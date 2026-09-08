Γονίδια ή τρόπος ζωής: Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για τη μακροζωία;

Αν η μακροζωία είναι γραμμένη στο DNA σας, πόσο μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την πορεία της η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος και οι καθημερινές σας συνήθειες;

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον έπαιζαν τον σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό της διάρκειας ζωής ενός ατόμου. Εξακολουθεί να υπάρχει συναίνεση ότι τροποποιήσιμοι παράγοντες, όπως η σωματική δραστηριότητα, η διατροφή, ο ύπνος, το άγχος και η κοινωνική σύνδεση, παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στη διάρκεια της ζωής όσο και στη διάρκεια της υγείας, δηλαδή στον αριθμό των ετών κατά τα οποία ένα άτομο παραμένει σε καλή κατάσταση υγείας καθώς μεγαλώνει. Ωστόσο, η έρευνα για τη μακροζωία συνεχίζει να εξελίσσεται, με μια νέα μελέτη να υποδηλώνει ότι τα γονίδια μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως.

Πόσο σημαντικά είναι τα γονίδια για τη μακροζωία;

Κατά τη διερεύνηση της επίδρασης της γενετικής στη μακροζωία, μελέτες των τελευταίων δύο ή τριών δεκαετιών έχουν διαπιστώσει μια σχετικά μέτρια επίδραση, μεταξύ 15% και 33%. Ωστόσο, νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science υποδηλώνει ότι αυτές οι εκτιμήσεις πιθανότατα επηρεάστηκαν από την ιστορική εποχή κατά την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα και ότι ο αντίκτυπος των γονιδίων στη μακροζωία θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Προηγούμενες μελέτες σε δίδυμα και οικογένειες βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε δεδομένα από άτομα που γεννήθηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι θάνατοι από αιτίες που δεν σχετίζονταν με τη βιολογική γήρανση - όπως οι λοιμώξεις, τα ατυχήματα, η βία και οι φυσικές καταστροφές - ήταν έως και 10 φορές συχνότεροι από ό,τι σήμερα. Αυτές οι ιστορικές συνθήκες δημιούργησαν παραπλανητικά σήματα και μπορεί να οδήγησαν σε υποεκτίμηση του πραγματικού ρόλου της γενετικής στη διάρκεια ζωής. Για να επιτύχουν μια πιο ακριβή αξιολόγηση, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια προσέγγιση μαθηματικής μοντελοποίησης, σχεδιασμένη να διαχωρίζει τους θανάτους που προκαλούνται από εξωτερικά γεγονότα από τους θανάτους που οφείλονται στη βιολογική γήρανση. Όταν εφάρμοσαν αυτό το μοντέλο, η εικόνα άλλαξε σημαντικά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι κληρονομικοί γενετικοί παράγοντες ευθύνονται περίπου για το 50% έως 55% της αναμενόμενης διάρκειας ζωής, ποσοστό περίπου διπλάσιο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις για τη γενετική συμβολή στη διάρκεια ζωής ήταν πολύ χαμηλές. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν επίσης προηγούμενη έρευνα σχετικά με τον ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει η γενετική στην άνοια: οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κληρονομικότητα των θανάτων από άνοια ανέρχεται περίπου στο 70%.

Από την άλλη πλευρά, έως και το 45% των περιπτώσεων άνοιας μπορεί να προληφθεί μέσω υγιεινών επιλογών τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και της άσκησης, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα ότι τα γονίδια δεν υπαγορεύουν ακριβώς πόσο θα ζήσει ένα άτομο. Ωστόσο, ο κληρονομικός κίνδυνος μπορεί να διαμορφώσει το συνολικό εύρος της διάρκειας ζωής που σχετίζεται με τη γήρανση περισσότερο από ό,τι πίστευαν κάποτε οι επιστήμονες.

