Η αλκαλική διατροφή έχει οφέλη - αλλά ισχύει τελικά η βασική της υπόσχεση;

Η αλκαλική διατροφή έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές, με υποσχέσεις για καλύτερη υγεία, ενέργεια και απώλεια βάρους. Πόσα από αυτά όμως βασίζονται στην επιστήμη;

Με όλο αυτόν τον θόρυβο γύρω από την αλκαλική διατροφή, είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι ίσως τελικά υπάρχει κάτι σε αυτή. Έχει μια «επιστημονικοφανή» ονομασία που θυμίζει χημεία και αλήθεια. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν παντού απλές λίστες με το τι να τρως και τι να αποφεύγεις. Επαγγελματίες αθλητές την προωθούν. Διάσημοι influencers την υποστηρίζουν έντονα. Μήπως τελικά είναι όντως κάτι αξιόπιστο;

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα στη ζωή, οι ισχυρισμοί των υποστηρικτών της αλκαλικής διατροφής δεν είναι τόσο ξεκάθαροι. Και η υπόσχεσή της ότι μπορεί να βελτιώσει την υγεία, να σας κάνει να χάσετε βάρος και ακόμη και να καταπολεμήσει τον καρκίνο δεν υποστηρίζετε επιστημονικά.

Τι είναι η αλκαλική διατροφή

Αν θυμάστε κάτι από το μάθημα της φυσικής ή της χημείας, ή αν ασχολείστε με κήπο, ίσως γνωρίζετε το pH — μια μέτρηση που δείχνει πόσο όξινο ή βασικό (αλκαλικό) είναι ένα διάλυμα. Η κλίμακα κυμαίνεται από το 0 έως το 14:

pH 0 έως 6: όξινο

pH 7: ουδέτερο

pH 8 και πάνω: βασικό ή αλκαλικό

Η αλκαλική δίαιτα βασίζεται στη μη αποδεδειγμένη ιδέα ότι υπάρχουν οφέλη για την υγεία αν «μετακινήσετε» τη χημεία του σώματός σας προς την αλκαλική πλευρά της κλίμακας. Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι, αν καταναλώνετε αλκαλικές τροφές αντί για όξινες ή ουδέτερες, μπορείς να:

Προλάβετε χρόνιες παθήσεις όπως η οστεοπόρωση και ο καρκίνος

Αυξήσετε την ενέργειά σας

Χάσετε κιλά

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό σημείο: Κάποια μέρη του σώματός σας είναι φυσιολογικά όξινα, ενώ άλλα είναι φυσιολογικά αλκαλικά. Και δεν υπάρχει ουσιαστικά τρόπος να το αλλάξετε αυτό — ούτε θα θέλατε. Το σώμα σας είναι ένας «έξυπνος μηχανισμός». Ρυθμίζει μόνο του το pH πολύ αποτελεσματικά. Το στομάχι είναι πολύ όξινο για να διασπά την τροφή. Το δέρμα έχει ελαφρώς όξινο pH για προστασία από βακτήρια. Οι πνεύμονες και οι νεφροί απομακρύνουν τα μεταβολικά απόβλητα και διατηρούν το pH εκεί που πρέπει. Το αίμα διατηρείται σε ελαφρώς αλκαλικό επίπεδο, περίπου μεταξύ 7,2 και 7,4. Αν βγει εκτός αυτού του εύρους, μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρο. Ευτυχώς, τίποτα από όσα τρώτε δεν μπορεί να αλλάξει το pH του αίματος σας.

Να δοκιμάστε την αλκαλική διατροφή;

Η αλκαλική διατροφή δίνει έμφαση σε φυσικές τροφές που γενικά είναι ωφέλιμες για την υγεία, οπότε σε κάποιο βαθμό μπορεί να έχει οφέλη. Ωστόσο, δεν στερείται μειονεκτημάτων. Σε αντίθεση με άλλες «δίαιτες της μόδας», περιλαμβάνει πολλές τροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Περιορίζει τα πρόσθετα σάκχαρα και ενθαρρύνει την αποφυγή των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, δίνοντας προτεραιότητα σε φρέσκα τρόφιμα με αποδεδειγμένα οφέλη. Η αλκαλική δίαιτα προωθεί τρόφιμα χαμηλής επεξεργασίας, τα οποία έχουν συνδεθεί με πρόληψη ασθενειών μακροπρόθεσμα, άρα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί υγιεινό διατροφικό πρότυπο. Βασικές τροφές της αλκαλικής δίαιτας είναι:

