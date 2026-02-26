Τι ακριβώς να φας και να πιείς όταν έχεις δυσκοιλιότητα εδώ και μέρες

Γιατί, ας είμαστε ρεαλιστές, η δυσκοιλιότητα είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα δυσάρεστη που όλοι μας έχουμε βιώσει κάποια στιγμή.

Ο καθένας έχει διαφορετικές συνήθειες του εντέρου και η συχνότητα των κενώσεων μπορεί μερικές φορές να διαφέρει ανάλογα με τη διατροφή και τις συνήθειες άσκησης. Αλλά όταν έχετε λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα, τεχνικά θεωρείται δυσκοιλιότητα. Τα συμπτώματα που μπορεί να έχετε είναι να νιώθετε φούσκωμα, νωθρότητα και απλώς μια δυστυχία. Και θέλετε να απαλλαχτείτε από αυτή την κατάσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά τρόφιμα και ροφήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Η κατανάλωση αρκετών φυτικών ινών και η κατανάλωση άφθονου νερού είναι βασικοί τρόποι πρόληψης της δυσκοιλιότητας. Ωστόσο, οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν καταναλώνουν αρκετές φυτικές ίνες ή νερό , γι' αυτό και η δυσκοιλιότητα είναι πιθανώς συχνή. Η αύξηση της πρόσληψης και των δύο θα μπορούσε να βοηθήσει.

Οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας επειδή αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και την περιεκτικότητα σε νερό. Και αυτό επιταχύνει την εντερική κίνηση. Αλλά, οι φυτικές ίνες χρειάζονται νερό για να δράσουν. Αν προσθέσετε πολλές φυτικές ίνες αλλά δεν πίνετε αρκετό νερό, μπορεί στην πραγματικότητα να νιώσετε πιο φούσκωμα και η δυσκοιλιότητα να επιδεινωθεί.

Γιατί οι φυτικές ίνες και το νερό βελτιώνουν την κινητικότητα του εντέρου

Οι φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα και αυτό δίνει εντολή στο έντερό σας να αρχίσει να κινείται. Οι φυτικές ίνες μπορεί να είναι διαλυτές ή αδιάλυτες, προσθέτει. Οι διαλυτές φυτικές ίνες προσελκύουν νερό και γίνονται σαν τζελ κατά την πέψη, γεγονός που επιβραδύνει τη διαδικασία, ενώ οι αδιάλυτες φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, έτσι ώστε να αποβάλλονται πιο γρήγορα.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες, ιδιαίτερα το ψύλλιο, είναι οι καλύτερες για τη τη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότητας. Όταν τα βακτήρια του εντέρου ζυμώνουν τις διαλυτές φυτικές ίνες, παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας και αέρια που προάγουν περαιτέρω την εντερική κίνηση. Επίσης, ορισμένες φυτικές ίνες, όπως η ινουλίνη, μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεβιοτικά, διεγείροντας τα ωφέλιμα εντερικά βακτήρια, προσθέτει.

Είναι όμως σημαντικό να συνδυάσετε τις φυτικές ίνες σας με νερό. Διαφορετικά, θα μπορούσε να επιδεινωθεί η δυσκοιλιότητά σας. Το νερό διευκολύνει την αφόδευση. Ωστόσο, το νερό βοηθάει στη δυσκοιλιότητα κυρίως όταν κάποιος είναι αφυδατωμένος ή έχει ανεπαρκή αρχική πρόσληψη υγρών. Η αύξηση του νερού από μόνη της δεν θεραπεύει τη δυσκοιλιότητα.

Τι μπορείτε να φάτε (και να πιείτε) όταν έχετε δυσκοιλιότητα εδώ και μέρες

Ακτινίδιο

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων την ημέρα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με τα συμπληρώματα ψυλλίου στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας. Τα φρούτα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και νερό.

Δαμάσκηνα

Τα δαμάσκηνα βοηθούν επίσης. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αλλά περιέχουν επίσης σορβιτόλη, μια φυσική αλκοόλη σακχάρου, η οποία δεν διασπάται κατά την πέψη. Έτσι, όταν φτάσει στο παχύ έντερο, πυροδοτεί την κένωση του εντέρου.

Ζεστά ροφήματα

Τα ζεστά ροφήματα το πρωί, όπως ο καφές ή το τσάι, μπορούν επίσης να διεγείρουν το γαστρεντερικό σωλήνα ώστε να αρχίσει να κινείται. Η καφεΐνη διεγείρει τα έντερα και η θερμοκρασία του ροφήματος μπορεί να επιταχύνει την κινητικότητα του πεπτικού συστήματος.

Πότε να ανησυχείτε

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε δυσκοιλιότητα και έντονο πόνο στην κοιλιά, δεν μπορείτε να αποβάλλετε αέρια, κάνετε εμετό, βλέπετε αίμα στα κόπρανα ή οι συνήθειες του εντέρου σας αλλάζουν ξαφνικά (και δεν επιστρέφουν στο φυσιολογικό), ειδικά εάν είστε άνω των 45 ετών. Οι γιατροί θα συζητήσουν τη διατροφή σας, τα φάρμακά σας και τυχόν προειδοποιητικά συμπτώματα.

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει φυτικές ίνες ή μπορεί να περιλαμβάνει κολονοσκόπηση για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων ή συνταγογραφούμενα φάρμακα και θεραπεία του πυελικού εδάφους εάν η δυσκοιλιότητα είναι χρόνια ή πιο περίπλοκη.