Τζίντζερ και καούρα: Μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα ή να τα επιδεινώσει;

Το τζίντζερ είναι γνωστό για τα οφέλη του στην πέψη, όμως μπορεί να ανακουφίσει την καούρα; Δείτε τι δείχνουν οι έρευνες.

Μπορεί να γνωρίζετε το τζίντζερ ως μια πιπεράτη ρίζα που συχνά προστίθεται στην ασιατική κουζίνα ή μουλιάζεται σε νερό για ένα χαλαρωτικό τσάι. Όμως, το συγκεκριμένο μπαχαρικό (τεχνικά γνωστό ως Zingiber officinale) μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από γεύση στο φαγητό ή ένα αρωματικό ρόφημα. Ανάμεσα στα πολλά οφέλη του για την υγεία —καθώς χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση της ναυτίας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη ή τη χημειοθεραπεία— το τζίντζερ φαίνεται πως μπορεί να συμβάλει και στην ανακούφιση της καούρας.

Παρότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να μάθουμε για τις θεραπευτικές ιδιότητές του, είναι γνωστό ότι το τζίντζερ είναι φυσικά αλκαλικό (έχει υψηλό pH) και διαθέτει αντιφλεγμονώδη δράση, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του ερεθισμού στο πεπτικό σύστημα. Δείτε τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για ορισμένους ασφαλείς τρόπους χρήσης του τζίντζερ, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για τη φυσική διαχείριση της καούρας.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τζίντζερ για την καούρα;

Η καούρα, γνωστή και ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μπορεί να δίνει την αίσθηση ότι προέρχεται από την καρδιά, όμως στην πραγματικότητα σχετίζεται με το στομάχι και τον οισοφάγο. Η ενόχληση εμφανίζεται όταν οι τροφές και τα γαστρικά οξέα κινούνται αντίστροφα, ανεβαίνοντας από το στομάχι προς τον οισοφάγο. Περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους εμφανίζει χρόνια παλινδρόμηση, μια κατάσταση που είναι γνωστή ως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ).

Το τζίντζερ διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και έχει μελετηθεί εκτενώς για την προστατευτική του δράση σε ολόκληρο το γαστρεντερικό σύστημα. Μια πρόσφατη ανασκόπηση διαπίστωσε ότι η ημερήσια λήψη 2.000 mg τζίντζερ βοήθησε στη μείωση της δυσπεψίας, των εντερικών διαταραχών και των γαστρικών ελκών σε άτομα με γαστρεντερικά προβλήματα. Το τζίντζερ χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση διαφόρων πεπτικών ενοχλήσεων και γαστρεντερικών διαταραχών. Παράλληλα, συστήνεται συχνά για τη ναυτία και φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της πέψης.

Η ανακούφιση αυτή αποδίδεται κυρίως στα βιοδραστικά φυτοχημικά συστατικά του τζίντζερ, όπως οι τζιντζερόλες, οι σογκαόλες, η ζινγκερόνη και οι παραδόλες, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της φλεγμονής. Η τζιντζερόλη είναι η ουσία που χαρίζει στο τζίντζερ τη χαρακτηριστική πικάντικη γεύση του.

Παρότι η έρευνα σχετικά με τη σχέση του τζίντζερ και της καούρας παραμένει περιορισμένη και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ξεκάθαρα, το τζίντζερ έχει μακρά ιστορία χρήσης για την υποστήριξη της πεπτικής υγείας και θεωρείται γενικά ασφαλές για τους περισσότερους ανθρώπους.

Μπορεί το τζίντζερ να επιδεινώσει την καούρα;

Παρά τις ευεργετικές του ιδιότητες, σε ορισμένους ανθρώπους το τζίντζερ μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της καούρας. Όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, ενδέχεται να προκαλέσει ή να ενισχύσει το αίσθημα καύσου. Μάλιστα, κάποιοι αναφέρουν την καούρα ως πιθανή παρενέργεια ακόμη και μετά από μικρότερες ποσότητες τζίντζερ.

