Αυτό είναι το καλύτερο ρόφημα για μετά το δείπνο που βοηθάει την πέψη και μειώνει το φούσκωμα

Ένα απλό, καταπραϋντικό ρόφημα που μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση του πεπτικού συστήματος μετά το φαγητό και να μειώσει τη δυσφορία και το φούσκωμα.

Μετά το δείπνο, το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να νιώθετε φούσκωμα, κράμπες ή μια δυσάρεστη αίσθηση υπερβολικού κορεσμού. Ωστόσο, αν το στομάχι σας έχει την τάση να «φουσκώνει» το βράδυ — είτε μετά από ένα μεγαλύτερο γεύμα, είτε από πιο πλούσιες τροφές, είτε απλώς επειδή τρώτε λίγο πιο γρήγορα — δεν είστε οι μόνοι. Πρόκειται για μια πολύ συχνή εμπειρία και οι μικρές συνήθειες μετά το φαγητό μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά στο πώς αισθάνεστε. Μια απλή συνήθεια που μπορείτε να δοκιμάσετε; Να πιείτε τσάι μέντας. Αυτό το ρόφημα μπορεί να βοηθήσει στη στήριξη της πέψης μετά το γεύμα. Δείτε πώς λειτουργεί και τι να αναζητήσετε σε άλλα ποτά που ευνοούν την πέψη.

Πώς το τσάι μέντας υποστηρίζει την πέψη

Βοηθά στη χαλάρωση του γαστρεντερικού σωλήνα

Ένας από τους βασικούς λόγους που το τσάι μέντας υποστηρίζει την πέψη είναι η ικανότητά του να χαλαρώνει το πεπτικό σύστημα. Η μέντα είναι πλούσια σε μενθόλη, μια ένωση με χαλαρωτική δράση στους λείους μύες, η οποία έχει φανεί ότι μπορεί να μειώσει τις κράμπες και τον πόνο. Μετά το φαγητό, οι μύες του γαστρεντερικού σωλήνα συστέλλονται για να προωθήσουν την τροφή. Όταν όμως αυτές οι συσπάσεις είναι υπερβολικά έντονες ή ασυντόνιστες, μπορεί να προκαλέσουν κράμπες, δυσφορία και αυτή την αίσθηση «σφιξίματος» στην κοιλιά.

Η μέντα βοηθάει να εξισορροπηθεί αυτή η διαδικασία, επηρεάζοντας τα κανάλια ασβεστίου στους μύες του πεπτικού συστήματος, επιτρέποντάς τους να χαλαρώσουν και μειώνοντας τους σπασμούς. Αυτή η χαλάρωση υποστηρίζει την ομαλότερη πέψη, διευκολύνοντας την αποβολή των αερίων μετά το γεύμα, κάτι που μπορεί να μειώσει το φούσκωμα, τη συσσώρευση αερίων και τις κράμπες.

Μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της ναυτίας

Αν νιώθετε ναυτία μετά το φαγητό - είτε από ένα μεγάλο γεύμα, είτε από συγκεκριμένες τροφές, είτε ως παρενέργεια φαρμάκων - το τσάι μέντας μπορεί να συμβάλει στην καταπράυνση του στομάχου. Η μέντα φαίνεται να έχει αντιεμετικές ιδιότητες, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ναυτίας και του εμετού. Οι περισσότερες μελέτες για τη μέντα και τη ναυτία έχουν γίνει με αιθέριο έλαιο μέντας - ιδιαίτερα μέσω εισπνοής - όμως τα ευρήματα αυτά μπορεί να σχετίζονται και με την κατανάλωση τσαγιού μέντας. Καθώς πίνετε το ρόφημα, δεν λαμβάνετε μόνο τις δραστικές ενώσεις του, αλλά απολαμβάνετε και το άρωμά του, το οποίο μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της αίσθησης ναυτίας.

pexels

Υποστηρίζει μια κατάσταση «χαλάρωσης και πέψης»

