5 τροφές που μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή στο σώμα

Η φλεγμονή αποτελεί μια φυσιολογική και απαραίτητη λειτουργία του οργανισμού. Πρόκειται για τον μηχανισμό άμυνας που ενεργοποιείται όταν το σώμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τραυματισμούς, λοιμώξεις ή άλλες απειλές. Σε οξεία μορφή, η φλεγμονή είναι ωφέλιμη και βοηθά στην επούλωση των ιστών. Ωστόσο, όταν γίνεται χρόνια και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πολλών προβλημάτων υγείας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης τύπου 2, παχυσαρκία και ορισμένες αυτοάνοσες διαταραχές.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο της διατροφής στη ρύθμιση της φλεγμονής. Αυτό που τρώμε καθημερινά μπορεί είτε να βοηθήσει τον οργανισμό να διατηρεί μια ισορροπημένη φλεγμονώδη απόκριση είτε, αντίθετα, να ενισχύσει τις φλεγμονώδεις διεργασίες. Ορισμένα τρόφιμα είναι γνωστά για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα λιπαρά ψάρια και το ελαιόλαδο. Υπάρχουν όμως και τροφές που, όταν καταναλώνονται συχνά και σε μεγάλες ποσότητες, φαίνεται να σχετίζονται με αυξημένους δείκτες φλεγμονής στον οργανισμό.

Οι τροφές αυτές συνήθως χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε επεξεργασμένα συστατικά, πρόσθετα σάκχαρα, ανθυγιεινά λιπαρά ή υπερβολικό αλάτι. Παράλληλα, πολλές από αυτές αποτελούν βασικό μέρος της σύγχρονης δυτικής διατροφής, η οποία συχνά περιλαμβάνει πολλά επεξεργασμένα προϊόντα και λιγότερα φυσικά, ολόκληρα τρόφιμα. Η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία του οργανισμού και να ενισχύσει τη χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε κατανάλωση αυτών των τροφών θα προκαλέσει απαραίτητα προβλήματα υγείας. Η συνολική διατροφική εικόνα και οι καθημερινές συνήθειες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ωστόσο, η γνώση των τροφών που μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό βοηθά στο να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές και να διαμορφώσουμε μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Παρακάτω θα δούμε πέντε τροφές που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της φλεγμονής στο σώμα όταν καταναλώνονται συχνά ή σε μεγάλες ποσότητες.

5 τροφές που μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή στο σώμα

Κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα

Τα άπαχα κρέατα αποτελούν καλή πηγή σιδήρου και άλλων μετάλλων. Ωστόσο, το κόκκινο κρέας και τα επεξεργασμένα κρέατα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή. Συχνά περιέχουν κορεσμένα λιπαρά , ενεργοποιώντας τα ανοσοκύτταρα να απελευθερώσουν φλεγμονώδεις πρωτεΐνες στην κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο παρασκευάζονται ορισμένα κόκκινα κρέατα μπορεί να προκαλέσει μια αντίδραση που προάγει τη φλεγμονή στο σώμα.

Υπερεπεξεργασμένοι υδατάνθρακες

Το σώμα σας χρειάζεται υδατάνθρακες, αλλά οι υπερεπεξεργασμένοι υδατάνθρακες που παρασκευάζονται με λευκό αλεύρι μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή. Αυτές οι τροφές έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, που σημαίνει ότι προκαλούν απότομη αύξηση της ινσουλίνης και του σακχάρου στο αίμα. Αντ' αυτού, δοκιμάστε υποκατάστατα με βάση τα δημητριακά ολικής αλέσεως, καθώς περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Τρόφιμα και ποτά με ζάχαρη

Τα τρόφιμα και τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε προστιθέμενη ζάχαρη επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται την ινσουλίνη, οδηγώντας σε φλεγμονή. Αυτό περιλαμβάνει γλυκά αναψυκτικά και αθλητικά ποτά. Η ζάχαρη συνδέεται με χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιακές παθήσεις. Επίσης, προκαλεί φλεγμονή σε πολλούς τύπους αρθρίτιδας.

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Τα περισσότερα τρόφιμα τα οποία δεν είναι ωμά, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, είναι επεξεργασμένα. Ωστόσο, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν χημικά πρόσθετα και λιγότερα ολόκληρα συστατικά μπορούν να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή και αυξημένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. Επίσης ορισμένα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ενδέχεται να περιέχουν μικρές ποσότητες trans λιπαρών που είναι γνωστό ότι προκαλούν φλεγμονή.

Τηγανητά

Τα τηγανητά τρόφιμα συνήθως πυροδοτούν φλεγμονή. Αυτό περιλαμβάνει τρόφιμα όπως τηγανητό κοτόπουλο, τηγανητές πατάτες και ντόνατς. Μπορεί επίσης να περιέχουν μεγάλες ποσότητες ελαίων με ωμέγα-6 λιπαρά οξέα , οδηγώντας σε περισσότερη φλεγμονή. Ενώ τα διαιτητικά λίπη είναι απαραίτητα για την υγεία των οστών, τη λειτουργία του εγκεφάλου και τον μεταβολισμό, είναι σημαντικό να εξισορροπείτε την πρόσληψη ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών οξέων. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που βρίσκονται φυσικά στα ψάρια και στις φυτικές τροφές, είναι υγιή λίπη και θεωρούνται αντιφλεγμονώδη. Όμως ορισμένα ωμέγα-6 λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα φυτικά έλαια μπορεί να προάγουν τη φλεγμονή.

Ποιος πρέπει να ανησυχεί για τις φλεγμονώδεις τροφές

Η μείωση της πρόσληψης τροφών που μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή ωφελεί όλους. Δεδομένου ότι η φλεγμονή αυξάνει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, σκεφτείτε μια αντιφλεγμονώδη δίαιτα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν εσείς ή η οικογένειά σας έχετε παθήσεις όπως διαβήτη τύπου 2, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία ή αρθρίτιδα.

Τι είναι μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα

Μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα συχνά αντικατοπτρίζει τη μεσογειακή και φυτική διατροφή . Αυτές οι δίαιτες είναι χαμηλές σε κόκκινο κρέας και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, αντίθετα προωθούν αντιφλεγμονώδη, πλούσια σε αντιοξειδωτικά τρόφιμα όπως το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί, τα φρούτα, και τα λαχανικά.