Το Νο. 1 προβιοτικό για την υγεία του εντέρου και το φούσκωμα

Η υγεία του εντέρου επηρεάζει τη συνολική ευεξία, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης, της πέψης και της ανοσίας.

Η υγεία του εντέρου είναι ζωτικής σημασίας- όχι μόνο για το έντερό σας- αλλά και για άλλα μέρη του σώματός σας. Το πόσο υγιές (ή ανθυγιεινό) είναι το έντερό σας μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας με άλλους τρόπους. Πιστέψτε το ή όχι, το καρδιαγγειακό σας σύστημα, η διάθεσή σας, η πέψη και άλλα επηρεάζονται όλα από το έντερό σας.

Όταν διαβάζετε άρθρα για την υγεία του εντέρου, πιθανότατα έχετε δει λέξεις όπως «φούσκωμα» και «προβιοτικά». Ενώ όλοι πιθανότατα έχουμε βιώσει φούσκωμα κάποια στιγμή και ξέρουμε πώς είναι, λιγότεροι από εμάς γνωρίζουμε τι είναι τα προβιοτικά. Ουσιαστικά, τα προβιοτικά προσθέτουν «καλά» βακτήρια στο έντερο, τα οποία ενισχύουν την υγεία του και μειώνουν το φούσκωμα. Διαφέρουν επίσης από τα πρεβιοτικά ή τις φυτικές ίνες που τροφοδοτούν τα εντερικά βακτήρια. Τα προβιοτικά μπορούν να ληφθούν ως συμπληρώματα, αλλά η καλύτερη επιλογή είναι να τα λαμβάνετε από τη διατροφή σας. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο, καθώς αρκετές τροφές είναι πλούσιες σε προβιοτικά (και θα τις απαριθμήσουμε σε λίγο).

Όσον αφορά την καλύτερη προβιοτική τροφή για την υγεία του εντέρου και το φούσκωμα, η απάντηση βρίσκεται σε ένα νόστιμο μέρος του πρωινού για πολλούς και σε ένα απολαυστικό σνακ. Παρακάτω, διαβάστε ποια είναι αυτή η τροφή, την επιστήμη πίσω από το πώς βοηθάει, μια λίστα με τροφές πλούσιες σε προβιοτικά και άλλες συμβουλές για το έντερο.

Η καλύτερη προβιοτική τροφή για την υγεία του εντέρου και το φούσκωμα

Η έρευνα είναι σαφής όσον αφορά τη βασική τροφή των προβιοτικών, με το γιαούρτι να είναι σταθερά η καλύτερη επιλογή. Μειώνει το φούσκωμα, βοηθά στην πέψη και αποκαθιστά την ισορροπία του εντέρου. Το γιαούρτι περιέχει ζωντανά καλά βακτήρια που βοηθούν στην ανάπτυξη ισορροπίας στο μικροβίωμα του εντέρου. Η έρευνα δείχνει ότι αυτά τα προβιοτικά βελτιώνουν την πέψη και μειώνουν τα αέρια και το φούσκωμα, βοηθώντας στη διάσπαση της λακτόζης και άλλων δύσπεπτων τροφών και πρωτεϊνών γάλακτος.

Αυτά τα καλά βακτήρια περιλαμβάνουν τα Lactobacillus, Bifidobacterium και Saccharomyces, τα οποία ασκούν τα οφέλη τους για την υγεία παράγοντας μεταβολίτες που βελτιώνουν την εντερική ανοσία, ρυθμίζουν τον μεταβολισμό των λιπιδίων, ενισχύουν την ανάπτυξη άλλων καλών βακτηρίων και αναστέλλουν την ανάπτυξη των επιβλαβών βακτηρίων.

Περιττό να πω ότι το γιαούρτι μπορεί να φανεί χρήσιμο σε διάφορες καταστάσεις. Για παράδειγμα, ίσως νιώθετε φούσκωμα μετά από ένα γεύμα και τρώτε γιαούρτι για να το μειώσετε (ακόμα κι αν η κατανάλωση περισσότερου φαγητού ακούγεται αντιφατική). Ίσως θέλετε να προστατεύσετε το έντερό σας. Ίσως σας ενδιαφέρουν τα άλλα οφέλη του γιαουρτιού, όπως η ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος, η ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου, η προώθηση της υγείας των οστών και η διατήρηση του κορεσμού.

Επίσης, το γιαούρτι δεν χρειάζεται να βασίζεται σε γαλακτοκομικά προϊόντα εάν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη. Ναι, είναι αλήθεια: Το γιαούρτι μπορεί να βοηθήσει σε προβλήματα υγείας του εντέρου σας, ακόμη και αν το έντερό σας δεν συμπαθεί τα γαλακτοκομικά. Εάν τα γαλακτοκομικά δεν σας ταιριάζουν, το κεφίρ ή τα ζυμωμένα φυτικά γιαούρτια με ζωντανές καλλιέργειες μπορούν να είναι καλές εναλλακτικές.

Άλλες τροφές πλούσιες σε προβιοτικά που βοηθούν στην υγεία του εντέρου και στο φούσκωμα

Ενώ το γιαούρτι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα τρόφιμα που είναι ωφέλιμα για το έντερο, αρκετές άλλες τροφές έχουν επίσης τη θέση τους, όπως είναι οι ακόλουθες επιλογές:

Κίμτσι

Ξυνολάχανο

Μίσο

Τέμπεχ

Κομπούχα

Ζυμωμένα τουρσιά

Πράσινα, φυλλώδη λαχανικά

Ολικής άλεσης

Ξηροί καρποί και σπόροι

Φρούτα, όπως βατόμουρα, ακτινίδια και δαμάσκηνα

Όπως πιθανώς έχετε ακούσει, είναι πιθανό να φάτε υπερβολικά κάτι καλό, οδηγώντας σε αντίθετα αποτελέσματα. Ως συνήθως, διατηρήστε το με μέτρο. Η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως φούσκωμα, αέρια ή εντερική διαταραχή. Η ενσωμάτωση αυτών των τροφών σε μια καθημερινή, ισορροπημένη διατροφή είναι η καλύτερη σύσταση.