Υποβοηθούμενη γέννηση: Νέα συσκευή φέρνει την επανάσταση και αλλάζει τα δεδομένα

Μια καινοτόμος ιατρική συσκευή που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Σάουθμιντ του Μπρίστολ εγκρίθηκε πλέον για ευρεία χρήση σε όλη την Ευρώπη.

Μια νέα εποχή φαίνεται να ξεκινά για τη μαιευτική φροντίδα στην Ευρώπη, καθώς η πρωτοποριακή συσκευή OdonAssist εγκρίθηκε για χρήση στην καθημερινή κλινική πρακτική, αποτελώντας την πρώτη σημαντική καινοτομία στις υποβοηθούμενες γεννήσεις από τη δεκαετία του 1950.

Η συσκευή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2018 στο νοσοκομείο Σάουθμιντ του Μπρίστολ, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιστορικής ιατρικής εξέλιξης. Από τον Ιούλιο του 2025 μέχρι σήμερα, περισσότερα από 300 μωρά έχουν γεννηθεί με ασφάλεια με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας σε νοσοκομεία της Ευρώπης.

Το Μπρίστολ επιλέχθηκε για να ηγηθεί της έρευνας χάρη στη διεθνή φήμη του στον τομέα της ασφάλειας, της εκπαίδευσης μαιευτικού προσωπικού και της ποιοτικής φροντίδας μητέρας και παιδιού. Στο εγχείρημα συμμετείχαν μαίες, μαιευτήρες, νεογνολόγοι και ερευνητές του νοσοκομείου, σε συνεργασία με οργανισμούς όπως η εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού Limbs & Things, το ίδρυμα PROMPT Maternity Foundation, το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αγγλίας.

Η έρευνα και ανάπτυξη της συσκευής υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Ίδρυμα Γκέιτς και το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και τη Φροντίδα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η δρ Τζοάνα Κροφτς, σύμβουλος μαιευτήρας στο νοσοκομείο Σάουθμιντ, τόνισε ότι όταν ξεκίνησε η προσπάθεια, υπήρχε ανησυχία για το αν οι μέλλουσες μητέρες θα δέχονταν να συμμετάσχουν σε μια τόσο νέα διαδικασία. Ωστόσο, όπως είπε, εκατοντάδες γυναίκες από το Μπρίστολ προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας νέας επιλογής για τους υποβοηθούμενους τοκετούς.

Το OdonAssist λειτουργεί με έναν φουσκωτό αεροθάλαμο που τοποθετείται απαλά γύρω από το κεφάλι του μωρού κατά τη διάρκεια των συσπάσεων. Στη συνέχεια, ο γιατρός καθοδηγεί προσεκτικά το βρέφος μέσα από το γεννητικό κανάλι, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης παραδοσιακών εργαλείων όπως οι λαβίδες ή η βεντούζα.

Σύμφωνα με τη δρ Κλερ Ρόουζ, νεογνολόγο του νοσοκομείου, οι περισσότερες γεννήσεις με βεντούζα ή λαβίδες πραγματοποιούνται με ασφάλεια, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί στους μαλακούς ιστούς της μητέρας ή του νεογνού. Όπως εξήγησε, η νέα συσκευή μπορεί να συμβάλει σε πιο άνετες γεννήσεις και καλύτερη σύνδεση του μωρού με την οικογένειά του από τις πρώτες στιγμές της ζωής του.

Η ιδέα για το OdonAssist ξεκίνησε το 2006 από τον Αργεντινό εφευρέτη Χόρχε Οδόν και εξελίχθηκε μέσα από σχεδόν δύο δεκαετίες ερευνών και κλινικών δοκιμών. Οι δοκιμές ASSIST και ASSIST II που πραγματοποιήθηκαν στο Μπρίστολ αποτέλεσαν καθοριστικό βήμα για τη βελτίωση και τελική έγκριση της συσκευής.

Την άνοιξη του 2025, η συσκευή έλαβε την ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE, επιβεβαιώνοντας ότι πληροί όλα τα πρότυπα ασφαλείας για χρήση σε νοσοκομεία της Ευρώπης. Παράλληλα, σχεδιάζεται η πλήρης ένταξή της στις υπηρεσίες του νοσοκομείου Σάουθμιντ από το καλοκαίρι του 2026.

Η δρ Έμιλι Χότον, ειδικευόμενη μαιευτικής και γυναικολογίας και μέλος της ερευνητικής ομάδας, χαρακτήρισε την εξέλιξη «εξαιρετικά σημαντική», τονίζοντας ότι η δημιουργία μιας νέας επιλογής για τις γυναίκες μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα για την ιατρική κοινότητα.