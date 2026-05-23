Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα κρούσματα σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη

Ανησυχητική εικόνα καταγράφουν τα νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία έντονη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ιστορικά υψηλά επίπεδα κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης, τα οποία καταγράφηκαν το 2024, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, τα περιστατικά γονόρροιας ανήλθαν σε 106.331 περιπτώσεις, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 303% σε σχέση με το 2015. Παράλληλα, η σύφιλη ξεπέρασε επίσης κάθε προηγούμενο της τελευταίας δεκαετίας, με 45.557 καταγεγραμμένα κρούσματα, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια.

Το ECDC αποδίδει την εκρηκτική άνοδο τόσο στη χαλάρωση των μέτρων πρόληψης όσο και στα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στον διαγνωστικό έλεγχο και την ενημέρωση του πληθυσμού. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τον περιορισμό της εξάπλωσης των λοιμώξεων.

Ο επικεφαλής της μονάδας Νοσημάτων Άμεσης Μετάδοσης και Νοσημάτων που Προλαμβάνονται με Εμβόλια του οργανισμού, Μπρούνο Τσιάντσιο, προειδοποίησε ότι οι συγκεκριμένες λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα, ακόμη και βλάβες στην καρδιά και το νευρικό σύστημα στην περίπτωση της σύφιλης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αύξηση των περιστατικών συγγενούς σύφιλης, δηλαδή των περιπτώσεων όπου η λοίμωξη μεταδίδεται από τη μητέρα στο νεογνό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2023 στο 2024, γεγονός που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σοβαρό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες επιπλοκές για τα βρέφη.

Η Ισπανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων περιστατικών στην Ευρώπη για το 2024, με 37.169 κρούσματα γονόρροιας και 11.556 περιπτώσεις σύφιλης.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες εξακολουθούν να αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα που επηρεάζεται δυσανάλογα περισσότερο, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη μακροχρόνια αύξηση τόσο στη γονόρροια όσο και στη σύφιλη. Ωστόσο, οι ειδικοί παρατηρούν σημαντική άνοδο των περιστατικών σύφιλης και στις ετεροφυλόφιλες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Την ίδια στιγμή, τα χλαμύδια παραμένουν η συχνότερα καταγεγραμμένη βακτηριακή σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη στην Ευρώπη, παρότι τα περιστατικά μειώθηκαν κατά 6% σε σχέση με το 2015. Συνολικά καταγράφηκαν 213.443 διαγνώσεις χλαμυδίων μέσα στο 2024.

Αντίστοιχα ανησυχητική είναι η εικόνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο μετά το Brexit δεν συμμετέχει πλέον στην έρευνα του ECDC, αλλά δημοσιεύει ξεχωριστά στοιχεία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Αγγλία καταγράφηκαν το 2024 συνολικά 71.802 περιστατικά γονόρροιας και 9.535 περιστατικά σύφιλης, ενώ οι διαγνώσεις χλαμυδίων έφτασαν τις 168.889.

Μάλιστα, το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε το 2025 στην εφαρμογή εμβολιαστικού προγράμματος κατά της γονόρροιας, μετά το ιστορικό ρεκόρ των 85.000 κρουσμάτων που είχε σημειωθεί το 2023.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η γονόρροια μπορεί να προκαλέσει πόνο, φλεγμονή και ασυνήθιστες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται συμπτώματα. Από την άλλη, η σύφιλη μπορεί να εκδηλωθεί με πληγές στα γεννητικά όργανα ή το στόμα, εξανθήματα, τριχόπτωση και συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η σωστή χρήση προφυλακτικού, η τακτική εξέταση και η έγκαιρη θεραπεία με αντιβιοτικά παραμένουν τα βασικότερα όπλα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εξάπλωσης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη.