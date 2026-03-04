Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σου

Μια κοινή συνήθεια σκληραίνει τις αρτηρίες, επηρεάζοντας τη ροή του αίματος και αυξάνοντας τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Όταν σκεφτόμαστε την καρδιαγγειακή υγεία, το μυαλό μας συχνά επικεντρώνεται υπερβολικά στην καρδιά. Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι όλα είναι καλά αρκεί να χτυπάει και να μην έχουμε πόνο στο στήθος. Ωστόσο, ο καρδιακός παλμός σας δεν θα μπορούσε να χτυπάει χωρίς τη βοήθεια του υπόλοιπου σώματός σας, ιδιαίτερα των αρτηριών. Οι αρτηρίες είναι οι σανίδες σωτηρίας της καρδιάς και η κατανόηση του ρόλου τους είναι το πρώτο βήμα για την προστασία τους.

Ενώ η καρδιά αντλεί αίμα σε ολόκληρο το σώμα, εξαρτάται επίσης από μια συνεχή παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών που παρέχονται μέσω των αγγείων στην επιφάνειά της, γνωστών ως στεφανιαίες αρτηρίες. Αυτές οι αρτηρίες επιτρέπουν στο αίμα να ρέει ελεύθερα και αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας ότι το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά φτάνουν σε όλα τα σημεία του σώματος που χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένου του καρδιακού μυός.

Ο καρδιακός μυς... εξαρτάται από μια σταθερή παροχή αίματος πλούσιου σε οξυγόνο για να λειτουργεί σωστά και να διατηρεί μια ισχυρή και αποτελεσματική ικανότητα άντλησης. Όταν οι στεφανιαίες αρτηρίες γίνονται δύσκαμπτες, στενεύουν ή φράσσονται εντελώς, ο καρδιακός μυς στερείται το απαραίτητο οξυγονωμένο αίμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Και αυτή η στέρηση οξυγόνου επηρεάζει αρνητικά την απόδοση άντλησης της καρδιάς.

Ακόμη και μικρές εμφράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο . Ακούγεται τρομακτικό, αλλά η λήψη πρακτικών μέτρων για να απαλλαγείτε από τις ανθυγιεινές καθημερινές συνήθειες και να αναπτύξετε πιο υγιεινές μπορεί να διατηρήσει την καρδιά σας δυνατή. Γι αυτό και παρακάτω θα δούμε μια καθημερινή συνήθεια που μπορεί να βλάψει τις αρτηρίες σας.

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Μια από τις συνήθειες που μπορεί να βλάψει τις αρτηρίες σας και η οποία γίνεται σε καθηερινή βάση είναι η παρατεταμένη καθιστική ζωή. Πιο συγκεκριμένα ο καθιστικός τρόπος ζωής μειώνει τη ροή του αίματος, ιδιαίτερα στα πόδια, επειδή οι μύες δεν συστέλλονται για να βοηθήσουν στην επιστροφή του αίματος προς την καρδιά. Αυτή η χαμηλότερη ροή αίματος μειώνει τα υγιή σήματα που διατηρούν τις αρτηρίες εύκαμπτες και λειτουργικές. Και με την πάροδο του χρόνου, οι αρτηρίες γίνονται λιγότερο ικανές να διασταλούν σωστά και πιο επιρρεπείς σε δυσκαμψία και φλεγμονή. Επίσης η έρευνα υποδηλώνει ότι ακόμη και μία ή δύο ώρες καθιστικής ζωής μπορούν να μειώσουν τη ροή του αίματος και τη λειτουργία των αρτηριών.

Όταν κινείστε, οι μύες συστέλλονται και βοηθούν στην ώθηση του αίματος προς την καρδιά, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος και την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου, το οποίο διατηρεί τις αρτηρίες εύκαμπτες. Όταν όμως κάθεστε για ώρες, οι αρτηρίες συμπεριφέρονται περισσότερο σαν άκαμπτοι παρά σαν ελαστικοί σωλήνες. Οι λιγότερο εύκαμπτες (πιθανώς στενότερες) αρτηρίες αναγκάζουν την καρδιά σας να εργάζεται σκληρότερα και να αντλεί με πολύ μεγαλύτερη πίεση για να διασφαλίσει ότι το αίμα θα κυκλοφορεί σε όλο το σώμα. Αυτή η συνεχής, υπερβολική άσκηση ασκεί τεράστια πίεση στον καρδιακό μυ, οδηγώντας σε φθορά που μειώνει προοδευτικά την αποτελεσματικότητα και τη δύναμή του.

unsplash

Οι κίνδυνοι της κακής υγείας των αρτηριών αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου

Μπορεί να «αισθάνεστε καλά» ακόμα κι αν συσσωρευτεί βλάβη στις αρτηρίες. Οι κίνδυνοι βλάβης στις αρτηρίες περιλαμβάνουν:

Υψηλή αρτηριακή πίεση. Όταν η καρδιά πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να αντλήσει αίμα μέσω πιο δύσκαμπτων, στενότερων αρτηριών, μπορεί να αναπτυχθεί υψηλή αρτηριακή πίεση.

