Η πρωινή συνήθεια που μπορεί να βλάπτει την καρδιά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Γιατί το πρώτο γεύμα της ημέρας παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς και ποιες αλλαγές αξίζει να κάνετε.

Παρά τα μηνύματα που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας προτρέπουν να ξεκινάμε την ημέρα μας με ηρεμία, κορεσμό και καλή διάθεση, τα πρωινά για τους περισσότερους είναι πολυάσχολα και συχνά χαοτικά. Υπάρχει όμως ένας σημαντικός λόγος να αφιερώσετε λίγο χρόνο ώστε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με μια δυνατή και υγιεινή βάση: ορισμένες από τις πρωινές συνήθειές σας μπορεί να επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς σας.

Μία από αυτές είναι το πρωινό σας. Αν περιέχει μεγάλη ποσότητα κρυμμένου νατρίου, μπορεί σταδιακά να επιβαρύνει την καρδιαγγειακή σας υγεία. Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε εμφανώς αλμυρές επιλογές, όπως το μπέικον ή τα λουκάνικα. Το νάτριο συχνά κρύβεται σε πολλά καθημερινά τρόφιμα του πρωινού που δεν έχουν καν αλμυρή γεύση, όπως το ψωμί, τα κουλούρια, τα αρτοσκευάσματα και άλλα προϊόντα.

Δεδομένου ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις ευθύνονται για 1 στους 3 θανάτους παγκοσμίως, αξίζει να κάνετε ένα βήμα πίσω και να επανεκτιμήσετε τι βάζετε στο πιάτο σας πριν ξεκινήσει η απαιτητική καθημερινότητά σας. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε γιατί ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά σας, αλλά και ποιες πρωινές συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της καρδιάς σας σε καλή κατάσταση.

Πώς ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο μπορεί να βλάψει την καρδιά σας

Μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση

Η υψηλή πρόσληψη νατρίου προκαλεί κατακράτηση υγρών, αυξάνει την αρτηριακή πίεση και, κατά συνέπεια, τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Το νάτριο είναι τόσο επιβαρυντικό για την καρδιά, ώστε έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που ακολουθούν μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο έχουν έως και 19% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν λιγότερο.

Ο λόγος είναι ότι η περίσσεια νατρίου διαταράσσει τη λειτουργία του συστήματος που ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, γνωστού ως σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης, αναγκάζοντας την καρδιά να εργάζεται πιο σκληρά για να αντλεί αίμα. Οι περισσότεροι από εμάς καταναλώνουμε καθημερινά περισσότερα από 3.300 mg νατρίου. Ωστόσο, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά η ημερήσια πρόσληψη να μην ξεπερνά τα 1.500 mg, προκειμένου να υποστηρίζεται η βέλτιστη υγεία της καρδιάς.

Μπορεί να περιέχει πολλά κορεσμένα λιπαρά

Αν τα επεξεργασμένα αλλαντικά πρωινού, όπως το μπέικον και τα λουκάνικα, αποτελούν τη βασική πηγή πρωτεΐνης σας το πρωί, τότε δεν λαμβάνετε μόνο μεγάλη ποσότητα νατρίου. Αυτά τα τρόφιμα είναι επίσης πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία αυξάνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης, δημιουργώντας έτσι ένα διπλό πλήγμα για την υγεία της καρδιάς. Μάλιστα, μία μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση λίγο περισσότερων από 175 γραμμάρια επεξεργασμένου κρέατος την εβδομάδα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων έως και κατά 46%.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλές λιγότερο επεξεργασμένες επιλογές πρωινού που μπορούν να σας προσφέρουν την πρωτεΐνη που χρειάζεστε, χωρίς την υπερβολική ποσότητα νατρίου και κορεσμένων λιπαρών. Τα αυγά, το άγλυκο γιαούρτι, το κεφίρ και το τυρί cottage με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο αποτελούν εξαιρετικές επιλογές.

Συχνά έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες βρίσκονται σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι. Αν και είναι περισσότερο γνωστές για τη συμβολή τους στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, οι φυτικές ίνες προσφέρουν επίσης σημαντική προστασία απέναντι στις καρδιακές παθήσεις και τον διαβήτη. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πλησιάζουν καν τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη των περίπου 28 γραμμαρίων. Για να αυξήσετε τις φυτικές ίνες στο πρωινό σας και να βοηθήσετε στη μείωση της χοληστερόλης, προτιμήστε τη βρώμη μαζί με φρούτα όπως μήλα, αχλάδια, μπανάνες και πορτοκάλια.

