί να είναι το άγχος. Μία από τις πιο παραβλεπόμενες αιτίες των πεπτικών συμπτωμάτων είναι το χρόνιο στρες και η απορρύθμιση της σύνδεσης εγκεφάλου-εντέρου που προκύπτει. Πολλοί επικεντρώνονται σε τροφικές αιτίες, αλλά το στρες έχει μια ισχυρή και συχνά υποαναγνωρισμένη επίδραση στον τρόπο λειτουργίας του πεπτικού συστήματος.

Η επιστημονική έρευνα το υποστηρίζει αυτό. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2023 που δημοσιεύτηκε στο Cell , οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα σήματα στρες από τον εγκέφαλο μπορούν να ταξιδέψουν στο γαστρεντερικό σωλήνα μέσω του νευρικού συστήματος. Διαπίστωσαν ότι το χρόνιο στρες αλλάζει κυριολεκτικά τη σύνθεση του εντέρου και μπορεί να οδηγήσει σε κοιλιακό άλγος, διάρροια, δυσκοιλιότητα και εντερική φλεγμονή.

Το χρόνιο στρες μπορεί να συμβάλει σε φούσκωμα, κοιλιακή δυσφορία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ναυτία και εξάρσεις παθήσεων όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Μπορεί επίσης να κάνει το έντερο πιο αντιδραστικό, με αποτέλεσμα η φυσιολογική πέψη να είναι άβολη ή επώδυνη.

Είναι εύκολο να παραβλέψουμε το άγχος ως αιτία πεπτικής δυσφορίας, επειδή δεν εμφανίζεται στις εξετάσεις αίματος ή στις απεικονίσεις, και οι άνθρωποι τείνουν να το θεωρούν ως ψυχικό ή συναισθηματικό πρόβλημα και όχι ως φυσιολογικό. Παρόλα αυτά το άγχος επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα του εντέρου, την ευαισθησία και την παραγωγή οξέος. Πολλοί θα εμφανίσουν γαστρεντερικά συμπτώματα σε περιόδους χρόνιου, συνεχιζόμενου στρες ή οξέων στρεσογόνων παραγόντων της ζωής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αναζήτηση της αιτίας των πεπτικών προβλημάτων μπορεί να είναι περίπλοκη. Γι αυτό και είναι σημαντικό συμβουλευτείτε έναν γιατρό για να αποκλειστούν τυχόν υποκείμενες παθήσεις. Αλλά η αντιμετώπιση του στρες ως μέρος της θεραπείας σας μπορεί να βοηθήσει.

Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο, μειώστε τον ρυθμό όταν τρώτε, ενσωματώστε τη σωματική δραστηριότητα στην ημέρα σας και εξασκηθείτε σε απλές τεχνικές ηρεμίας του νευρικού συστήματος, όπως η βαθιά αναπνοή. Και μην ξεχνάτε να παραμένετε ενυδατωμένοι. Το πεπτικό σας σύστημα χρειάζεται νερό για να λειτουργήσει σωστά, όπως και το υπόλοιπο σώμα σας.