Τα γονίδια συμβάλλουν στη μακροζωία

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η μακροζωία διαμορφώνεται από πολλά γονίδια που συνεργάζονται μεταξύ τους — το καθένα συμβάλλει με μικρές επιδράσεις, οι οποίες αλληλεπιδρούν με τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να κερδίσουν το «γενετικό λαχείο», κληρονομώντας έναν μικρό αριθμό σπάνιων γενετικών παραλλαγών που μπορεί να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους. Έρευνα σε αιωνόβιους, δηλαδή σε άτομα που ζουν έως τα 100 χρόνια ή και περισσότερο, δείχνει ότι αυτές οι μεταλλάξεις δεν εμποδίζουν την ίδια τη γήρανση. Αντίθετα, φαίνεται να καθυστερούν την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

Τι λέει το οικογενειακό σας ιστορικό για τη μακροζωία

Η γνώση του οικογενειακού σας ιστορικού, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει ενδείξεις σχετικά με τη γενετική σας κληρονομιά, μπορεί να βοηθήσει στις συζητήσεις με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με την πρόληψη και τον προληπτικό έλεγχο. Οι γυναίκες με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού μπορεί να χρειάζονται προληπτικές εξετάσεις νωρίτερα από τις γυναίκες που διατρέχουν μέσο κίνδυνο, για τις οποίες συνήθως συνιστάται η έναρξη του προληπτικού ελέγχου μεταξύ 45 και 54 ετών. Οι γυναίκες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρκίνου του μαστού μπορούν επίσης να ωφεληθούν από τη μαγνητική τομογραφία μαστού, εκτός από τη μαστογραφία. Η γενετική συμβουλευτική μπορεί επίσης να είναι κατάλληλη.

Ομοίως, ο προληπτικός έλεγχος για καρκίνο του παχέος εντέρου συνιστάται συνήθως από την ηλικία των 45 ετών για τα άτομα που διατρέχουν μέσο κίνδυνο. Ωστόσο, όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου μπορεί να χρειάζεται να ξεκινήσουν νωρίτερα ή να υποβάλλονται σε συχνότερο έλεγχο.

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Πώς οι επιλογές τρόπου ζωής επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής - και αλληλεπιδρούν με τα γονίδιά σας

Ακόμα κι αν η γενετική ευθύνεται περίπου για το ήμισυ της διάρκειας ζωής που σχετίζεται με τη γήρανση, ο τρόπος ζωής εξακολουθεί να έχει σημασία και μπορεί να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να μεταφραστούν οι ανθυγιεινές συνήθειες σε σοβαρή ασθένεια για κάποιον που είναι 30 ετών. Αλλά για κάποιον που είναι 80 ετών, το περιθώριο σφάλματος είναι μικρότερο και ο αντίκτυπος μπορεί να είναι πιο άμεσος. Ένας λόγος για τον οποίο ο τρόπος ζωής έχει σημασία είναι η επιγενετική, το σύστημα που ελέγχει πώς και πότε «διαβάζονται» τα γονίδιά σας. Οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν το αν ορισμένα γονίδια «ενεργοποιούνται» και ποια παραμένουν «σιωπηλά».

Το επιγενετικό προφίλ ενός ατόμου αντικατοπτρίζει τόσο τη γενετική κληρονομικότητα όσο και τις περιβαλλοντικές εκθέσεις. Είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου τα γονίδια και το περιβάλλον επηρεάζουν από κοινού την υγεία - αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το προφίλ μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι οι καθημερινές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ο γενετικός κίνδυνος. Εάν κάποιος έχει ένα ανθυγιεινό επιγενετικό προφίλ τώρα, οι αλλαγές που κάνει στον τρόπο ζωής του μπορούν να βοηθήσουν ώστε αυτό να μετατοπιστεί προς μια πιο υγιή κατεύθυνση με την πάροδο του χρόνου.

