5 συστατικά που δεν πρέπει να προσθέσεις σε ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα

Τα πρωτεϊνούχα ροφήματα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων, είτε πρόκειται για αθλητές που αναζητούν αποκατάσταση μετά την προπόνηση, είτε για όσους θέλουν να ενισχύσουν τη διατροφή τους με επιπλέον πρωτεΐνη. Παρά την ευκολία και τα οφέλη που προσφέρουν, η επιλογή των σωστών συστατικών είναι καθοριστική για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του ροφήματος. Όσο μικρές και αν φαίνονται οι προσθήκες, μερικές ουσίες μπορεί να μειώσουν τα οφέλη, να επηρεάσουν την πέψη ή ακόμη και να επιβαρύνουν τον οργανισμό. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα συστατικά που καλό είναι να αποφεύγονται σε ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα, προσφέροντας ταυτόχρονα χρήσιμες πληροφορίες για να κάνετε συνειδητές και υγιεινές επιλογές. Με τον κατάλληλο συνδυασμό γνώσης και προσοχής, μπορείτε να απολαμβάνετε το ρόφημά σας χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και τα αποτελέσματά του.

5 συστατικά που δεν πρέπει ποτέ να προσθέσετε σε ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα

Προσθήκη ζάχαρης

Δεδομένου ότι τα περισσότερα πρωτεϊνούχα ροφήματα περιέχουν ήδη ζάχαρη ή κάποιο τεχνητό γλυκαντικό, καλό είναι να μην προσθέτετε επιπλέον γλυκαντικά. Αποφύγετε την προσθήκη περισσότερης ζάχαρης σε ένα πρωτεϊνούχο ροφημα, καθώς αυτό μπορεί να υπερβεί το συνιστώμενο όριο των ημερήσιων θερμίδων. Επιπλέον, εάν η σκόνη πρωτεΐνης σας περιέχει μια αλκοόλη σακχάρου χαμηλών θερμίδων όπως η ερυθριτόλη , ο συνδυασμός μιας άλλης αλκοόλης σακχάρου (όπως ένα σιρόπι χωρίς ζάχαρη που περιέχει σορβιτόλη) μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα πεπτικά συμπτώματα όπως αέρια και φούσκωμα.

Όξινος χυμός

Οι όξινοι χυμοί, όπως ο χυμός πορτοκαλιού ή κράνμπερι, συχνά δεν αναμειγνύονται καλά με ορισμένους τύπους πρωτεΐνης, όπως η πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Ενώ αυτός ο συνδυασμός είναι τεχνικά ασφαλής, οι χυμοί μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας απορροφά την πρωτεΐνη και τα θρεπτικά συστατικά του χυμού. Έρευνες δείχνουν ότι η πρωτεΐνη είναι λιγότερο διαλυτή στον χυμό από ό,τι σε άλλες υγρές βάσεις, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την ευκολία με την οποία το σώμα σας μπορεί να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει την πρωτεΐνη. Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι ο συνδυασμός πρωτεΐνης με φρούτα μπορεί να μειώσει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες των χυμών. Επίσης αποφύγετε τους όξινους χυμούς εάν έχετε τάση για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση , έχετε διαβήτη, αντιμετωπίζετε προβλήματα απορρόφησης σιδήρου ή έχετε αλλεργίες στα εσπεριδοειδή.

Συμπληρώματα φυτικών ινών

Ανάλογα με τη μάρκα, το πρωτεϊνούχο ρόφημα ή η σκόνη πιθανότατα περιέχει ήδη κάποιες φυτικές ίνες. Γι αυτό καλό είναι να προσέχετε πριν προσθέτετε επιπλέον συμπληρώματα φυτικών ινών στο πρωτεϊνούχο ρόφημά σας. Τα συμπληρώματα διαλυτών ινών έχουν σχεδιαστεί για να απορροφούν νερό και να βοηθούν στην αύξηση του όγκου των κοπράνων καθώς περνούν από το πεπτικό σύστημα. Και οι επιπλέον ίνες μπορεί να προσκολληθούν στην πρωτεΐνη, δημιουργώντας ένα παχύρρευστο, κολλώδες μείγμα που είναι δύσκολο να καταποθεί και να χωνευτεί. Επίσης, η υπερβολική πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστα συμπτώματα του πεπτικού συστήματος, όπως φούσκωμα και αέρια.