Φρούτα και φυσικοί χυμοί χωρίς ζάχαρη

Δημητριακά όπως άγριο ρύζι, βρώμη και κινόα

Όσπρια

Λαχανικά (π.χ. πράσινα φυλλώδη, μπρόκολο, λάχανο, καρότα)

Ξηροί καρποί

Σπόροι

Πρόκειται για τροφές που η έρευνα έχει δείξει ότι κάνουν καλό στην καρδιά, βοηθούν στην απώλεια βάρους και γενικά ωφελούν την υγεία. Άρα, όταν βασίζετε τη διατροφή σας σε τέτοιες επιλογές, είναι λογικό να έχετε οφέλη.

Μειονέκτημα: Μπορεί να έχετε έλλειψη σε πρωτεΐνη και σε άλλα θρεπτικά συστατικά

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη μυϊκή ανάπτυξη, την αποκατάσταση και πολλές ακόμη λειτουργίες. Όμως, αν ακολουθείτε αυστηρά την αλκαλική διατροφή, πολλές κοινές πηγές πρωτεΐνης αποκλείονται. Η αλκαλική διατροφή είναι κυρίως φυτικής προέλευσης. Παρόμοια με τη vegan διατροφή, δεν περιλαμβάνει ζωικές πρωτεΐνες (κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά). Οι vegan μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους από φυτικές πηγές όπως:

Φακές

Σόγια και γάλα σόγιας

Τέμπε

Τόφου

Ωστόσο, οι πιο αυστηροί υποστηρικτές της αλκαλικής διατροφής θεωρούν ακόμη και αυτές τις τροφές είναι όξινες και τις αποφεύγουν. Η αυστηρή τήρηση της αλκαλικής διατροφής δυσκολεύει την επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, σιδήρου και ασβεστίου. Και η έλλειψη πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας, η έλλειψη σιδήρου σε αναιμία και η χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου να επηρεάσει την υγεία των οστών».

Μειονέκτημα: Μπορεί να είναι απαιτητική και ακριβή

Η διατήρηση φρέσκων φρούτων, λαχανικών και δημητριακών απαιτεί σωστό προγραμματισμό. Επιπλέον, τέτοιες τροφές δεν είναι πάντα διαθέσιμες ή οικονομικά προσιτές. Ακόμη και το «αλκαλικό νερό» πωλείται συχνά σε υψηλή τιμή. Η αλκαλική δίαιτα δεν είναι εύκολη στην εφαρμογή. Βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε φρέσκα, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία μπορεί να είναι εποχικά, δυσεύρετα ή ακριβά. Μπορεί να είναι βιώσιμη, αλλά απαιτεί σωστό σχεδιασμό. Επιπλέον, το φαγητό εκτός σπιτιού γίνεται πιο δύσκολο, ενώ χρειάζεται χρόνος και οργάνωση για την προετοιμασία γευμάτων.

Τι γίνεται με τα αποτελέσματα;

Όσοι ακολουθούν την αλκαλική διατροφή συχνά μετρούν το pH των ούρων τους για να δουν αν «λειτουργεί». Πράγματι, το pH των ούρων μπορεί να γίνει πιο αλκαλικό — αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για την υγεία σας. Το pH των ούρων αντικατοπτρίζει τι φάγατε πρόσφατα, όχι τη συνολική ποιότητα της διατροφής σας ή την κατάσταση της υγείας σας.

Ό,τι κι αν τρώτε, δεν μπορείτε να αλλάξετε το pH του σώματός σας. Αυτό σημαίνει ότι η βασική υπόσχεση της αλκαλικής διατροφής δεν στηρίζεται επιστημονικά. Αν όμως καταφέρετε να καλύψετε τις διατροφικές σας ανάγκες, μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους και στη μείωση κινδύνου για κάποιες χρόνιες παθήσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι δοκιμασμένες λύσεις — όπως η τακτική άσκηση και μια ισορροπημένη διατροφή — παραμένουν η πιο αξιόπιστη επιλογή.