Η Λούσι Ντέιβις του The Office στέλνει ηχηρό μήνυμα για τον Καρκίνο του Μαστού: «Δεν είναι πάντα όγκος - Δείτε τι πρέπει να ψάχνετε»

Η βρετανή ηθοποιός αποκάλυψε τη μάχη της με τον ανεγχειρητο καρκίνο του μαστού και υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης, εξηγώντας πώς γίνεται σωστά η αυτοεξέταση.

Η ηθοποιός Λούσι Ντέιβις, γνωστή από τον ρόλο της ως Dawn Tinsley στη βρετανική σειρά The Office, προχώρησε σε μια συγκινητική και εξαιρετικά σημαντική αποκάλυψη μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram: διαγνώστηκε με ανεγχείρητο καρκίνο του μαστού, ο οποίος έχει κάνει μετάσταση στα οστά.

Στα 53 της χρόνια, η Ντέιβις θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της για να ευαισθητοποιήσει όλες τις γυναίκες, δίνοντας έμφαση σε μια κρίσιμη λεπτομέρεια: «Το αρχικό εύρημα που ένιωσα δεν ήταν ένας "όγκος" με την παραδοσιακή έννοια, αλλά ένα σκληρό, πολύ μικρό σημείο».

Τα σημάδια του καρκίνου του μαστού δεν εμφανίζονται πάντα ως ένας εμφανής ή μεγάλος όγκος. Γι' αυτό το λόγο, η τακτική αυτοεξέταση είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας.

Καρκίνος του Μαστού - Τι πρέπει να προσέξεις: Τα 7 ύποπτα σημάδια

Το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας (NHS) συνιστά να ελέγχεις το στήθος σου περίπου μία φορά το μήνα. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις τη φυσιολογική εικόνα και υφή του σώματός σου, ώστε να εντοπίσεις αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή. Σημείωσε ότι είναι φυσιολογικό το στήθος να αλλάζει ελαφρώς κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου ή με την πάροδο της ηλικίας.

Δώσε ιδιαίτερη προσοχή αν παρατηρήσεις:

Όγκο, σκληρία ή πρήξιμο στο στήθος, στο θώρακα ή στη μασχάλη.

Αλλαγές στο δέρμα, όπως «όψη φλοιού πορτοκαλιού» (λάκκους/dimpling) ή κοκκινίλες.

Αλλαγή στο μέγεθος ή στο σχήμα του ενός ή και των δύο μαστών.

Έκκριση υγρού ή αίματος από τη θηλή (εφόσον δεν είσαι έγκυος ή δεν θηλάζεις).

Αλλαγή στη μορφή της θηλής, όπως εισολκή (αν η θηλή γυρίσει προς τα μέσα) ή εξάνθημα που μοιάζει με έκζεμα.

Πληγές ή ερεθισμούς στην περιοχή του στήθους.

Επίμονο πόνο στο στήθος ή τη μασχάλη που δεν υποχωρεί.

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Πώς να κάνεις σωστά την αυτοεξέταση στο σπίτι

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά:

Οπτικός έλεγχος στον καθρέφτη: Στάσου μπροστά στον καθρέφτη, αρχικά με τα χέρια στο πλάι και στη συνέχεια σηκώνοντάς τα ψηλά. Παρατήρησε για τυχόν αλλαγές στο σχήμα, το δέρμα ή τις θηλές.

Ψηλάφηση: Με κυκλικές κινήσεις, ψηλαφισε ολόκληρη την περιοχή του στήθους, ανεβαίνοντας μέχρι την κλείδα και προχωρώντας κάτω από τη μασχάλη.

Πίεση: Χρησιμοποίησε συνδυασμό ελαφριάς και πιο σταθερής πίεσης (χωρίς όμως να πονάς).

Έλεγχος θηλής: Ψηλάφισε προσεκτικά την περιοχή γύρω και πάνω από κάθε θηλή.

Πότε πρέπει ναεπισκεφθείς γιατρό;

Αν εντοπίσεις οποιοδήποτε νέο εξόγκωμα, σκληρία, αλλαγή στην όψη του δέρματος ή αν αισθάνεσαι έναν επίμονο πόνο που δεν δικαιολογείται, μην το αμελήσεις. Επικοινώνησε αμέσως με τον γυναικολόγο ή τον γιατρό σου για έναν εξειδικευμένο έλεγχο. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές.