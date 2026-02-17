Αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος για να «διορθώσεις» το φούσκωμα

Το φούσκωμα είναι δυσάρεστο αλλά συνήθως όχι επικίνδυνο. Όμως η επιλογή μιας συγκεκριμένης «λύσης» χωρίς καθοδήγηση μπορεί να βλάψει

Το φούσκωμα είναι κάτι περισσότερο από ένα άβολο αίσθημα. Μπορεί να διαταράξει πραγματικά την καθημερινή ζωή κάποιου, οδηγώντας ακόμη και στο να παραλείπει δραστηριότητες που αγαπάει. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να κάνετε γιόγκα ενώ νιώθετε σαν να έχετε ένα μπαλόνι στην κοιλιά σας; Δεν είναι ευχάριστο.

Το φούσκωμα είναι αυτό το σφιχτό, «πρησμένο» αίσθημα αερίων στην κοιλιά. Σε μερικούς ανθρώπους, εμφανίζεται και παρέρχεται. Σε άλλους, συμβαίνει τις περισσότερες μέρες. Ενώ το φούσκωμα μπορεί να είναι εξαιρετικά άβολο, τα καλά νέα είναι ότι, εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις, δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες για το φούσκωμα. Για παράδειγμα η κατάποση αέρα (η οποία μπορεί να συμβεί εάν μιλάτε γρήγορα, μασάτε τσίχλα, πίνετε ανθρακούχο ποτό ή πίνετε με καλαμάκι), η δυσκοιλιότητα , η τροφική δυσανεξία (όπως η δυσανεξία στη λακτόζη), οι ορμονικές αλλαγές (πολλές γυναίκες αισθάνονται φούσκωμα πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου τους), η ζύμωση των τροφών (η οποία μπορεί να συμβεί μετά την κατανάλωση τροφών που είναι δύσπεπτες) και το στρες μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα.

Αν το φούσκωμα είναι κάτι που έχετε ;τακτικά, είναι καλή ιδέα να επισκεφτείτε έναν γαστρεντερολόγο, ώστε να συνεργαστείτε για να εντοπίσετε τις βαθύτερες αιτίες. Πολλοί όμως προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν μόνοι τους και κάνουν αυτό το συνηθισμένο λάθος που καλό θα ήταν να το αποφύγετε. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε τι είναι και τι πρέπει να κάνετε αντ' αυτού.

Το συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι όταν έχουν φούσκωμα

Αν αντιμετωπίζετε τακτικά φούσκωμα, ίσως να πιστεύετε ότι ο καλύτερος τρόπος για να το αντιμετωπίσετε είναι να αφαιρέσετε μια ομάδα τροφίμων που υποψιάζεστε ότι είναι η αιτία. Πολλοί προσπαθούν να αφαιρέσουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων μία κάθε φορά για να «ελέγξουν» τι προκαλεί το φούσκωμά τους. Αλλά είναι καλύτερο να αποφύγετε να το κάνετε αυτό εάν δεν λαμβάνετε καθοδήγηση από έναν επαγγελματία υγείας. Καλό είναι να μην κόβετε τις κύριες κατηγορίες τροφίμων χωρίς να μιλήσετε πρώτα με έναν διαιτολόγο. Χωρίς καθοδήγηση, μπορεί να είναι δύσκολο να παίρνετε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός όταν έχετε κόψει μια ολόκληρη ομάδα τροφίμων. Πολλές φορές μπορεί ο γιατρός να σας συστηθεί να ακολουθήσετε μια πιο περιορισμένη διατροφή για να εντοπίσετε τι προκαλεί το φούσκωμα, αλλά αυτό δεν προορίζεται να αποτελέσει μακροπρόθεσμη λύση. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που η αφαίρεση ορισμένων συγκεκριμένων τύπων συστατικών μπορεί να είναι χρήσιμη, όπως η αφαίρεση της υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη από τη διατροφή κάποιου είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση του ήπιου φουσκώματος.

pexels

Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να αφαιρείτε ένα τρόφιμο (ή συστατικό) κάθε φορά, αλλά καλό θα ήταν να μην αφαιρείτε περισσότερα από ένα ταυτόχρονα. Εάν αφαιρέσετε πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα, τότε δεν μπορείτε να εντοπίσετε τι βοήθησε ή δεν βοήθησε. Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι ενώ η αφαίρεση ενός συγκεκριμένου συστατικού ή τροφής κάθε φορά μπορεί να είναι χρήσιμη, είναι σημαντικό να αποφεύγετε την περικοπή ολόκληρων κατηγοριών τροφίμων χωρίς την καθοδήγηση διαιτολόγου.

Τι να κάνετε αντ' αυτού

Εάν το φούσκωμα που βιώνετε είναι μια εφάπαξ περίπτωση και δεν συμβαίνει τακτικά, ορισμένες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα, περιλαμβάνουν μια σύντομη βόλτα, την κατανάλωση τσαγιού τζίντζερ και την αποφυγή ανθρακούχων ποτών. Εάν αντιμετωπίζετε τακτικά φούσκωμα, προγραμματίστε ένα ραντεβού με έναν γαστρεντερολόγο. Πριν από το ραντεβού σας, μπορείτε να κρατάτε ένα ημερολόγιο τροφίμων. Καταγράψτε πότε εμφανίζεται το φούσκωμα, τι φάγατε, τις συνήθειες του εντέρου σας, τον ύπνο και τα επίπεδα στρες. Αυτό μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να μοιραστείτε με τον γαστρεντερολόγο σας κατά τη διάρκεια του ραντεβού σας.

Δεν χρειάζεται να νιώθετε αμηχανία όταν μιλάτε για το φούσκωμα με τον γιατρό σας. Πολλοί λένε πως είναι ένα «απλό φούσκωμα», αλλά μπορεί πραγματικά να επηρεάσει την ποιότητα ζωής σας - τις επιλογές ένδυσης, την εικόνα του σώματός σας, την προθυμία σας να βγείτε έξω και να απολαύσετε γεύματα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Αξίζετε να λάβετε βοήθεια.