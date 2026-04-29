Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν έχεις χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12

Μάθετε ποια είναι τα πιο συχνά συμπτώματα της έλλειψης βιταμίνης Β12, ποιες είναι οι βασικές αιτίες της και πώς μπορεί να επηρεάσει το σώμα σας.

Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 είναι συχνή σε ηλικιωμένους, χορτοφάγους, vegans και άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Όταν τα επίπεδα μειώνονται, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως κόπωση, πονοκέφαλοι, μυϊκή αδυναμία και κατάθλιψη, όμως η διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς αυτά τα συμπτώματα συχνά συμπίπτουν με πολλές άλλες παθήσεις.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν έχετε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12

Μπορεί να αισθάνεστε αδύναμοι και κουρασμένοι

Η βιταμίνη Β12 παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBCs). Αυτά τα κύτταρα μεταφέρουν οξυγόνο σε ολόκληρο το σώμα. Το οξυγόνο βοηθά το σώμα σας να παράγει ενέργεια και να λειτουργεί σωστά. Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία. Η αναιμία εμφανίζεται όταν δεν έχετε επαρκή αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και μπορεί να σας προκαλέσει αδυναμία και έντονη κόπωση. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, ζάλη, ωχρότητα και ταχυπαλμία.

Μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα ισορροπίας

Η βιταμίνη Β12 αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για τη σωστή λειτουργία ενός υγιούς νευρικού συστήματος. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 μπορεί να προκαλέσουν σταδιακή εκφύλιση των νεύρων στον εγκέφαλο, στον νωτιαίο μυελό και σε άλλα σημεία του σώματος. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται νευροπάθεια, μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της νευρικής λειτουργίας. Μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, αδυναμία και προβλήματα ισορροπίας. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο εάν συνυπάρχει και αναιμία.

Μπορεί να έχετε άλλα συμπτώματα

Άλλα συμπτώματα ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 μπορεί να περιλαμβάνουν:

Χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης

Χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, που αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας

Πονοκεφάλους

Απώλεια βάρους

Αλλαγές στη διάθεση, ιδιαίτερα κατάθλιψη

Αλλαγές στη συμπεριφορά

Προβλήματα με το περπάτημα

Απώλεια ή μειωμένη αίσθηση όσφρησης

Πρησμένη γλώσσα

Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 συνήθως αναπτύσσονται σταδιακά, μέσα σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών, και συνήθως δεν βελτιώνονται χωρίς την κατάλληλη θεραπεία.

Τι προκαλεί την έλλειψη βιταμίνης Β12

Ανεπαρκής πρόσληψη

Η βιταμίνη Β12 βρίσκεται σε μια ποικιλία τροφίμων. Αυτές περιλαμβάνουν:

Ψάρι

Κρέας

Γάλα

Εμπλουτισμένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως εμπλουτισμένα φυτικά γάλατα, θρεπτική μαγιά ή δημητριακά

Πολλές πηγές βιταμίνης Β12 προέρχονται από ζωικές πρωτεΐνες. Για αυτόν τον λόγο, οι μακροχρόνιοι χορτοφάγοι ή vegans που δεν λαμβάνουν συμπληρώματα Β12 διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας. Ο κίνδυνος είναι επίσης υψηλότερος σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ.

Μειωμένη απορρόφηση

Η βιταμίνη Β12 απορροφάται στο έντερο με τη βοήθεια μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται ενδογενής παράγοντας. Όταν αυτή η διαδικασία απορρόφησης δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να εμφανιστεί ανεπάρκεια βιταμίνης Β12. Αιτίες μειωμένης απορρόφησης της Β12 περιλαμβάνουν:

Κακοήθη αναιμία, μια αυτοάνοση διαταραχή κατά την οποία τα αντισώματα επιτίθενται στα κύτταρα που απελευθερώνουν τον ενδογενή παράγοντα

Φλεγμονώδεις γαστρεντερικές (ΓΕ) διαταραχές, όπως η νόσος του Crohn και η κοιλιοκάκη

Παρατεταμένη χρήση ορισμένων φαρμάκων, όπως η μετφορμίνη (φάρμακο για τον διαβήτη) και οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPIs), που μειώνουν το οξύ του στομάχου

Γαστρική παράκαμψη, μια χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους που αλλάζει τη δομή του στομάχου

Χειρουργική εκτομή γαστρεντερικού σωλήνα, μια θεραπεία για σοβαρά ιατρικά προβλήματα όπως η απόφραξη του εντέρου ή ο καρκίνος

Γιατί είναι δύσκολο να γίνει διάγνωση

Η διάγνωση της ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 δεν είναι πάντα εύκολη ή προφανής. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά από τα κοινά συμπτώματα αλληλεπικαλύπτονται με εκείνα άλλων παθήσεων. Το ιατρικό σας ιστορικό μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό σας να κατανοήσει καλύτερα τα συμπτώματά σας. Μια κλινική εξέταση μπορεί επίσης να συμβάλει στον εντοπισμό των σημείων ανεπάρκειας βιταμίνης Β12. Για παράδειγμα, ένας αδύναμος και γρήγορος σφυγμός ή η ωχρότητα στα δάχτυλα μπορεί να αποτελούν ενδείξεις αναιμίας. Τα σημάδια της νευροπάθειας μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένη αίσθηση στα πόδια και εξασθενημένα αντανακλαστικά. Ωστόσο, αυτά τα σημάδια μπορεί να εμφανίζονται και σε άλλες παθήσεις.

Πώς αντιμετωπίζεται

Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης Β12, είτε από το στόμα είτε με ενέσιμη μορφή. Εάν η ανεπάρκεια οφείλεται σε πρόβλημα απορρόφησης, μπορεί να χρειαστείτε ενέσεις, ώστε η βιταμίνη να απορροφηθεί απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος. Ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται δια βίου συμπλήρωση βιταμίνης Β12, ανάλογα με την αιτία της ανεπάρκειας. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε συμπληρώματα βιταμίνης Β12 ακόμη και μετά τη βελτίωση των συμπτωμάτων σας.