Ζεστά υγρά

Ενώ ένα ζεστό ρόφημα πρωτεΐνης μπορεί να ακούγεται ελκυστικό για πρωινό, η κατανάλωσή του μπορεί να μην προσφέρει τα βέλτιστα διατροφικά οφέλη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρωτεΐνη ορού γάλακτος, ειδικότερα, αρχίζει να χάνει την πεπτικότητά της μετά την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, πράγμα που σημαίνει ότι το σώμα σας θα πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να χωνέψει, να απορροφήσει και να χρησιμοποιήσει σωστά την πρωτεΐνη. Αντ' αυτού, μπορείτε να αναμειγνύετε το πρωινό σας ρόφημα πρωτεΐνης με πάγο για ένα παγωμένο ρόφημα ή να το αναμιγνύετε σε ένα μείγμα σε θερμοκρασία δωματίου για βέλτιστα αποτελέσματα.

Νερό

Ως υγρό χωρίς θερμίδες (και εύκολα προσβάσιμο), το νερό συχνά προτιμάται έναντι του γάλακτος για βάση πρωτεϊνικού ροφήματος από άτομα που ακολουθούν δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων ή θερμίδων. Ωστόσο, επειδή το γάλα περιέχει πρωτεΐνες ορού γάλακτος και καζεΐνης, αυτή η επιλογή μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της μυϊκής σας ανάπτυξης, καθιστώντας το γάλα ή το σοκολατούχο γάλα ιδανική βάση πρωτεϊνικού ροφήματος έναντι του απλού νερού.

Επίσης το γάλα προσφέρει υδατάνθρακες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων γλυκογόνου, τα οποία χρησιμοποιεί το σώμα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση γάλακτος μετά από μια προπόνηση μπορεί να αυξήσει την ανάπτυξη των μυών , να υποστηρίξει την ενυδάτωση και να μειώσει τον μυϊκό πόνο που προκαλείται από την άσκηση πιο αποτελεσματικά από ορισμένα αθλητικά ποτά αποκατάστασης. Εναλλακτικές λύσεις όπως ροφήματα σόγιας, μπιζελιού ή ρυζιού, μπορούν να αντικατασταθούν από άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη ή αλλεργίες ή ακολουθούν vegan διατροφή.

Συμβουλές για την ενσωμάτωση υγιεινών πρωτεϊνούχων ροφημάτων στη διατροφή σας

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την ενσωμάτωση των πρωτεϊνούχων ροφημάτων στη διατροφή σας :

Σκεφτείτε την πρωτεΐνη ορού γάλακτος ως βέλτιστη πηγή ζωικής πρωτεΐνης σε σκόνη και την πρωτεΐνη μπιζελιού ή ρυζιού ως πηγή πρωτεΐνης φυτικής προέλευσης.

Στοχεύστε σε ένα ρόφημα που περιέχει 20 έως 30 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Δοκιμάστε να καταναλώσετε το ρόφημά σας μία ώρα πριν ή 30 λεπτά μετά την προπόνησή σας.

Χρησιμοποιήστε κατεψυγμένα φρούτα για να ανακατέψετε το πρωτεϊνούχο ρόφημά σας σε μια κρεμώδη υφή.

Ενσωματώστε λαχανικά όπως σπανάκι ή κουνουπίδι στο ρόφημά σας για μια επιπλέον μερίδα λαχανικών.

Η επιλογή των κατάλληλων συστατικών σε ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα μπορεί να κάνει τη διαφορά όχι μόνο στη γεύση, αλλά και στην αποδοτικότητα και την υγεία σας. Αποφεύγοντας τα συστατικά που μπορεί να μειώσουν τα οφέλη ή να επιβαρύνουν τον οργανισμό, εξασφαλίζετε ότι το ρόφημά σας θα παραμένει θρεπτικό, εύπεπτο και πραγματικά βοηθητικό για τους στόχους σας. Θυμηθείτε ότι η διατροφή είναι προσωπική και ευέλικτη, και με μικρές αλλαγές και προσοχή στη σύνθεση, μπορείτε να απολαμβάνετε τα πρωτεϊνούχα ροφήματα χωρίς συμβιβασμούς και με πλήρη γνώση για το τι βάζετε στο σώμα σας.