Οι 4 μεγάλοι πυλώνες του τρόπου ζωής

Καμία συνήθεια δεν καθορίζει από μόνη της τη μακροζωία. Όλοι οι βασικοί παράγοντες του τρόπου ζωής — η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, ο ύπνος και το άγχος - παίζουν ρόλο. Δεν έχει σημασία να είστε άριστοι σε μία μόνο κατηγορία. Το σημαντικό είναι η ισορροπία.

Άσκηση: Κινηθείτε περισσότερο, καθίστε λιγότερο

Η σωματική δραστηριότητα είναι μία από τις συμπεριφορές που συνδέονται πιο σταθερά με τη μακροζωία. Έρευνες δείχνουν, για παράδειγμα, ότι μόλις 10 επιπλέον λεπτά άσκησης την ημέρα μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 15% έως 35%. Ωστόσο, έρευνες που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές υποδεικνύουν ότι ο χρόνος που περνάμε καθιστοί έχει επίσης σημασία. Σε μια μεγάλη μελέτη σε ηλικιωμένες γυναίκες, όσες περνούσαν περισσότερες από 11,5 ώρες την ημέρα καθισμένες είχαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από όσες κάθονταν λιγότερο - ακόμη και αν ασκούνταν τακτικά σε μέτρια έως έντονη ένταση.

Διατροφή: Τρώτε περισσότερα φυτά

Η διατροφή φαίνεται να επηρεάζει τη μακροζωία σε μεγάλο βαθμό, διαμορφώνοντας τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών που μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής. Σε μια μεγάλη μελέτη μοντελοποίησης, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εάν ένας 40χρονος που ακολουθούσε τη μέση αμερικανική διατροφή άλλαζε σε μια πιο υγιεινή διατροφή και διατηρούσε αυτές τις αλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, θα μπορούσε ενδεχομένως να ζήσει σχεδόν 10 χρόνια περισσότερο. Τα μεγαλύτερα οφέλη συνδέονταν με την υψηλότερη πρόσληψη δημητριακών ολικής αλέσεως, φρούτων, λαχανικών, οσπρίων και ξηρών καρπών, καθώς και με τη χαμηλότερη πρόσληψη επεξεργασμένου κρέατος και ζαχαρούχων ποτών.

Ύπνος: Βεβαιωθείτε ότι κοιμάστε καλά

Ο ύπνος φαίνεται να επηρεάζει τη μακροζωία κυρίως διαμορφώνοντας τη μακροπρόθεσμη υγεία και όχι λειτουργώντας ως αυτόνομος παράγοντας της διάρκειας ζωής. Ο επαρκής ύπνος επιτρέπει στο σώμα και τον εγκέφαλο να επεξεργάζονται τα μεταβολικά απόβλητα, να ανακτούν τις δυνάμεις τους και να υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, μεταξύ πολλών άλλων λειτουργιών. Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 παρακολούθησε πόσο καλά οι άνθρωποι ανταποκρίνονταν σταθερά σε μετρήσεις υγιούς ύπνου - πράγματα όπως το να κοιμούνται επτά έως οκτώ ώρες τη νύχτα, να ξυπνούν ξεκούραστοι και να έχουν λίγες διαταραχές ύπνου. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι τα άτομα με την καλύτερη υγιεινή ύπνου θα μπορούσαν να αναμένουν να ζήσουν δύο έως πέντε χρόνια περισσότερο από τα άτομα με τα χειρότερα αποτελέσματα ύπνου.

Άγχος: Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα επίπεδα κορτιζόλης

Το χρόνιο στρες αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης και σχετίζεται με φλεγμονή, καρδιακές παθήσεις και μεταβολική δυσλειτουργία. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι, με την πάροδο του χρόνου, αυτή η βιολογική φθορά μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης βράχυνσης των τελομερών - των «προστατευτικών καλυμμάτων» στο DNA που βοηθούν στη διατήρηση της σταθερότητάς του. Τα τελομερή μικραίνουν φυσικά καθώς τα κύτταρα διαιρούνται, αλλά παράγοντες όπως το χρόνιο στρες, η φλεγμονή και η οξειδωτική βλάβη μπορούν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, η οποία έχει συνδεθεί με την πρώιμη εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία. Τα μικρότερα τελομερή συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο παθήσεων όπως οι καρδιακές παθήσεις και οι μεταβολικές διαταραχές, καθιστώντας τα έναν από τους διάφορους βιολογικούς δείκτες που συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο το σώμα γερνάει με την πάροδο του χρόνου.

