Clean eating: Γιατί η «καθαρή» διατροφή μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την υγεία σου

Η καθαρή διατροφή έχει γίνει το καυτό θέμα στον κόσμο της ευεξίας. Ωστόσο, αυτή η διατροφική τάση δεν είναι τόσο αθώα όσο θέλουν να την παρουσιάσουν μερικοί

Η έννοια της «καθαρής» διατροφής περιλαμβάνει την κατανάλωση ελάχιστα επεξεργασμένων τροφών όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική τους κατάσταση, όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και όσπρια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν σημαντικά μειονεκτήματα στις πρακτικές της καθαρής διατροφής, όπως η έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Για να κατανοήσετε καλύτερα το έλλειμα των θρεπτικών συστατικών στην καθαρή διατροφή, συνεχίστε την ανάγνωση.

Τι σημαίνει «καθαρή» διατροφή

Η «καθαρή» διατροφή (clean eating) είναι μια διατροφική τάση που έχει πάρει δημοτικότητα την τελευταία δεκαετία και θα μπορούσε να περιγραφεί ως η επιλογή τροφών που είναι φυσικές και υγιεινές. Αυτό περιλαμβάνει τρόφιμα που είναι απαλλαγμένα από πρόσθετα, συντηρητικά και εξευγενισμένα και επεξεργασμένα συστατικά. Αν και ο όρος πιθανότατα εμφανίστηκε με καλές προθέσεις, η έλλειψη σαφήνειας γύρω από αυτόν τον αφήνει ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του προσέγγιση.

Για παράδειγμα, ορισμένοι μπορεί να επιλέξουν μια λιγότερο περιοριστική προσέγγιση και να ακολουθήσουν ένα μοτίβο καθαρής διατροφής και να περιλαμβάνει την κατανάλωση περισσότερων ολόκληρων φρούτων και λαχανικών, οσπρίων και πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας, περιορίζοντας παράλληλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν μια πιο περιοριστική προσέγγιση και να καταργούν τρόφιμα όπως τα γαλακτοκομικά, τη γλουτένη και τη ζάχαρη.

Οι πιθανοί κίνδυνοι της «καθαρής» διατροφής

Έρευνα υποδηλώνει ότι η «καθαρή» διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό περιορισμό των τροφίμων, με αποτέλεσμα ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά και απώλεια κοινωνικών σχέσεων. Και όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική δυσφορία. Η έλλειψη σαφήνειας του κινήματος της καθαρής διατροφής σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κατηγοριοποιούν ορισμένα τρόφιμα ως "κακά" και άλλα τρόφιμα ως "καλά" με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια προβληματική σχέση με το φαγητό και να οδηγούνται σε μια εμμονή με την υγιεινή διατροφή.

Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Διατροφικών Διαταραχών, η καθαρή διατροφή αυξάνει τον κίνδυνο για νευρική ορθορεξία (ON), μια διατροφική διαταραχή κατά την οποία το άτομο αποκτά εμμονή με την υγιεινή ή «καθαρή» διατροφή. Ο εγκέφαλος προσηλώνεται στις «καθαρές» τροφές, και αυτή η νοοτροπία συχνά οδηγεί σε αποκοπή ενός αυξανόμενου αριθμού ομάδων τροφίμων, καταναγκαστικό έλεγχο των συστατικών και ακραία αγωνία όταν δεν υπάρχουν "ασφαλή" τρόφιμα. Ο υποσιτισμός και οι ιατρικές συνέπειες της ορθορεξίας μπορεί να είναι εξίσου σοβαρές με την ανορεξία.

Το ορθορεξικό άτομο, καταναλώνει υπερβολική ενέργεια γύρω από την οργάνωση της τροφής του, νιώθει ενοχές αν κάνει κάποια παρασπονδία, συζητάει υπερβολικά για θέματα διατροφής και fitness, απορεί που οι άλλοι άνθρωποι τρέφονται με πιο χαλαρό τρόπο, και νιώθει ασφαλές και «υπό έλεγχο» μόνο όταν ακολουθεί το «σωστό» πρόγραμμα άσκησης και διατροφής. Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό η εμμονή με την καθαρή διατροφή δεν είναι υγιής για το μυαλό αλλά ούτε και για το το σώμα. Το μυστικό είναι να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, χωρίς φόβο ή περιορισμό.

Γιατί οι συμβουλές για «καθαρή διατροφή» είναι επιβλαβείς για την ψυχική σας υγεία

Η «καθαρή» διατροφή παρουσιάζει τα τρόφιμα με ηθικούς όρους αντί να επικεντρώνεται στα συνολικά πρότυπα και την ατομική φυσιολογία. Η ταυτοποίηση των τροφίμων ως «καθαρά» υπονοεί ότι άλλα είναι «βρώμικα», γεγονός που τροφοδοτεί την ενοχή, την ακαμψία και τη σκέψη του «όλα ή τίποτα». Αυτή η νοοτροπία συχνά συρρικνώνει την ποικιλία των τροφίμων, αυξάνει το άγχος γύρω από την κοινωνική διατροφή και μπορεί να κρύψει αθόρυβα τα διαταραγμένα διατροφικά πρότυπα κάτω από μια κοινωνικά αποδεκτή ετικέτα. Αγνοεί επίσης τα πολιτισμικά τρόφιμα, τις οικονομικές συνθήκες και την πραγματικότητα ότι η επεξεργασία συχνά βελτιώνει την ασφάλεια των τροφίμων και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών.

Η έμφαση σε ποιοτικά, μη επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την υγεία. Όταν όμως μετατρέπεται σε εμμονή ή σε ένα αυστηρό σύστημα «καλών» και «κακών» τροφών, μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, ενοχές και τελικά σε μια λιγότερο ισορροπημένη σχέση με το φαγητό. Η πραγματική ευεξία δεν βρίσκεται στην τελειότητα, αλλά στην ισορροπία. Ένα διατροφικό μοτίβο που αφήνει χώρο για ευελιξία, απόλαυση και κοινωνικότητα είναι πολύ πιο βιώσιμο — και τελικά πιο υγιεινό — από οποιονδήποτε αυστηρό κανόνα.

Ίσως, λοιπόν, το πιο «καθαρό» που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, είναι να σταματήσουμε να κυνηγάμε την τελειότητα και να αρχίσουμε να ακούμε πραγματικά τις ανάγκες του σώματός μας.