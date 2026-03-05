Μπορεί η κανέλα να μειώσει την αρτηριακή πίεση; Η απάντηση ίσως σας εκπλήξει

Είναι ένα νόστιμο και θρεπτικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Αλλά μειώνει η κανέλα την αρτηριακή πίεση;

Η αρτηριακή πίεση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της καρδιαγγειακής μας υγείας. Η αυξημένη πίεση, γνωστή και ως υπέρταση, επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και συχνά εξελίσσεται σιωπηλά, χωρίς εμφανή συμπτώματα. Για τον λόγο αυτό, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν φυσικούς τρόπους ρύθμισής της, ελπίζοντας σε λύσεις που θα είναι απλές, καθημερινές και – ιδανικά – χωρίς παρενέργειες.

Ανάμεσα στα τρόφιμα που κατά καιρούς έχουν αποκτήσει «φήμη» για τις ευεργετικές τους ιδιότητες βρίσκεται και η κανέλα. Το αρωματικό αυτό μπαχαρικό, που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στη μαγειρική αλλά και στην παραδοσιακή ιατρική, έχει συνδεθεί με ποικίλα οφέλη: από τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα μέχρι την ενίσχυση του μεταβολισμού. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι ένα κουταλάκι κανέλα την ημέρα μπορεί να συμβάλει και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Η ιδέα ακούγεται ελκυστική. Ένα φυσικό συστατικό, εύκολα προσβάσιμο και οικονομικό, που θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την καρδιά και τα αγγεία. Όμως, πόσο βάσιμη είναι αυτή η πεποίθηση; Πρόκειται για επιστημονικά τεκμηριωμένο όφελος ή για έναν ακόμη διατροφικό «μύθο» που αναπαράγεται χωρίς επαρκή δεδομένα;

Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση. Και τα στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι αρκετά ισχυρά για να υποστηρίξουν ότι προλαμβάνει ή θεραπεύει την υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση). Αυτές δεν είναι μεγάλες μελέτες — και δεν είναι ούτε ιδιαίτερα καλογραμμένες μελέτες. Η κανέλα μπορεί να μειώσει λίγο την αρτηριακή πίεση σε υψηλές δόσεις, αλλά η εξάρτηση μόνο από αυτή για τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης είναι επικίνδυνη και αναποτελεσματική.

Λοιπόν, γιατί όλη αυτή η διαφημιστική εκστρατεία;

Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τα συμπληρώματα κανέλας συνήθως το κάνουν επειδή η κινναμαλδεΰδη - μια βιοδραστική ένωση που βρίσκεται σε αυτή- θεωρείται ισχυρό αντιοξειδωτικό. Η θεωρία είναι αρκετά απλή: Τα αντιοξειδωτικά στην κανέλα μειώνουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή σε κυτταρικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα: Λιγότερες χρόνιες ασθένειες. Και δεν μιλάμε μόνο για την υπέρταση. Οι λάτρεις της κανέλας βλέπουν επίσης το μπαχαρικό ως πιθανό όπλο για την αποτροπή άλλων παθήσεων που προκαλούνται (εν μέρει) από χρόνια φλεγμονή, όπως:

Διαβήτης

Άνοια

Υψηλή χοληστερόλη (υπερλιπιδαιμία)

Καρκίνος

Ωστόσο, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κανέλα μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην πρόληψη ή τη θεραπεία οποιασδήποτε από αυτές τις παθήσεις είναι στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένα. Αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ γνωρίζουμε ότι τα αντιοξειδωτικά επηρεάζουν τη φλεγμονή, δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα πώς. Και πραγματικά δεν γνωρίζουμε αν ή πώς η κανέλα εντάσσεται σε αυτή την εικόνα. Είναι σίγουρα ένας τομέας για μελλοντική έρευνα. Αλλά προς το παρόν, αυτό είναι όλο. Ακόμα κι αν η κανέλα όντως προσέφερε ένα μικρό όφελος για την αρτηριακή πίεση, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, εφόσον αυτά σας τα συστήσει ο γιατρός σας.

pexels

Πρέπει να πάρετε ένα συμπλήρωμα διατροφής;

Καλό είναι να παραλείψετε να πάρετε συμπληρώματα κανέλας για την υγεία της καρδιάς, γιατί οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η λήψη τους υπερτερούν των πιθανών οφελών. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων δεν ρυθμίζει τα συμπληρώματα διατροφής. Επομένως, ποτέ δεν ξέρετε τι παίρνετε. Τα συμπληρώματα μπορεί να έχουν πολύ υψηλές δόσεις κανέλας ή και καθόλου. Ανησυχώ επίσης για τα πρόσθετα που δεν αναφέρονται. Τα συμπληρώματα δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο επίπεδο ποιοτικού ελέγχου, επομένως μπορεί να περάσουν απαρατήρητοι ρύποι, αλλεργιογόνα και άλλα πράγματα.

Κανέλα και υψηλή αρτηριακή πίεση: Τελικές σκέψεις

Η κανέλα μπορεί να μην είναι το φάρμακο των ονείρων σας για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαγορευμένη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αποφεύγετε την κανέλα, απλώς μην βασίζεστε σε αυτήν για να μειώσετε την αρτηριακή σας πίεση. Εστιάστε αντ' αυτού στην οικοδόμηση υγιεινών συνηθειών. Η μείωση της αρτηριακής σας πίεσης απαιτεί περίπου 70% αλλαγή τρόπου ζωής και 30% φαρμακευτική αγωγή. Εκτός από τη λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου για την αρτηριακή πίεση που σας έχει συνταγογραφηθεί, σας συμβουλεύω να:

Ακολουθήστε μια δίαιτα χαμηλή σε νάτριο

Περιορίστε το αλκοόλ

Διατηρήστε ένα βάρος που είναι υγιές για εσάς

Ασκηθείτε τακτικά

Κοιμηθείτε αρκετά

Διαχειριστείτε το άγχος

Όσον αφορά την υγεία της καρδιάς, τα μικρά βήματα μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Και έρευνες δείχνουν ότι η απώλεια του 5% του σωματικού σας βάρους μπορεί να μειώσει την αρτηριακή σας πίεση. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η διατήρηση σταθερού ύπνου για μόλις δύο εβδομάδες μπορεί να είναι χρήσιμη. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να μην είναι τόσο εύκολες όσο το πασπάλισμα κανέλας στη βρώμη σας, αλλά τα αποτελέσματα αξίζουν τον κόπο.