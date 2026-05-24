Τρως βιαστικά; Πώς το καλό μάσημα ενισχύει τον εγκέφαλο και προστατεύει από τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η διαδικασία της μάσησης αυξάνει τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο, ενισχύει τη μνήμη, μειώνει το στρες και ενδέχεται να συμβάλλει ακόμη και στην πρόληψη της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.

Το να τρώει κανείς αργά και να μασά περισσότερο κάθε μπουκιά ίσως αποδειχθεί μία από τις πιο απλές αλλά σημαντικές συνήθειες για την υγεία του σώματος και του εγκεφάλου. Επιστήμονες από διάφορα ερευνητικά κέντρα σε Ευρώπη και Ασία αναδεικνύουν πλέον τη μάσηση ως έναν κρίσιμο μηχανισμό που δεν επηρεάζει μόνο την πέψη, αλλά και τη γνωστική λειτουργία, τη μνήμη, ακόμη και τη διαδικασία της γήρανσης.

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε από το BBC, η μάσηση λειτουργεί σαν μια «κρυφή αντλία αίματος» για τον εγκέφαλο, ενισχύοντας την αιμάτωση και τη νευρική δραστηριότητα.

Ο καθηγητής Ματς Τρούλσον από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Σουηδία εξηγεί πως η θεωρία βασίζεται στο γεγονός ότι οι κινήσεις της γνάθου αυξάνουν τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο. Όπως σημειώνει, «η μάσηση λειτουργεί σαν αντλία που στέλνει περισσότερο αίμα στον εγκέφαλο», συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της πνευματικής εγρήγορσης.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η διαδικασία της μάσησης αποτελεί το πρώτο και ίσως σημαντικότερο στάδιο της πέψης. Η τροφή διασπάται σε μικρότερα κομμάτια, αναμειγνύεται με σάλιο και ενεργοποιεί ένζυμα όπως η αμυλάση, βοηθώντας τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά.

Ο ερευνητής Άντρις βαν ντερ Μπιλ, πρωτοπόρος στη φυσιολογία της στοματικής λειτουργίας, επισημαίνει ότι χωρίς σωστή μάσηση το πεπτικό σύστημα δεν προετοιμάζεται επαρκώς για την επεξεργασία της τροφής. Τα μεγαλύτερα κομμάτια τροφής παραμένουν περισσότερο στο έντερο, προκαλώντας φούσκωμα, δυσκοιλιότητα και δυσφορία.

Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι όσο περισσότερο μασάμε τόσο μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού νιώθουμε. Σε μελέτη του 2009, συμμετέχοντες που μάσησαν αμύγδαλα 40 φορές απορρόφησαν περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και ένιωσαν χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με όσους μάσησαν λιγότερο.

Άλλη έρευνα του 2013 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι μάσησαν περισσότερο μία μπουκιά πίτσας εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα της ορμόνης γκρελίνης, που σχετίζεται με την πείνα, και αυξημένα επίπεδα ορμονών που συμβάλλουν στον κορεσμό.

Οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι η αργή μάσηση βοηθά στον έλεγχο του βάρους, καθώς ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να καταλάβει ότι το σώμα έχει χορτάσει. Έτσι, όσοι τρώνε γρήγορα καταναλώνουν συχνά μεγαλύτερες ποσότητες τροφής.

Πέρα όμως από τη διατροφή, η μάσηση φαίνεται να έχει ισχυρή σχέση και με την υγεία του εγκεφάλου. Μελέτες έχουν συνδέσει την απώλεια δοντιών και τα προβλήματα μάσησης με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 28.500 ανθρώπους άνω των 50 ετών σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, όσοι είχαν καλή ικανότητα μάσησης παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης, λεκτικής ευχέρειας και αριθμητικών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η μάσηση φαίνεται να βοηθά και στη μείωση του στρες. Μελέτες σε φοιτητές και ασθενείς πριν από χειρουργικές επεμβάσεις έδειξαν ότι η τσίχλα μπορεί να μειώσει το άγχος και τα επίπεδα κορτιζόλης, της γνωστής «ορμόνης του στρες».

Ο ερευνητής Τζιανσέ Τσεν από τη Σιγκαπούρη εξηγεί ότι η μάσηση είναι συχνά μια φυσική αντίδραση του οργανισμού σε στρεσογόνες καταστάσεις, γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι τείνουν να μασούν ασυναίσθητα όταν αγχώνονται.

Παρότι οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει «μαγικός αριθμός» μασήσεων για κάθε μπουκιά, συμφωνούν πως η αργή και προσεκτική κατανάλωση φαγητού αποτελεί μια απλή συνήθεια με σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί: «Μασήστε φυσιολογικά μέχρι να αισθανθείτε ότι η τροφή είναι έτοιμη να καταποθεί. Και πάνω απ’ όλα, απολαύστε το φαγητό σας».