Γιατί η εμμηνόπαυση μπορεί να προκαλεί φαγούρα στο δέρμα και πώς να την αντιμετωπίσετε

Δεν είναι μόνο οι εξάψεις και οι αλλαγές στη διάθεση: Η εμμηνόπαυση μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στο δέρμα, από έντονη ξηρότητα μέχρι ενοχλητική φαγούρα.

Όταν σκέφτεστε την εμμηνόπαυση, πιθανότατα τα πρώτα συμπτώματα που σας έρχονται στο μυαλό είναι οι εξάψεις και οι αλλαγές στη διάθεση. Ωστόσο, αν περνάτε αυτή τη φάση της ζωής σας, γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που δεν συζητούνται τόσο συχνά. Ένα από αυτά τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα είναι το ξηρό και φαγούρα στο δέρμα. Αν η ανάγκη να ξύνεστε εμφανίζεται πιο συχνά ή γίνεται πιο έντονη, είναι πιθανό να αναζητάτε τρόπους για να ανακουφιστείτε.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς η μείωση των επιπέδων οιστρογόνων μπορεί να επηρεάσει το δέρμα σας κατά την εμμηνόπαυση, τι μπορείτε να κάνετε για τη φαγούρα που σχετίζεται με αυτή την περίοδο και πότε είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν ειδικό, ώστε να απαλλαγείτε από αυτή την ενοχλητική αίσθηση.

Εμμηνόπαυση και φαγούρα στο δέρμα: Γιατί αλλάζει το δέρμα σας

Οι ρυτίδες, η ξηρότητα και η χαλάρωση του δέρματος εμφανίζονται τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες καθώς μεγαλώνουμε. Ωστόσο, μόνο οι γυναίκες βιώνουν τις ιδιαίτερες αλλαγές του δέρματος που συνδέονται με την εμμηνόπαυση. Αυτό οφείλεται στη μείωση των επιπέδων οιστρογόνων στον οργανισμό κατά τη μετάβαση στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. Η πτώση των οιστρογόνων μπορεί να οδηγήσει το δέρμα σας να:

Χάσει μέρος από το κολλαγόνο, την ελαστίνη, το υαλουρονικό οξύ και τα κεραμίδια του, δηλαδή πρωτεΐνες και λιπίδια που συμβάλλουν στη διατήρηση της σφριγηλότητας και της υγρασίας του δέρματος.

Γίνει πιο λεπτό και λιγότερο ελαστικό.

Είναι πιο επιρρεπές σε μώλωπες και φθορές.

Γίνει πιο ευαίσθητο, πιο αντιδραστικό και πιο επιρρεπές στην εμφάνιση νέων δερματικών προβλημάτων ή ευαισθησιών.

Επουλώνεται πιο αργά όταν τραυματίζεται.

Πότε και σε ποια σημεία εμφανίζεται συχνότερα η φαγούρα της εμμηνόπαυσης

Η φαγούρα που σχετίζεται με την εμμηνόπαυση συνήθως ξεκινά κατά την περιεμμηνόπαυση και μπορεί να συνεχιστεί και μετά την εμμηνόπαυση. Για τις περισσότερες γυναίκες, η περιεμμηνόπαυση ξεκινά κάποια στιγμή στη δεκαετία των 40 και η εμμηνόπαυση εμφανίζεται περίπου γύρω στα 50. Οποιοδήποτε σημείο του δέρματος μπορεί να επηρεαστεί, όμως οι περιοχές όπου το δέρμα είναι πιο λεπτό είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν φαγούρα λόγω των ορμονικών αλλαγών της εμμηνόπαυσης. Αυτό περιλαμβάνει το πρόσωπο, τον λαιμό, το στήθος, τα χέρια, τα πόδια και την πλάτη.

Ορισμένες γυναίκες εμφανίζουν επίσης φαγούρα στους ακουστικούς πόρους των αυτιών, εξαιτίας της μείωσης των οιστρογόνων, καθώς και κολπική φαγούρα λόγω της αυξημένης κολπικής ξηρότητας που εμφανίζεται με την ηλικία. Παράλληλα, η εμμηνόπαυση μειώνει την ποσότητα ορισμένων ορμονών στον οργανισμό που συμβάλλουν στον περιορισμό της φλεγμονής, με αποτέλεσμα η αίσθηση της φαγούρας να γίνεται πιο έντονη.

Η φαγούρα που σχετίζεται με την εμμηνόπαυση μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όμως πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι είναι πιο έντονη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό συμβαίνει επειδή το δέρμα χάνει νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, άλλα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως οι νυχτερινές εφιδρώσεις και οι εξάψεις, μπορούν επίσης να συμβάλουν στην εμφάνιση ή την επιδείνωση της ξηρότητας και της φαγούρας. Η καλύτερη αντιμετώπιση για τη φαγούρα της εμμηνόπαυσης είναι μια σταθερή ρουτίνα περιποίησης του δέρματος

Αν έχετε σκεφτεί ποτέ ότι χρειάζεστε μια καλή ρουτίνα περιποίησης, η εμμηνόπαυση μπορεί να είναι η ιδανική στιγμή για να ξεκινήσετε. Υπολογίζεται ότι οι γυναίκες μπορεί να χάσουν έως και το 30% του κολλαγόνου του δέρματός τους κατά τα πρώτα πέντε χρόνια μετά την εμμηνόπαυση. Το δέρμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα όργανα του σώματός μας – και ταυτόχρονα αυτό που εκτίθεται περισσότερο στους εξωτερικούς παράγοντες – επομένως είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας όταν οι φυσικές άμυνες του οργανισμού αρχίζουν να μειώνονται.

Ενυδατώστε τακτικά το δέρμα σας και φροντίστε την ενυδάτωση του οργανισμού σας

Η ξηρότητα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που προκαλείται φαγούρα στο δέρμα και κατά την εμμηνόπαυση η ενυδάτωση δεν είναι ποτέ υπερβολική. Οι απλές ενυδατικές κρέμες μπορεί να μην είναι αρκετές. Αναζητήστε προϊόντα που περιέχουν ρετινοειδή, ρετινόλη, αντιοξειδωτικά, πεπτίδια, νιασιναμίδη, καθώς και βιταμίνες Β, C και D.

Τα συστατικά αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος, αλλά παράλληλα συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου, στην ήπια απολέπιση και στη διατήρηση της υγρασίας στο δέρμα, κάτι που μπορεί να μειώσει την αίσθηση της φαγούρας.

Μην ξεχνάτε όμως να ενυδατώνετε και το σώμα σας εκ των έσω

Φροντίστε να πίνετε την ποσότητα νερού που χρειάζεται ο οργανισμός σας.. Μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, καλά λιπαρά, βιταμίνη Ε και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορεί επίσης να συμβάλει στη συνολική ενυδάτωση του οργανισμού.

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Μην ξεχνάτε το αντηλιακό όταν βγαίνετε έξω

Το αντηλιακό είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας κατά την εμμηνόπαυση. Η σταθερή χρήση ενός αντηλιακού ευρέος φάσματος με υψηλό δείκτη προστασίας (SPF) σε όλες τις περιοχές του δέρματος που εκτίθενται στον ήλιο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ηλιακών εγκαυμάτων. Τα ηλιακά εγκαύματα μπορούν να προκαλέσουν ξεφλούδισμα, φαγούρα και απώλεια κολλαγόνου από το δέρμα, επιταχύνοντας παράλληλα τα σημάδια γήρανσης.

Είναι επίσης χρήσιμο να επιλέγετε μια ενυδατική κρέμα προσώπου που περιέχει δείκτη προστασίας SPF, ώστε να ενυδατώνετε το δέρμα σας και ταυτόχρονα να το προστατεύετε από τις επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. Μιλώντας για τη ρουτίνα περιποίησης του δέρματος, ίσως έχετε ακούσει ότι τα προϊόντα που περιέχουν ρετινοειδή αυξάνουν την ευαισθησία στον ήλιο, όμως αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές.

Τα ρετινοειδή αυξάνουν τον ρυθμό ανανέωσης των κυττάρων, γεγονός που κάνει το εξωτερικό στρώμα του δέρματος λεπτότερο και πιο ευάλωτο στα ηλιακά εγκαύματα. Για αυτόν τον λόγο, αν χρησιμοποιείτε προϊόντα με ρετινοειδή, είναι προτιμότερο να τα εφαρμόζετε το βράδυ. Το πρωί, πλύνετε το πρόσωπό σας και εφαρμόστε αντηλιακό πριν βγείτε από το σπίτι. Προσαρμόστε την καθημερινή σας ρουτίνα ώστε να είναι πιο φιλική προς την εμμηνόπαυση.

Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης μπορεί να σημαίνουν ότι χρειάζεται να αλλάξετε ορισμένες καθημερινές σας συνήθειες. Όταν κάνετε ντους ή μπάνιο, προτιμήστε πιο δροσερό νερό, καθώς το πολύ ζεστό νερό μπορεί να αφυδατώσει περισσότερο το δέρμα και να επιδεινώσει την ξηρότητα. Χρησιμοποιείτε μόνο ήπια σαπούνια και προϊόντα καθαρισμού, ενώ μετά το μπάνιο εφαρμόζετε άμεσα ενυδατική κρέμα, ώστε να «κλειδώσετε» την υγρασία στο δέρμα.

Όταν αγοράζετε νέα προϊόντα περιποίησης, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα συστατικά τους. Επιλέγετε ήπια και ενυδατικά προϊόντα που δεν προκαλούν υπερβολική απολέπιση και δεν ξηραίνουν το δέρμα. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να αποφεύγετε προϊόντα που περιέχουν αρώματα, τεχνητές χρωστικές ή υψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλης, καθώς μπορεί να ερεθίσουν περισσότερο το ευαίσθητο δέρμα.

Παράλληλα, αναζητήστε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του δέρματός σας, ώστε να μην ξοδεύετε χρήματα σε προϊόντα που πιθανότατα δεν θα σας προσφέρουν τα αποτελέσματα που αναζητάτε.

Μιλήστε με τον γιατρό σας για τη φαγούρα και τις αλλαγές του δέρματος στην εμμηνόπαυση

Κάποια επίπεδα φαγούρας μπορεί να θεωρούνται φυσιολογικά κατά την εμμηνόπαυση, όμως αν η ενόχληση σας κρατά ξύπνια τη νύχτα ή επηρεάζει την καθημερινότητά σας, ίσως είναι η στιγμή να μιλήσετε με έναν γιατρό ή έναν ειδικό στην υγεία των γυναικών. Ο ειδικός μπορεί να αποκλείσει άλλες πιθανές αιτίες που προκαλούν τη φαγούρα, να προτείνει προϊόντα χωρίς συνταγή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων και, εφόσον χρειάζεται, να συνταγογραφήσει θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν, όπως τοπικές ή από του στόματος κορτιζονούχες κρέμες. Εάν αυτές οι επιλογές δεν είναι αποτελεσματικές, ο γιατρός σας μπορεί να συζητήσει μαζί σας την πιθανότητα ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης.

Η θεραπεία αυτή βοηθά στην αναπλήρωση των οιστρογόνων που μειώνονται στον οργανισμό κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση και μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση ορισμένων συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ορμονική αυτή αλλαγή. Εφόσον χρειάζεται, ο γιατρός μπορεί επίσης να σας παραπέμψει σε δερματολόγο, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τη φαγούρα και άλλα δερματικά προβλήματα που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.

Η ξηρότητα και η φαγούρα στο δέρμα μπορεί να μην είναι από τα πιο γνωστά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όμως είναι αρκετά συχνές και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την άνεση και την ποιότητα ζωής. Με τη σωστή φροντίδα, την κατάλληλη ενυδάτωση, μια προσαρμοσμένη ρουτίνα περιποίησης και, όταν χρειάζεται, τη συμβουλή ενός ειδικού, μπορείτε να βοηθήσετε το δέρμα σας να παραμείνει πιο υγιές και ανθεκτικό σε αυτή τη νέα φάση της ζωής σας.