Όταν η καρδιά πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να αντλήσει αίμα μέσω πιο δύσκαμπτων, στενότερων αρτηριών, μπορεί να αναπτυχθεί υψηλή αρτηριακή πίεση. Αθηροσκλήρωση . Αυτός ο όρος είναι κλινικός για τη σκλήρυνση των αρτηριών. Εμφανίζεται καθώς η κατεστραμμένη εσωτερική επένδυση και η αργή ροή του αίματος δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τη συσσώρευση λιπώδους πλάκας στις ζωτικές οδούς του αίματος.

. Αυτός ο όρος είναι κλινικός για τη σκλήρυνση των αρτηριών. Εμφανίζεται καθώς η κατεστραμμένη εσωτερική επένδυση και η αργή ροή του αίματος δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τη συσσώρευση λιπώδους πλάκας στις ζωτικές οδούς του αίματος. Καρδιακή προσβολή. Η συσσωρευμένη πλάκα μέσα σε μια στεφανιαία αρτηρία (τις αρτηρίες που τροφοδοτούν τον καρδιακό μυ) μπορεί να σπάσει ή να σχηματίσει θρόμβο. Και αυτό μπορεί να εμποδίσει εντελώς τη ροή του αίματος σε ένα τμήμα του καρδιακού μυός, προκαλώντας καρδιακή προσβολή.

Η συσσωρευμένη πλάκα μέσα σε μια στεφανιαία αρτηρία (τις αρτηρίες που τροφοδοτούν τον καρδιακό μυ) μπορεί να σπάσει ή να σχηματίσει θρόμβο. Και αυτό μπορεί να εμποδίσει εντελώς τη ροή του αίματος σε ένα τμήμα του καρδιακού μυός, προκαλώντας καρδιακή προσβολή. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα άλλο σημαντικό καρδιακό επεισόδιο, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται καθώς η υγεία των αρτηριών επιδεινώνεται χρόνια. Τα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν επίσης να συμβούν όταν ένας θρόμβος αίματος φράζει μια αρτηρία, κάτι που συχνά συνδέεται με υψηλή αρτηριακή πίεση και μειωμένη κυκλοφορία του αίματος, στερώντας τα εγκεφαλικά κύτταρα από το απαραίτητο οξυγόνο.

Ένα άλλο σημαντικό καρδιακό επεισόδιο, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου αυξάνεται καθώς η υγεία των αρτηριών επιδεινώνεται χρόνια. Τα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν επίσης να συμβούν όταν ένας θρόμβος αίματος φράζει μια αρτηρία, κάτι που συχνά συνδέεται με υψηλή αρτηριακή πίεση και μειωμένη κυκλοφορία του αίματος, στερώντας τα εγκεφαλικά κύτταρα από το απαραίτητο οξυγόνο. Επιπλοκές του διαβήτη τύπου 2. Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και αντίστροφα. Ο διαβήτης τύπου 2 συχνά επιδεινώνεται από την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, επειδή επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του σώματος να επεξεργάζεται αποτελεσματικά τη ζάχαρη. Και τα επίμονα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στη συνέχεια βλάπτουν επιθετικά την αρτηριακή υγεία από μέσα προς τα έξω.

Τι είναι τελικά ο καθιστικός τρόπος ζωής

Ο καθιστικός τρόπος ζωής δεν αφορά μόνο την έλλειψη άσκησης. Ορίζεται ως το να περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας καθιστοί ή ανενεργοί, συχνά περισσότερο από οκτώ έως δέκα ώρες την ημέρα. Εντάξει, αλλά τι γίνεται αν ακολουθήσετε τις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για δύο συνεδρίες ενδυνάμωσης και 150 λεπτά άσκησης μέτριας έντασης ή 75 λεπτά άσκησης έντονης έντασης κάθε εβδομάδα; Μπορεί να ακολουθήσετε την οδηγία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για άσκηση και να εξακολουθείτε να κάνετε καθιστική ζωή, αν τις υπόλοιπες ώρες τις περνάτε καθιστοί.

