8 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου με το φαγητό χρειάζεται προσοχή

Ακόμα κι αν φαίνεται μικρό ή ασήμαντο, ο τρόπος που τρώτε ή σκέφτεστε το φαγητό μπορεί να υποδεικνύει ότι χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή και φροντίδα.

Πολλοί υποθέτουν ότι έχουν μια «φυσιολογική» σχέση με το φαγητό. Ωστόσο, για μερικούς, τα μοτίβα που τους φαίνονται οικεία μπορεί στην πραγματικότητα να σηματοδοτούν μια βαθύτερη δυσκολία με τις διατροφικές συμπεριφορές και την εικόνα του σώματός τους.

Αναγνωρίζοντας τα σημάδια της διατροφικής διαταραχής

Μέρος της πρόκλησης είναι ότι πολλές προβληματικές διατροφικές συμπεριφορές έχουν ευρέως ομαλοποιηθεί. Η δίαιτα, η καταμέτρηση θερμίδων, η αποβολή ομάδων τροφίμων και το αίσθημα ενοχής μετά το φαγητό θεωρούνται συχνά καθημερινές συνήθειες. Ως αποτέλεσμα, όσοι βιώνουν διατροφικές διαταραχές δεν συνειδητοποιούν ότι η σχέση τους με το φαγητό μπορεί να χρειάζεται προσοχή. Η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ισορροπημένης διατροφής, διαταραγμένης διατροφής και κλινικά διαγνωσμένων διατροφικών διαταραχών μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση αυτών των εμπειριών.

Διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες vs διατροφικές διαταραχές

Οι διατροφικές μας συνήθειες κινούνται σε ένα συνεχές φάσμα. Στη μία άκρη βρίσκεται μια ευέλικτη και ισορροπημένη προσέγγιση στο φαγητό, ενώ στην άλλη βρίσκονται οι σοβαρές κλινικές διατροφικές διαταραχές, όπως η ανορεξία, η βουλιμία και η διαταραχή υπερφαγίας. Κάπου ανάμεσά τους βρίσκονται οι διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες. Αν και μπορεί να μην πληρούν τα επίσημα διαγνωστικά κριτήρια για διατροφική διαταραχή, επηρεάζουν σημαντικά τη σωματική υγεία, την ψυχική ευεξία και την καθημερινή ποιότητα ζωής. Επιπλέον, αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης μιας σοβαρής διατροφικής διαταραχής στο μέλλον.

Οι διατροφικές διαταραχές είναι πιο συχνές απ’ ό,τι πολλοί πιστεύουν. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η συχνότητά τους αυξάνεται, από περίπου 6% του πληθυσμού το 2019 σε 7,5% το 2025. Παρά τα κοινά στερεότυπα, οι διατροφικές διαταραχές δεν κάνουν διακρίσεις: Μπορούν να επηρεάσουν ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου, σωματικού μεγέθους, εθνικότητας και κοινωνικού υπόβαθρου.

8 σημάδια ότι η σχέση σας με το φαγητό μπορεί να μην είναι υγιής

Δεν χρειάζεται να βιώσετε όλες τις παραπάνω συμπεριφορές για να ανησυχήσετε για τη σχέση σας με το φαγητό. Ακόμη και λίγα από αυτά τα σημάδια μπορεί να δείχνουν ότι το φαγητό και η εικόνα του σώματος καταλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλο μέρος της πνευματικής και συναισθηματικής σας ενέργειας. Μερικές από αυτές τις εμπειρίες μπορεί επίσης να συνδέονται με διατροφικές διαταραχές. Αν κάποια σας φαίνονται οικεία ή σας προκαλούν δυσφορία, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για υποστήριξη.

Περιορισμός της πρόσληψης τροφής

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αυστηρή δίαιτα, μανιώδη μέτρηση θερμίδων, παράλειψη γευμάτων ή περιορισμό ολόκληρων ομάδων τροφίμων. Ενώ συχνά χαρακτηρίζεται ως «υγιεινή διατροφή», ο χρόνιος περιορισμός μπορεί να διαταράξει τα σήματα πείνας σας και να αυξήσει τον κίνδυνο υπερφαγίας αργότερα.

Επεισόδια υπερφαγίας

Μερικοί βιώνουν περιόδους όπου αισθάνονται ανίκανοι να σταματήσουν να τρώνε ή να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φαγητού γρήγορα. Ακόμα κι αν αυτά τα επεισόδια δεν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για την υπερφαγική διαταραχή, μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία και να ενισχύσουν κύκλους περιορισμού και ενοχής.

Άσκηση κυρίως για να αλλάξετε το σώμα σας

Η άσκηση μπορεί να υποστηρίξει τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά όταν καθοδηγείται από την ανάγκη για καύση θερμίδων, αντιστάθμιση του φαγητού ή έλεγχο του βάρους, μπορεί να αντανακλά μια τεταμένη σχέση με το σώμα.

Αυτοπροκαλούμενος εμετός μετά το φαγητό

Ο προκλημένος εμετός μετά το φαγητό συμβαίνει συνήθως μετά από κατανάλωση τροφής που μοιάζει με «υπερβολική». Ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει περιστασιακά, σηματοδοτεί ότι το φαγητό έχει συνδεθεί με ντροπή ή τιμωρία.

Χρήση καθαρτικών, φαρμάκων για την απώλεια βάρους ή χαπιών αδυνατίσματος για τον έλεγχο του βάρους

Οι προσπάθειες χειραγώγησης του βάρους μέσω καθαρτικών ή φαρμάκων μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και συχνά υποδηλώνουν υποκείμενη δυσφορία σχετικά με το φαγητό και την εικόνα του σώματος.

Διαστρεβλωμένη αντίληψη του σώματος

Μπορεί να δυσκολεύεστε να δείτε το σώμα σας ρεαλιστικά, εστιάζοντας έντονα σε αντιληπτά ελαττώματα ή νιώθοντας την ανάγκη να αλλάξετε το σχήμα σας προτού νιώσετε άνετα με τον εαυτό σας.

Η αυτοεκτίμηση συνδέεται με το μέγεθος του σώματος

Για πολλά άτομα με διατροφικές διαταραχές, το σωματικό βάρος ή το σχήμα του σώματος γίνεται μέτρο προσωπικής αξίας. Το να νιώθετε «καλά» ή «κακά» με τον εαυτό σας μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιλαμβάνεστε το σώμα σας.

Επίμονες σκέψεις για φαγητό ή δίαιτα

Το φαγητό μπορεί να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της σκέψης - να σχεδιάζετε γεύματα, να ανησυχείτε για τις θερμίδες, να σκέφτεστε τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να φάτε ή να νιώθετε άγχος για τα επερχόμενα γεύματα.

Γιατί είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα σημάδια

Πολλά άτομα με διατροφικές διαταραχές βιώνουν πρώτα ηπιότερες μορφές διατροφικής διαταραχής προτού τα συμπτώματα κλιμακωθούν. Οι διατροφικές διαταραχές μπορούν επίσης να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Κάποιος μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ διαφορετικών προτύπων ή διαγνώσεων κατά τη διάρκεια της ζωής του, γι' αυτό και η έγκαιρη ευαισθητοποίηση και υποστήριξη είναι τόσο σημαντικές. Η έγκαιρη παρέμβαση σχετίζεται με βελτιωμένα αποτελέσματα ανάρρωσης και μπορεί να αποτρέψει την βαθύτερη εδραίωση συμπεριφορών.

Πώς μοιάζει μια ισορροπημένη σχέση με το φαγητό

Μια υγιής σχέση με το φαγητό δεν σημαίνει τέλεια διατροφή. Αντίθετα, περιλαμβάνει ευελιξία, εμπιστοσύνη στο σώμα σας και χώρο ώστε το φαγητό να παίξει έναν υποστηρικτικό, και όχι κυρίαρχο, ρόλο στη ζωή σας. Σημάδια μιας πιο ισορροπημένης σχέσης με το φαγητό και το σώμα περιλαμβάνουν:

Άσκηση κυρίως για ευχαρίστηση, υγεία ή ευεξία και όχι για τιμωρία

Αποδεχτείτε το σώμα σας χωρίς συνεχείς προσπάθειες να το αλλάξετε

Έχετε γενικά σταθερά διατροφικά πρότυπα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η περιστασιακή υπερκατανάλωση τροφής ή η παράλειψη γευμάτων αποτελεί μέρος της φυσιολογικής ζωής

Να μπορείτε να σκέφτεστε το φαγητό χωρίς αυτό να κυριαρχεί στις σκέψεις σας

Να τρώτε περιστασιακά για παρηγοριά ή συναισθηματική φόρτιση, χωρίς αυτό να γίνεται η μόνη σας στρατηγική αντιμετώπισης

Η ανάπτυξη μιας πιο υγιής σχέσης με το φαγητό είναι μια σταδιακή διαδικασία, ιδιαίτερα σε έναν πολιτισμό όπου η δίαιτα και η δυσαρέσκεια με το σώμα συχνά θεωρούνται φυσιολογικά. Ωστόσο, η αναγνώριση των σημαδιών της διατροφικής διαταραχής είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την αλλαγή. Με την κατάλληλη υποστήριξη, είναι δυνατό να ξαναχτίσετε την εμπιστοσύνη με το φαγητό και να επανασυνδεθείτε με το σώμα με έναν πιο συμπονετικό και ισορροπημένο τρόπο.