Η πέψη δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώτε, αλλά συνδέεται στενά και με το νευρικό σύστημα. Έρευνες δείχνουν ότι το στρες και το άγχος μπορούν να επηρεάσουν τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, επηρεάζοντας την κινητικότητα, την ευαισθησία και την ανοσολογική λειτουργία με τρόπους που μπορεί να επιδεινώσουν συμπτώματα όπως ναυτία, δυσφορία και δυσπεψία. Όταν είστε αγχωμένοι ή τρώτε βιαστικά, το σώμα παραμένει σε μια πιο «ενεργοποιημένη» κατάσταση μάχης ή φυγής, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πέψη και να αυξήσει την ευαισθησία του εντέρου. Η κατανάλωση τσαγιού μέντας μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει στη μετάβαση προς μια πιο χαλαρή κατάσταση. Ορισμένες ενδείξεις δείχνουν ότι η μέντα μπορεί να προάγει αίσθηση ηρεμίας, υποστηρίζοντας έτσι έμμεσα την πέψη, μειώνοντας συμπτώματα που σχετίζονται με το στρες.

Ακόμη και η ίδια η συνήθεια της κατανάλωσης τσαγιού μέντας μπορεί να έχει θετική επίδραση στην πέψη. Η διαδικασία της προετοιμασίας του, η επιβράδυνση και η συνειδητή κατανάλωσή του μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά. Οι πρακτικές ενσυνειδητότητας έχουν συνδεθεί με μείωση των πεπτικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με το στρες και μπορούν να υποστηρίξουν τη φυσιολογική λειτουργία της πέψης, προάγοντας μια πιο ισορροπημένη κατάσταση του νευρικού συστήματος.

Συμβουλές για την επιλογή ροφημάτων που ενισχύουν την πέψη

Αυτό που πίνετε μετά το γεύμα μπορεί είτε να υποστηρίξει την πέψη είτε να επιδεινώσει συμπτώματα όπως φούσκωμα, αέρια ή δυσφορία. Ακολουθούν μερικές συμβουλές από ειδικούς που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε καλύτερες επιλογές:

Αναζητήστε καταπραϋντικά, λειτουργικά συστατικά. Φυτικά τσάγια όπως η μέντα, το τζίντζερ και το χαμομήλι μπορούν να βοηθήσουν στη στήριξη της πέψης, ανακουφίζοντας από συμπτώματα όπως φούσκωμα, ναυτία και γενική δυσφορία.

Αποφύγετε τα ανθρακούχα ποτά αν έχετε τάση για φούσκωμα. Τα ανθρακούχα ροφήματα μπορούν να αυξήσουν την πίεση στο στομάχι, οδηγώντας σε υπερβολική αίσθηση πληρότητας ή επιδείνωση συμπτωμάτων παλινδρόμησης.

Να είστε προσεκτικοί με το αλκοόλ. Το αλκοόλ μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα και να επιβραδύνει ή να διαταράξει τη φυσιολογική πέψη, ειδικά όταν καταναλώνεται μετά το φαγητό.

Μην παραβλέπετε το νερό. Το νερό είναι από τα καλύτερα ροφήματα για την υποστήριξη της υγιούς πέψης και δεν περιέχει επιβαρυντικά συστατικά. Επιπλέον, βοηθά στη φυσιολογική κινητικότητα του εντέρου.

Λάβετε υπόψη τους προσωπικούς σας παράγοντες δυσανεξίας. Οι πεπτικές αντιδράσεις διαφέρουν από άτομο σε άτομο - αν ένα ρόφημα σας προκαλεί επανειλημμένα δυσφορία, ίσως αξίζει να το περιορίσετε ή να το αντικαταστήσετε με κάτι πιο ήπιο.

Το τσάι μέντας είναι ένας απλός και καταπραϋντικός τρόπος για να υποστηρίξετε την πέψη μετά το γεύμα. Μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση του γαστρεντερικού σωλήνα και να ανακουφίσει από συνηθισμένα συμπτώματα όπως φούσκωμα, ναυτία και δυσφορία. Ωστόσο, κανένα ρόφημα από μόνο του δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σημασία της συνολικής διατροφής. Η βάση της καλής υγείας του πεπτικού συστήματος προέρχεται από το συνολικό διατροφικό σας πρότυπο — ειδικά από μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει ποικιλία φυτικών τροφών και τροφών πλούσιων σε προβιοτικά. Ενώ το τσάι μέντας μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη προσθήκη στη βραδινή σας ρουτίνα, η μακροπρόθεσμη υγεία του πεπτικού συστήματος βασίζεται σε σταθερές και ολοκληρωμένες συνήθειες.