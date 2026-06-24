Είναι χρήσιμο να παίρνεις κολλαγόνο κατά την εμμηνόπαυση;

Η εμμηνόπαυση προκαλεί απότομη πτώση των οιστρογόνων, η οποία οδηγεί σε ταχεία απώλεια κολλαγόνου που επηρεάζει το δέρμα, τις αρθρώσεις, τα οστά, τα μαλλιά και τα νύχια.

Έρευνες δείχνουν ότι τα υδρολυμένα πεπτίδια κολλαγόνου (5–10 γρ. ημερησίως για τουλάχιστον 8–12 εβδομάδες) μπορούν να βελτιώσουν σε μέτριο βαθμό την ελαστικότητα του δέρματος, να ανακουφίσουν τον πόνο στις αρθρώσεις, να υποστηρίξουν την οστική πυκνότητα και να ενδυναμώσουν τα μαλλιά και τα νύχια. Το κολλαγόνο δεν είναι πανάκεια και λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με επαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών, ασβέστιο, βιταμίνη D και άσκηση — συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε, ειδικά εάν έχετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα.

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση ορισμένων από τις πιο συχνές αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση, όπως η λέπτυνση του δέρματος, η δυσφορία στις αρθρώσεις και η απώλεια οστικής μάζας. Αυτό συμβαίνει επειδή η εμμηνόπαυση προκαλεί απότομη πτώση των οιστρογόνων — και τα οιστρογόνα αποτελούν έναν από τους κύριους ρυθμιστές της παραγωγής κολλαγόνου στο σώμα. Ενώ το κολλαγόνο δεν αποτελεί πανάκεια, η αυξανόμενη επιστημονική έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέρος μιας συνολικής ρουτίνας υγείας κατά την εμμηνόπαυση. Μάθετε περισσότερα για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα συμπληρώματα κολλαγόνου και αν μπορεί να είναι κατάλληλα για εσάς.

Κολλαγόνο και εμμηνόπαυση

Το κολλαγόνο μειώνεται γρήγορα μετά την εμμηνόπαυση

Όταν τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται κατά την εμμηνόπαυση, το σώμα παράγει λιγότερο κολλαγόνο και αυτό συμβαίνει σχετικά γρήγορα. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να χάσουν έως και 30% του κολλαγόνου του δέρματός τους μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια μετά την εμμηνόπαυση, ακολουθούμενο από απώλεια περίπου 2% ετησίως στη συνέχεια. Όταν τα οιστρογόνα μειώνονται, τα κύτταρα που ονομάζονται ινοβλάστες χάνουν ένα βασικό σήμα για την παραγωγή νέου κολλαγόνου. Αυτό εξηγεί γιατί πολλές γυναίκες παρατηρούν ξαφνικές αλλαγές στο δέρμα, στις αρθρώσεις και στα οστά τους γύρω από την περίοδο της εμμηνόπαυσης.

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου μπορούν να βελτιώσουν την ελαστικότητα και την ενυδάτωση του δέρματος

Ένα από τα πιο μελετημένα οφέλη των συμπληρωμάτων κολλαγόνου αφορά την υγεία του δέρματος. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 26 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών που περιλάμβαναν 1.721 συμμετέχοντες διαπίστωσε ότι η συμπλήρωση υδρολυμένου κολλαγόνου βελτίωσε τόσο την ενυδάτωση όσο και την ελαστικότητα του δέρματος. Μια ξεχωριστή αφηγηματική ανασκόπηση στο Applied Sciences διαπίστωσε ότι η από του στόματος λήψη υδρολυμένου κολλαγόνου σε δόσεις 2,5–10 g ημερησίως για τουλάχιστον 8–12 εβδομάδες συσχετίστηκε με βελτιωμένη ενυδάτωση και ελαστικότητα του δέρματος, καθώς και με μείωση του βάθους των ρυτίδων.

Μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο και την ακαμψία των αρθρώσεων

Ο πόνος στις αρθρώσεις είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά πολύ συχνά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Τα οιστρογόνα βοηθούν στην προστασία του ιστού των αρθρώσεων, επομένως όταν μειώνονται μπορεί να αυξηθεί η φλεγμονή και να εξασθενήσει ο χόνδρος. Μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Orthopaedic Surgery and Research διαπίστωσε ότι τα πεπτίδια κολλαγόνου είχαν σημαντική αναλγητική δράση σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Μια ξεχωριστή ενημερωμένη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 11 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών έδειξε επίσης ότι η λήψη συμπληρωμάτων κολλαγόνου μείωσε τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας γόνατος.