Η κοινότητα και η κοινωνική σύνδεση έχουν επίσης σημασία

Έρευνες σε πληθυσμούς στις «Μπλε Ζώνες», συμπεριλαμβανομένης της Σαρδηνίας στην Ιταλία και της Οκινάουα στην Ιαπωνία, υποδηλώνουν ότι η μακροζωία δεν διαμορφώνεται μόνο από συνήθειες όπως η διατροφή ή η άσκηση, αλλά και από την καθημερινή κοινωνική σύνδεση. Οι άνθρωποι σε αυτές τις κοινότητες τείνουν να τρώνε μαζί, να περνούν περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους και να παραμένουν κοινωνικά ενεργοί σε μεγάλη ηλικία. Οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, γνωστικής εξασθένησης και πρόωρου θανάτου, ενώ η χρόνια μοναξιά έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, συγκρίσιμο με άλλες σημαντικές απειλές για την υγεία. Τα κοινά γεύματα και η τακτική κοινωνική αλληλεπίδραση μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του στρες, στην υποστήριξη ενός πιο υγιεινού ύπνου και στην ενίσχυση ρουτινών που προάγουν τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Το περιβάλλον σας επηρεάζει το πόσο θα ζήσετε

Οι επιλογές τρόπου ζωής δεν συμβαίνουν σε ένα εργαστήριο. Η ποιότητα του αέρα, η ασφάλεια της γειτονιάς, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και το εισόδημα διαμορφώνουν ποιες επιλογές είναι ρεαλιστικά διαθέσιμες. Το περιβάλλον επηρεάζει πραγματικά την υγεία κάποιου και, σε πολλές περιπτώσεις, τα άτομα δεν μπορούν να κάνουν πολλά γι' αυτό. Ενώ η ατομική ευθύνη έχει σημασία, πολλές επιλογές περιορίζονται από ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε τη μακροζωία σας;

Ακόμα κι αν η γενετική παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, οι επιλογές που κάνετε μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσθήκη ετών στη ζωή σας. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι οι υγιεινές επιλογές θα μεγιστοποιήσουν επίσης τη διάρκεια της υγείας σας, ενισχύοντας την ποιότητα των χρόνων που θα αποκτήσετε. Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, οι επιστήμονες συνιστούν να δώσετε προτεραιότητα στα βασικά:

Γεμίστε το πιάτο σας με φυτικές τροφές και περιορίστε τα υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα.

Να κινείστε τακτικά, εστιάζοντας στη συνέπεια αντί για την ένταση και διακόπτοντας τις μεγάλες περιόδους καθιστικής ζωής.

Προστατεύστε τον ύπνο σας με τακτικό πρόγραμμα και υποστηρικτικές ρουτίνες.

Διαχειριστείτε το άγχος μέσω ρεαλιστικών και επαναλαμβανόμενων στρατηγικών.

Καλλιεργήστε φιλίες και κοινωνικές επαφές.

Γνωρίστε το οικογενειακό σας ιστορικό και ακολουθήστε τις τεκμηριωμένες οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο.

Κάτι άλλο… Μην κολλάτε υπερβολικά σε συμπληρώματα, συσκευές ή εξετάσεις που υπόσχονται δραματική παράταση της ζωής. Εάν αναρωτιέστε ποιο είναι το πραγματικό μυστικό της μακροζωίας, κρατήστε αυτό: «Κάντε περισσότερα, ανησυχήστε λιγότερο».