Το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της περιστασιακής καούρας όταν αυτή σχετίζεται με αργή πέψη ή με την κατανάλωση ενός μεγάλου γεύματος. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό όταν η καούρα οφείλεται σε υπερπαραγωγή γαστρικού οξέος ή σε δυσλειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική κατανάλωση τζίντζερ μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και να επιδεινώσει την παλινδρόμηση οξέος. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη σχετικά έντονη και πικάντικη γεύση του.

pexels

Πόσο τζίντζερ να καταναλώνετε;

Γενικά, συνιστάται η κατανάλωση έως 3-4 γραμμαρίων τζίντζερ ημερησίως. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι ποσότητες θα πρέπει να είναι μικρότερες. Ένα γραμμάριο τζίντζερ αντιστοιχεί περίπου σε μισό κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη ή σε ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο τριμμένο τζίντζερ. Συνήθως προτείνεται να ξεκινάτε με την προσθήκη τζίντζερ σε τρόφιμα ή ροφήματα αντί να καταφεύγετε απευθείας σε συμπληρώματα. Το έτοιμο τσάι τζίντζερ αποτελεί μια εύκολη επιλογή, ενώ μπορείτε να φτιάξετε και το δικό σας, προσθέτοντας φρέσκο τριμμένο τζίντζερ σε ζεστό νερό, αφήνοντάς το να εκχυλιστεί για λίγα λεπτά και προσθέτοντας λίγο μέλι, αν το επιθυμείτε.

Άλλοι φυσικοί τρόποι για τη μείωση της καούρας

Για τις περιστασιακές εξάρσεις καούρας, υπάρχουν και άλλες φυσικές πρακτικές που μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των συμπτωμάτων:

Αποφύγετε τις τροφές που σας ενοχλούν. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται τα πικάντικα τρόφιμα, οι ντομάτες, το σκόρδο και τα κρεμμύδια.

Προτιμήστε τρόφιμα χαμηλής οξύτητας. Τροφές όπως το καρπούζι, οι μπανάνες, το ρύζι και το γιαούρτι είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν παλινδρόμηση.

Καταναλώστε περισσότερες φυτικές ίνες. Καλές επιλογές είναι τα δημητριακά ολικής άλεσης, όπως η βρώμη και το καστανό ρύζι, τα λαχανικά ρίζας όπως οι γλυκοπατάτες και τα καρότα, καθώς και τα πράσινα λαχανικά, όπως το μπρόκολο και τα σπαράγγια.

Τρώτε μικρότερα και συχνότερα γεύματα. Τα μεγάλα γεύματα μπορούν να προκαλέσουν διάταση του στομάχου, με αποτέλεσμα ο σφιγκτήρας που βρίσκεται στην κορυφή του να μην κλείνει πλήρως. Έτσι, μέρος των γαστρικών υγρών μπορεί να επιστρέψει προς τον οισοφάγο.

Κοιμηθείτε με το κεφάλι και το στήθος ελαφρώς ανασηκωμένα. Η βαρύτητα μπορεί να βοηθήσει ώστε το περιεχόμενο του στομάχου να παραμένει στη θέση του και να μην επιστρέφει προς τον οισοφάγο.

Υιοθετήστε πιο υγιεινές συνήθειες. Η διακοπή του καπνίσματος, ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ και η αποτελεσματική διαχείριση του στρες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της καούρας.

Πότε να επισκεφθείτε γιατρό

Είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας όταν η καούρα γίνεται συχνή ή επίμονη. Φάρμακα όπως τα αντιόξινα και οι αναστολείς Η2 μπορούν να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση. Η συχνή καούρα δεν θα πρέπει να αγνοείται, καθώς μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρότερων γαστρεντερικών παθήσεων, όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ), τα έλκη στομάχου, οι χολόλιθοι, η διαφραγματοκήλη ή ακόμη και ο καρκίνος του οισοφάγου.

Παρότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να κατανοήσουμε πλήρως τον ρόλο του τζίντζερ στην αντιμετώπιση της καούρας, θεωρείται γενικά ασφαλές να προσθέσετε φρέσκο ή αποξηραμένο τζίντζερ στο τσάι σας ή να το χρησιμοποιήσετε σε μαρινάδες και συνταγές για να δώσετε μια πικάντικη νότα γεύσης. Εάν, ωστόσο, διαπιστώσετε ότι η καούρα εμφανίζεται συχνότερα ή επηρεάζει την καθημερινότητά σας και την απόλαυση των γευμάτων, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.