Πρωινές συνήθειες που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς

Η μείωση του νατρίου στο πρωινό σας είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα για την προστασία της καρδιάς. Το επόμενο ερώτημα είναι τι μπορείτε να τρώτε –και να κάνετε– στη θέση του. Ακολουθούν μερικές απλές αλλά ιδιαίτερα ωφέλιμες συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενυδάτωση

Αντί να πίνετε κατευθείαν καφέ μόλις ξυπνήσετε, δοκιμάστε να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ποτήρι νερό. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει το έργο που καλείται να επιτελέσει η καρδιά σας. Η κατανάλωση νερού από το πρωί συμβάλλει στη σωστή κυκλοφορία του αίματος, στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Προσθέστε περισσότερες φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στη μείωση της ολικής και της LDL («κακής») χοληστερόλης, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τόσο την καρδιαγγειακή όσο και την πεπτική υγεία. Προτείνω να στοχεύετε σε τουλάχιστον 5 γραμμάρια φυτικών ινών στο πρωινό σας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, δίνοντας προτεραιότητα σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης.

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Συμπεριλάβετε πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας

Η πρωτεΐνη βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα, μειώνει τη λιγούρα, υποστηρίζει τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και ενισχύει το αίσθημα κορεσμού, διευκολύνοντας πιο ισορροπημένες διατροφικές επιλογές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνιστώ ένα πρωινό που να περιέχει περίπου 20 έως 30 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Περιορίστε τα πρόσθετα σάκχαρα

Η υπερβολική κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων έχει επίσης συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας και κολπικής μαρμαρυγής. Αν θέλετε να προσθέσετε λίγη γλυκύτητα στο πρωινό σας, προτιμήστε ολόκληρα φρούτα, τα οποία προσφέρουν φυσικά σάκχαρα μαζί με πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες.

Βάλτε την κίνηση στην πρωινή σας ρουτίνα

Αν έχετε χρόνο, αφιερώστε 10 έως 15 λεπτά σε κάποια μορφή σωματικής δραστηριότητας. Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης, των επιπέδων χοληστερόλης και στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Η πρωινή άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει μερικές στάσεις γιόγκα, διατάσεις ή έναν σύντομο περίπατο σε εξωτερικό χώρο. Αν, μάλιστα, αυτή η βόλτα γίνει μετά το πρωινό γεύμα, μπορεί να συμβάλει επιπλέον στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στη βελτίωση της πέψης.

Χαρίστε στον εαυτό σας λίγα λεπτά ηρεμίας

Για πολλούς ανθρώπους, τα πρωινά κυλούν μέσα στη βιασύνη. Ωστόσο, η διαχείριση του στρες αποτελεί έναν παράγοντα που συχνά παραβλέπεται όταν μιλάμε για την υγεία της καρδιάς. Ακόμη και μόλις 60 δευτερόλεπτα βαθιών αναπνοών ή λίγες στιγμές ενσυνειδητότητας πριν ξεκινήσετε τη μέρα σας μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Αναζητήστε το πρωινό φως του ήλιου

Η έκθεση στο φυσικό πρωινό φως έχει συσχετιστεί, σύμφωνα με έρευνες, με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της νύχτας και ενδέχεται να αποτελεί έναν ακόμη απλό τρόπο ενίσχυσης της καρδιαγγειακής υγείας.

Η προστασία της καρδιάς δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες αλλαγές ή αυστηρές δίαιτες. Αντίθετα, μικρές αλλά σταθερές καθημερινές συνήθειες, όπως ένα ισορροπημένο πρωινό με λιγότερο νάτριο, περισσότερες φυτικές ίνες και ποιοτική πρωτεΐνη, λίγη κίνηση και σωστή ενυδάτωση, μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά μακροπρόθεσμα. Άλλωστε, ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάτε τη μέρα σας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τα επίπεδα ενέργειας και τη διάθεσή σας, αλλά και την υγεία της καρδιάς σας για τα επόμενα χρόνια.