Για παράδειγμα, πολλοί μπορεί να κάνουν μια προπόνηση 30 λεπτών και στη συνέχεια να κάθονται για 12 έως 14 ώρες σε ένα γραφείο ή να χαλαρώνουν. Η φυσιολογική επίδραση της παρατεταμένης αδράνειας, συμπεριλαμβανομένης της επιβράδυνσης του μεταβολισμού και της μειωμένης ροής του αίματος, είναι τόσο ισχυρή που μια μεμονωμένη έκρηξη άσκησης δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τις αρνητικές της επιπτώσεις. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology το 2025 έδειξε επίσης ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μην είναι αρκετή εάν το υπόλοιπο της ημέρας σας το περνάτε καθιστοί.

Πώς να κινείστε περισσότερο και να κάθεστε λιγότερο

Η χαλάρωση είναι σημαντική, και υποθέτουμε ότι και η εργασία γραφείου σας είναι επίσης σημαντική. Και δεν χρειάζεται να σταματήσετε να κάνετε τίποτα από τα δύο. Ωστόσο, το συμπέρασμα είναι ότι η περισσότερη κίνηση μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη λειτουργία των αρτηριών σας και τη συνολική υγεία. Τα καλά νέα; Δεν χρειάζεστε μια συνολική αναθεώρηση του τρόπου ζωής σας για να κάθεστε λιγότερο και να προστατεύετε τις αρτηρίες σας. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να ενσωματώσετε περισσότερη κίνηση στην ημέρα σας:

Κάντε ένα μικρό διάλειμμα . Μπορείτε να στέκεστε ή να περπατάτε κάθε 30 έως 60 λεπτά. Ακόμα και σύντομα διαλείμματα κίνησης αποκαθιστούν την κυκλοφορία του αίματος και βελτιώνουν τη λειτουργία των αρτηριών. Δεν χρειάζεστε πλήρη προπόνηση. Ο στόχος είναι να επανεκκινήσετε τη ροή του αίματος.

. Μπορείτε να στέκεστε ή να περπατάτε κάθε 30 έως 60 λεπτά. Ακόμα και σύντομα διαλείμματα κίνησης αποκαθιστούν την κυκλοφορία του αίματος και βελτιώνουν τη λειτουργία των αρτηριών. Δεν χρειάζεστε πλήρη προπόνηση. Ο στόχος είναι να επανεκκινήσετε τη ροή του αίματος. Περπατήστε για 10 έως 15 λεπτά μετά τα γεύματα. Αυτή η κίνηση που ενεργοποιεί την καρδιά αξίζει το δικό της σημείο αναφοράς. Αυτό βοηθά στη μείωση των απότομων αυξομειώσεων του σακχάρου στο αίμα και βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τη γλυκόζη και τη χοληστερόλη. Το περπάτημα μετά το γεύμα είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές και απλές καρδιαγγειακές συνήθειες.

Αυτή η κίνηση που ενεργοποιεί την καρδιά αξίζει το δικό της σημείο αναφοράς. Αυτό βοηθά στη μείωση των απότομων αυξομειώσεων του σακχάρου στο αίμα και βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τη γλυκόζη και τη χοληστερόλη. Το περπάτημα μετά το γεύμα είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές και απλές καρδιαγγειακές συνήθειες. Ενσωματώστε την κίνηση σε πράγματα που κάνετε ήδη. Μπορείτε να ανεβαίνετε τις σκάλες και να περπατάτε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων και συναντήσεων. Οι μικρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έχουν μεγαλύτερη σημασία από μία έντονη προπόνηση, επειδή οι αρτηρίες ανταποκρίνονται στη συχνότητα της κίνησης, όχι μόνο στην ένταση.

Οι αρτηρίες μας δεν «φωνάζουν» όταν επιβαρύνονται, το πρόβλημα γίνεται ορατό όταν πια έχει προχωρήσει. Γι’ αυτό και η πρόληψη είναι το πιο ισχυρό μας όπλο. Μικρές, σταθερές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να προστατεύσουν την καρδιαγγειακή μας υγεία πολύ περισσότερο απ’ όσο φανταζόμαστε. Άλλωστε, η φροντίδα των αρτηριών μας δεν είναι μια επιλογή πολυτέλειας, αλλά μια επένδυση ζωής.