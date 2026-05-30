Αφυδατώνει ο καφές; Μύθος ή αλήθεια

Ο καφές είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, αλλά γύρω από την επίδρασή του στην ενυδάτωση υπάρχουν πολλοί μύθοι και απορίες.

Ο καφές είναι πανταχού παρών στη ζωή πολλών ανθρώπων, με σχεδόν 3 στους 4 να πίνουν ένα φλιτζάνι ή και περισσότερο καθημερινά. Ωστόσο, λέγεται συχνά ότι ο καφές μπορεί να σας αφυδατώσει και θα πρέπει να περιορίσετε την ποσότητα που πίνετε, ειδικά αν είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε το πρωί. Κάποιοι λένε ακόμη και ότι πρέπει να πιείτε ένα ποτήρι νερό πριν από τον πρωινό σας καφέ. Για όσους πίνουν τακτικά καφέ, η σκέψη να αναβάλουν το πρωινό τους φλιτζάνι μπορεί να ακούγεται αδύνατη ή μπορεί ακόμη και να είναι δυσάρεστη. Αξίζει, λοιπόν, τον κόπο; Μήπως ο καφές αφυδατώνει;

Η καφεΐνη και η διουρητική της δράση

Ο καφές είναι γνωστός για την καφεΐνη, το δραστικό συστατικό που δρα ως διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτή η ένωση είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους πολλοί πίνουν καφέ, ειδικά ως πρωινό ρόφημα. Η καφεΐνη είναι ένα γνωστό διουρητικό, του οποίου οι επιδράσεις ενισχύονται σε μεγάλες δόσεις. Διουρητικό είναι οποιαδήποτε ουσία που προάγει την απέκκριση νερού και περίσσειας αλατιού μέσω της παραγωγής ούρων.

Αν και συχνά λέγεται ότι ενισχύει την ενέργεια, η καφεΐνη στον καφέ δεν λειτουργεί ακριβώς όπως θα περιμένατε. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι η καφεΐνη δεν δίνει στο σώμα μας ενέργεια. Στον ρόλο της ως διεγερτικό, μας βοηθά μόνο να νιώθουμε πιο σε εγρήγορση ή συγκέντρωση συνδεόμενη με τους υποδοχείς αδενοσίνης στον εγκέφαλό μας (οι οποίοι συνήθως είναι υπεύθυνοι για το ότι μας κάνουν να νιώθουμε υπνηλία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας) — μπλοκάροντας αυτούς τους υποδοχείς, μένουν προσωρινά συναισθήματα όπως η εγρήγορση.

Λοιπόν, σας αφυδατώνει ο καφές;

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με την επίδραση του καφέ στην ενυδάτωση. Επειδή η καφεΐνη δρα ως διουρητικό , πιστεύεται ότι η κατανάλωση καφέ συμβάλλει στην αφυδάτωση. Ωστόσο, η διουρητική δράση της καφεΐνης είναι ήπια, ειδικά σε όσους έχουν ανοχή στην καφεΐνη. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη καφεΐνης στις συνιστώμενες δόσεις δεν οδηγεί σε αφυδάτωση.

Η ιδέα ότι η κατανάλωση καφέ προκαλεί αφυδάτωση οφείλεται σε ξεπερασμένη έρευνα που ανέφερε ότι 300 χιλιοστόγραμμα ή περισσότερο καφεΐνης μπορούν να προκαλέσουν διούρηση - αυξημένη παραγωγή και αποβολή ούρων από τους νεφρούς. Ως αναφορά, 1 φλιτζάνι κανονικού καφέ περιέχει σχεδόν 100 mg καφεΐνης. Επίσης, η αύξηση της διούρησης είναι βραχυπρόθεσμη και συχνά δεν φτάνει σε σημείο που να προκαλεί αφυδάτωση. Η τρέχουσα έρευνα δείχνει ότι τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά τη μέση ποσότητα καφεΐνης από τον καφέ (2 έως 3 φλιτζάνια) δεν εμφανίζουν επίδραση διούρησης.

Ο καφές μετράει στην πρόσληψη νερού;

Με λίγα λόγια, ναι. Ο καφές μπορεί να προσφέρει ενυδάτωση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του ροφήματος είναι νερό, αλλά καλό είναι να μην είναι το μόνο υγρό που καταναλώνετε όλη μέρα. Το νερό είναι απαραίτητο για βέλτιστη ενυδάτωση και είναι σημαντικό να είναι το κύριο ρόφημά σας.

Πόσος καφές είναι υπερβολικός;

Οι Διατροφικές Οδηγίες συνιστούν στους υγιείς ενήλικες να μην καταναλώνουν περισσότερα από 400 mg καφεΐνης ημερησίως. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 4 φλιτζάνια καφέ. Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε καφεΐνη μπορεί να διαφέρει μεταξύ των ροφημάτων. Άλλα ποτά, όπως το τσάι και τα ενεργειακά ποτά, μπορούν επίσης να συμβάλουν σε αυτό το όριο των 400 mg. Η σύσταση αλλάζει για τις έγκυες ή τις γυναίκες που θηλάζουν, καθώς και για όσους έχουν χρόνιες παθήσεις, καθιστώντας τες πιο ευαίσθητες στην καφεΐνη.

Επιπλέον, οι αθλητές ίσως χρειαστεί να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνολική πρόσληψη καφεΐνης. Ορισμένοι οργανισμοί όπως η Εθνική Ένωση Αθλητισμού (NCAA) και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) έχουν όρια στην πρόσληψη καφεΐνης. Τέλος, τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να περιορίσουν ή να αποφύγουν εντελώς την καφεΐνη. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε είδους καφεΐνη. Οι έφηβοι ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών θα πρέπει να περιορίσουν την καφεΐνη στα 100 mg την ημέρα (περίπου ένα φλιτζάνι καφέ των 225 γραμμαρίων).

Πώς να καταλάβετε εάν είστε αφυδατωμένοι

Οι ανάγκες όλων σε υγρά ποικίλλουν ανάλογα με μια ποικιλία παραγόντων, από την ηλικία και το μέγεθος του σώματος έως τα φάρμακα, τις χρόνιες παθήσεις και το επίπεδο δραστηριότητας. Εξαιτίας αυτού, είναι απαραίτητο να ακούτε τα σημάδια του σώματός σας. Και αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις συνολικές σας ανάγκες σε υγρά, συζητήστε τις ανάγκες σας σε ενυδάτωση με έναν γιατρό. Τα σημάδια αφυδάτωσης μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, αλλά γενικά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πονοκέφαλο

Λήθαργος

Σκούρα ούρα

Χαμηλή παραγωγή ούρων

Γρήγορος καρδιακός ρυθμός

Δίψα

Ξηρό δέρμα ή σκασμένα, ξηρά χείλη

Συμβουλές για να παραμένετε ενυδατωμένοι

Παρόλο που ο καφές δεν προκαλεί αφυδάτωση, όπως πιστευόταν κάποτε, είναι σημαντικό να ενυδατώνεστε και με άλλα ροφήματα, ειδικά με νερό. Εάν επιθυμείτε επιπλέον γεύση στο νερό σας, δοκιμάστε να προσθέσετε βότανα ή φρέσκα φρούτα. Ή εάν αυτό που επιθυμείτε είναι ένα ζεστό ρόφημα, επιλέξτε ένα ζεστό τσάι χωρίς καφεΐνη ή ζεστό νερό με λίγο λεμόνι. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν στις καθημερινές σας ανάγκες ενυδάτωσης.