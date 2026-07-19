Μήπως γερνάμε πιο γρήγορα απ΄ό,τι νομίζουμε; Νέα έρευνα συνδέει τη βιολογική ηλικία με τον καρκίνο

Η βιολογική γήρανση ίσως κρύβεται πίσω από την αύξηση του καρκίνου στους νέους

Τα τελευταία χρόνια, οι διαγνώσεις καρκίνου σε άτομα κάτω των 55 ετών αυξάνονται με ρυθμό που προβληματίζει την επιστημονική κοινότητα. Μέχρι σήμερα, η εξήγηση αναζητούνταν σε παράγοντες όπως η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, η κακή διατροφή και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, όλοι αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να οδηγούν σε ένα κοινό αποτέλεσμα: την επιτάχυνση της βιολογικής γήρανσης, η οποία με τη σειρά της φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε νεότερες ηλικίες.

Τι είναι η βιολογική ηλικία;

Η χρονολογική ηλικία δείχνει ποσά χρόνια έχουμε ζήσει. Η βιολογική ηλικία, ωστόσο, αποτυπώνει πόσο έχει γεράσει πραγματικά ο οργανισμός μας, με βάση τη λειτουργία των κυττάρων και των οργάνων.

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 154.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ επιβεβαίωσαν τα ευρήματά τους και σε δεύτερη ομάδα συμμετεχόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποίησαν σύγχρονους βιοδείκτες αίματος, ειδικές πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη λειτουργία των οργάνων και μεταβολικές μετρήσεις, προκειμένου να μετρήσουν τη βιολογική ηλικία κάθε συμμετέχοντα. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν την πορεία της υγείας τους, εξετάζοντας ποιοι εμφάνισαν καρκίνο πριν από την ηλικία των 55 ετών.

Οι νεότερες γενιές γερνούν πιο γρήγορα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης ήταν ότι όσοι γεννήθηκαν στις πιο πρόσφατες δεκαετίες εμφάνιζαν υψηλότερους δείκτες βιολογικής γήρανσης σε σχέση με άτομα της ίδιας χρονολογικής ηλικίας που είχαν γεννηθεί σε παλαιότερες γενιές. Με απλά λόγια, ένας σημερινός 40χρονος φαίνεται, σε βιολογικό επίπεδο, να είναι πιο «γερασμένος» από έναν 40χρονο των προηγούμενων γενεών.

Η ταχύτερη βιολογική γήρανση δεν αποτελεί μόνο ένδειξη φθοράς του οργανισμού, αλλά συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε νεαρή ηλικία. Συγκεκριμένα, τα άτομα με τους υψηλότερους δείκτες επιταχυνόμενης βιολογικής γήρανσης είχαν περίπου 15% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο πριν από την ηλικία των 55 ετών.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν σχεδιάστηκε για να εντοπίσει την ακριβή αιτία της επιταχυνόμενης γήρανσης. Οι επιστήμονες εκτιμούν, ωστόσο, ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που δρουν ταυτόχρονα και συσσωρεύονται με το πέρασμα του χρόνου. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η ανθυγιεινή διατροφή, το χρόνιο άγχος, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η κακή ποιότητα ύπνου, η παχυσαρκία, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι σημερινές γενιές εκτίθενται σε αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες από μικρότερη ηλικία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, γεγονός που επιταχύνει τη φυσική διαδικασία της γήρανσης.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση προκαλεί άμεσα καρκίνο. Αναδεικνύει, όμως, έναν πιθανό μηχανισμό που θα μπορούσε να εξηγεί γιατί οι διαγνώσεις αυξάνονται σε ολοένα και νεότερες ηλικίες. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι η βιολογική ηλικία δεν είναι απολύτως προκαθορισμένη. Οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον ρυθμό με τον οποίο γερνά ο οργανισμός. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση, η αποτελεσματική διαχείριση του στρες, ο ποιοτικός ύπνος, η αποφυγή του καπνίσματος και ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ αποτελούν σημαντικούς συμμάχους όχι μόνο για μια πιο υγιή γήρανση, αλλά πιθανότατα και για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών ασθενειών στο μέλλον.