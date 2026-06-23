Αλκοόλ και λιγούρες: Γιατί μετά το ποτό θέλουμε πατατάκια, πίτσα και αλμυρά φαγητά

Νέα έρευνα δείχνει ότι το αλκοόλ επηρεάζει ορμόνες και όρεξη, αυξάνοντας την επιθυμία για αλμυρά και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Η κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη επιθυμία για υπερεπεξεργασμένα, αλμυρά τρόφιμα, όπως πατατάκια, τηγανητές πατάτες και πίτσα, σύμφωνα με νέα έρευνα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τις ημέρες που καταναλώνεται αλκοόλ, οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε περισσότερα αλμυρά και «αλμυρά-γεύσης» τρόφιμα σε σχέση με τις ημέρες που δεν πίνουν. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Obesity Reviews, εξετάζει τα διατροφικά δεδομένα της Εθνικής Έρευνας Διατροφής και Σωματικής Δραστηριότητας της Αυστραλίας και δείχνει ότι η πρόσληψη αλκοόλ συνδέεται με αυξημένη κατανάλωση αλμυρών τροφών και ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης γλυκών.

Ο ρόλος της ορμόνης FGF 21

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξάνει τα επίπεδα μιας ορμόνης που ονομάζεται FGF21, η οποία παράγεται από το ήπαρ και ενεργοποιείται σε καταστάσεις μεταβολικού «στρες». Η ορμόνη αυτή φαίνεται να επηρεάζει την επιθυμία για αλμυρές και αλμυρές/ουμάμι γεύσεις. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο οργανισμός συνδέει τις αλμυρές γεύσεις με τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη. Ωστόσο, στο σύγχρονο διατροφικό περιβάλλον, αυτή η σύνδεση μπορεί να διαταραχθεί, καθώς πολλές υπερεπεξεργασμένες τροφές προσφέρουν έντονη αλμυρή ή «ουμάμι» γεύση χωρίς να περιέχουν επαρκή πρωτεΐνη.

Έτσι, αυτές οι τροφές λειτουργούν ως ένα είδος «πρωτεϊνικού δολώματος», οδηγώντας τον οργανισμό να αναζητά τροφές που φαίνονται πλούσιες σε πρωτεΐνη, αλλά στην πραγματικότητα δεν προσφέρουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί να καταναλώνεται μεγαλύτερη ποσότητα τροφής συνολικά, αυξάνοντας την πρόσληψη θερμίδων, υδατανθράκων και λιπαρών.

Γιατί το αλκοόλ επηρεάζει τις διατροφικές επιλογές

Η σχέση μεταξύ αλκοόλ και διατροφής δεν εξηγείται μόνο από ορμονικούς μηχανισμούς. Το αλκοόλ μειώνει επίσης τις αναστολές, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να είναι πιο πιθανό να κάνουν επιλογές που υπό άλλες συνθήκες θα απέφευγαν. Επιπλέον, η κατανάλωση αλκοόλ συχνά συμβαίνει αργά το βράδυ, όταν το άτομο είναι κουρασμένο, πεινασμένο και έχει περιορισμένες επιλογές φαγητού. Το κοινωνικό περιβάλλον παίζει επίσης ρόλο, καθώς συχνά συνοδεύεται από κοινές επιλογές όπως πίτσα ή fast food. Το αλκοόλ μπορεί επίσης να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και την όρεξη, οδηγώντας σε πραγματική αίσθηση πείνας. Σε περιπτώσεις hangover, η αφυδάτωση και η κόπωση αυξάνουν την επιθυμία για αλμυρές και «παρηγορητικές» τροφές.

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Ο ρόλος του διατροφικού περιβάλλοντος

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η επίδραση του αλκοόλ στην πρόσληψη τροφής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το «διατροφικό περιβάλλον» του ατόμου. Σε ένα περιβάλλον με πιο υγιεινές επιλογές, η επιθυμία για πρωτεΐνη μπορεί να καλυφθεί με θρεπτικά τρόφιμα, όπως ψάρι, κοτόπουλο ή άλλα άπαχα κρέατα. Αντίθετα, όταν κυριαρχούν υπερεπεξεργασμένες τροφές, είναι πιο πιθανό η κατανάλωση να στραφεί σε επιλογές υψηλών θερμίδων αλλά χαμηλής θρεπτικής αξίας.

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και υπερκατανάλωση

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι ιδιαίτερα εύγευστα και σχεδιασμένα ώστε να είναι έντονα ελκυστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο ποσοστό της διατροφής σε πολλές χώρες βασίζεται σε αυτά. Ωστόσο, αυτά τα τρόφιμα είναι συχνά πλούσια σε θερμίδες αλλά φτωχά σε βιταμίνες και μέταλλα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνολική υγεία όταν καταναλώνονται συστηματικά.

Τι να προτιμάτε αν καταναλώνετε αλκοόλ

Σε περίπτωση κατανάλωσης αλκοόλ, να υπάρχουν διαθέσιμες πιο υγιεινές επιλογές, πλούσιες σε πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά, όπως γιαούρτι, αυγά, ξηροί καρποί, τόνος, ή πρωτεϊνούχα σνακ. Επίσης, πιο υγιεινές αλμυρές επιλογές μπορεί να είναι τα λαχανικά, το αβοκάντο με ψωμί ολικής άλεσης, τα όσπρια ή το ποπ κορν χωρίς πρόσθετα λιπαρά. Φυσικά και ένα περιστασιακό γεύμα fast food δεν αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα, αλλά η συστηματική επανάληψη αυτών των συνηθειών μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανισορροπίες. Το σημαντικό είναι η ισορροπία και η κατανάλωση πραγματικών τροφών που παρέχουν στον οργανισμό πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.