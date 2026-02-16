4 προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να προσέξεις όταν αγοράζεις συμπληρώματα διατροφής online

Η αγορά συμπληρωμάτων διατροφής online μπορεί να φαίνεται εύκολη και γρήγορη, αλλά κρύβει παγίδες που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Σήμερα, η αγορά συμπληρωμάτων διατροφής online έχει γίνει καθημερινή συνήθεια για πολλούς. Η ευκολία της παραγγελίας από το σπίτι, οι ποικιλία επιλογών και οι δελεαστικές τιμές καθιστούν τη διαδικασία ελκυστική και γρήγορη. Ωστόσο, αυτή η ευκολία κρύβει και κινδύνους: η αγορά συμπληρωμάτων χωρίς προσεκτική ενημέρωση μπορεί να οδηγήσει σε προϊόντα χαμηλής ποιότητας, αναποτελεσματικά ή ακόμα και επικίνδυνα για την υγεία.

Σε έναν κόσμο όπου η πληροφόρηση είναι άφθονη αλλά συχνά αναξιόπιστη, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι να προσέχουμε πριν κάνουμε μια αγορά. Από ψευδείς ισχυρισμούς και ανεπαρκή σήμανση, μέχρι ανακρίβειες στη σύνθεση ή προϊόντα που δεν έχουν ελεγχθεί σωστά, τα «σημάδια κινδύνου» υπάρχουν και πρέπει να τα εντοπίζουμε. Αυτό το άρθρο συγκεντρώνει 4 προειδοποιητικά σημάδια που θα σας βοηθήσουν να κάνετε πιο ασφαλείς και ενημερωμένες επιλογές όταν ψωνίζετε συμπληρώματα διατροφής online.

4 προειδοποιητικά σημάδια πριν αγοράσετε συμπληρώματα διατροφής οnline

Μη ρεαλιστικοί ισχυρισμοί

Κατά γενικό κανόνα, αποφύγετε τυχόν διαδικτυακά συμπληρώματα που υπόσχονται θαυματουργές θεραπείες ή γρήγορες λύσεις. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι στην καλύτερη περίπτωση παραπλανητικοί και μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία ελέγχου και έγκρισης όπως τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Μάρκετινγκ για βελτίωση απόδοσης

Να είστε επιφυλακτικοί με τα συμπληρώματα που διαφημίζονται στο διαδίκτυο ή προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για απώλεια βάρους, αθλητική απόδοση ή σεξουαλική ενίσχυση. Τα συμπληρώματα διατροφής που διατίθενται στην αγορά για την απώλεια βάρους και τη βελτίωση της απόδοσης έχουν προκαλέσει εγκεφαλικά επεισόδια, ηπατική και νεφρική βλάβη, αναπνευστικά προβλήματα, ακόμη και θάνατο.

unsplash

Έλλειψη πιστοποίησης

Αποφύγετε τα συμπληρώματα που δεν είναι πιστοποιημένα από αξιόπιστο ανεξάρτητο οργανισμό. Η πιστοποίηση από τρίτους σημαίνει ότι ένα συμπλήρωμα έχει παρασκευαστεί με ασφάλεια, περιέχει τα συστατικά που αναφέρονται στην ετικέτα και είναι απαλλαγμένο από ρύπους. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι η πιστοποίηση δεν εγγυάται ότι το συμπλήρωμα είναι ασφαλές ή αποτελεσματικό. Μια επιπλέον σημείωση προσοχής: Η Amazon είναι μακράν η μεγαλύτερη διαδικτυακή αγορά συμπληρωμάτων, υπεύθυνη για σχεδόν το 80% των πωλήσεων. Όμως παρόλο που η Amazon απαιτεί από τους κατασκευαστές να υποβάλλουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για να πωλούν συμπληρώματα στον ιστότοπο, μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι 17 από τα 30 κορυφαία συμπληρώματα για το ανοσοποιητικό σύστημα είχαν λανθασμένη ετικέτα (λανθασμένη επωνυμία). Ορισμένα προϊόντα περιείχαν συστατικά που δεν αναγράφονταν στην ετικέτα, ενώ άλλα δεν περιείχαν τα διαφημιζόμενα συστατικά.

Δοσολογία υψηλότερη από τη συνιστώμενη

Είτε αγοράζετε συμπληρώματα διατροφής online είτε από ένα φυσικό κατάστημα, προσέξτε πόσο από την Ημερήσια Αξία (DV) βιταμινών και μετάλλων περιέχει ένα συμπλήρωμα. Τα συμπληρώματα που περιέχουν περισσότερο από 100% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν παρενέργειες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, οι οποίες συσσωρεύονται στον οργανισμό εάν καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα.

Όλα τα συμπληρώματα μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες και να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα. Για βέλτιστη υγεία και ασφάλεια, συζητήστε τη χρήση οποιουδήποτε συμπληρώματος διατροφής με έναν γιατρό πριν τα πάρετε.