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Μπορεί να υποστηρίξει την οστική πυκνότητα

Η απώλεια οστικής μάζας επιταχύνεται σημαντικά κατά την εμμηνόπαυση λόγω της μείωσης των οιστρογόνων. Μια σημαντική τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του 2018 σε 131 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έδειξε ότι όσες λάμβαναν 5 γρ. συγκεκριμένων πεπτιδίων κολλαγόνου ημερησίως για 12 μήνες παρουσίασαν σημαντική αύξηση στην οστική πυκνότητα τόσο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης όσο και στο ισχίο, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Μια τετραετής μελέτη παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε στο Journal of Bone Metabolism έδειξε ότι αυτά τα οφέλη συνέχισαν να ενισχύονται με τη μακροχρόνια χρήση.

Μπορεί να ενισχύσει τα μαλλιά και τα νύχια

Η αραίωση των μαλλιών και τα εύθραυστα νύχια είναι συχνά προβλήματα κατά την περιεμμηνόπαυση, λόγω ορμονικών αλλαγών και μείωσης του κολλαγόνου. Μια κλινική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cosmetic Dermatology έδειξε ότι οι συμμετέχουσες που έλαβαν 2,5 γραμμάρια βιοενεργών πεπτιδίων κολλαγόνου ημερησίως για 24 εβδομάδες παρουσίασαν αύξηση 12% στον ρυθμό ανάπτυξης των νυχιών και μείωση 42% στη συχνότητα σπασίματος των νυχιών. Μια ανασκόπηση του 2025 στο Frontiers in Nutrition διαπίστωσε ότι το κολλαγόνο σε συνδυασμό με μικροθρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C, πυρίτιο ή ρεσβερατρόλη συσχετίστηκε με βελτίωση στο πάχος των μαλλιών, μείωση της τριχόπτωσης και βελτίωση της ευθραυστότητας των νυχιών.

Τα πεπτίδια κολλαγόνου είναι η πιο μελετημένη μορφή

Δεν είναι όλα τα συμπληρώματα κολλαγόνου ίδια. Η μορφή που έχει μελετηθεί περισσότερο σε κλινικές δοκιμές είναι το υδρολυμένο κολλαγόνο, γνωστό και ως πεπτίδια κολλαγόνου. Πρόκειται για πρωτεΐνες κολλαγόνου που έχουν διασπαστεί σε μικρότερες αλυσίδες, ώστε να απορροφώνται ευκολότερα από τον οργανισμό. Το κολλαγόνο τύπου Ι είναι το πιο άφθονο στο δέρμα, στα οστά και στους τένοντες και βρίσκεται τόσο σε θαλάσσια όσο και σε βοοειδή συμπληρώματα. Το κολλαγόνο τύπου ΙΙ, που βρίσκεται κυρίως στους χόνδρους, είναι η μορφή που έχει μελετηθεί περισσότερο για την υποστήριξη των αρθρώσεων.

Υπάρχουν κίνδυνοι ή παρενέργειες;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, τα συμπληρώματα κολλαγόνου είναι γενικά καλά ανεκτά. Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι ήπια γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως φούσκωμα, ναυτία ή διάρροια. Εάν έχετε ιστορικό νεφρολιθίασης, καλό είναι να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας: το κολλαγόνο είναι πλούσιο στο αμινοξύ υδροξυπρολίνη, το οποίο ο οργανισμός μετατρέπεται σε οξαλικό - μια ένωση που μπορεί να συμβάλει στον σχηματισμό λίθων σε ευαίσθητα άτομα.

Άτομα με χρόνια νεφρική νόσο ή ηπατικές παθήσεις θα πρέπει επίσης να ζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν από τη λήψη συμπληρωμάτων, καθώς αυτά τα όργανα εμπλέκονται στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Το κολλαγόνο προέρχεται από ζωικές πηγές (ψάρια, βοοειδή, χοίρους), επομένως άτομα με αλλεργίες σε θαλασσινά ή βοδινό κρέας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην επιλογή της πηγής. Να προτιμάτε πάντα προϊόντα που έχουν ελεγχθεί από τρίτους για καθαρότητα και ισχύ.

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου δεν αποτελούν μαγική λύση για τις αλλαγές στο δέρμα, στις αρθρώσεις και στα οστά που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση, αλλά τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσουν στην ελαστικότητα και ενυδάτωση του δέρματος, στον πόνο των αρθρώσεων, στην οστική πυκνότητα και στην ενδυνάμωση των νυχιών — όλα πεδία που επηρεάζονται άμεσα από την απώλεια κολλαγόνου λόγω της μείωσης των οιστρογόνων στην εμμηνόπαυση.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, προτείνονται υδρολυμένα πεπτίδια κολλαγόνου σε δόση 5–10 γραμμαρίων ημερησίως, με σταθερή χρήση για τουλάχιστον 8–12 εβδομάδες, και ιδανικά σε συνδυασμό με βιταμίνη C για την υποστήριξη της φυσικής σύνθεσης κολλαγόνου στο σώμα. Το κολλαγόνο λειτουργεί καλύτερα ως μέρος μιας συνολικής προσέγγισης που περιλαμβάνει επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, ασβέστιο, βιταμίνη D και τακτική άσκηση. Συζητήστε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε νέο συμπλήρωμα, ειδικά εάν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα.