Yψηλή πίεση: Tο σύμπτωμα στα αυτιά που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η υπέρταση συνδέεται συνήθως με την καρδιά και τα αγγεία. Μια νέα μελέτη όμως δείχνει ότι υπάρχει ακόμη ένα σημείο που αξίζει την προσοχή μας: τα αυτιά και η ακοή.

Όταν ακούμε για υψηλή αρτηριακή πίεση, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στην καρδιά, τον εγκέφαλο ή τα νεφρά. Η ακοή, όμως, είναι ένα ακόμη κομμάτι της υγείας που μπορεί να αξίζει προσοχή. Μια νέα μελέτη εξέτασε αν οι άνθρωποι με υπέρταση εμφανίζουν συχνότερα νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής, δηλαδή απώλεια που σχετίζεται κυρίως με το έσω αυτί ή το ακουστικό νεύρο.

Σχεδόν 1 στους 4 είχε απώλεια ακοής

Το εύρημα που ξεχώρισε ήταν ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες παρουσίαζε νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής. Στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούσε και τα δύο αυτιά και ήταν ήπια. Αυτό έχει σημασία, γιατί μια μικρή απώλεια ακοής μπορεί να μην γίνει αμέσως αντιληπτή.

Μπορεί, για παράδειγμα, να αρχίσει κάποιος να ζητά συχνότερα από τους άλλους να επαναλάβουν κάτι, να ανεβάζει την ένταση της τηλεόρασης ή να δυσκολεύεται να παρακολουθήσει μια συζήτηση όταν υπάρχει θόρυβος.

Ποιοι είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο;

Η μελέτη εντόπισε ορισμένους παράγοντες που συνδέονταν με μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας ακοής:

ηλικία άνω των 50 ετών,

γυναικείο φύλο,

υπέρταση για τουλάχιστον 5 χρόνια,

κατανάλωση αλκοόλ,

ορισμένα δυνητικά ωτοτοξικά φάρμακα ,

, και κυρίως το κάπνισμα.

Το τελευταίο εύρημα χρειάζεται προσοχή, καθώς ο αριθμός των καπνιστών στο δείγμα ήταν μικρός.

Γιατί θα μπορούσε η πίεση να επηρεάζει την ακοή;

Το έσω αυτί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και εξαρτάται από την καλή λειτουργία των μικρών αγγείων που το τροφοδοτούν με αίμα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι αλλαγές στη μικροκυκλοφορία και το οξειδωτικό στρες ενδέχεται να παίζουν κάποιο ρόλο. Πρόκειται όμως για πιθανό μηχανισμό και όχι για κάτι που αποδεικνύεται από τη συγκεκριμένη μελέτη.

Γι' αυτό δεν είναι σωστό να πούμε ότι «η υψηλή πίεση προκαλεί κώφωση».

Το σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Αν έχεις υπέρταση και παρατηρήσεις ότι:

δυσκολεύεσαι να ακούσεις μια συζήτηση,

ανεβάζεις συνεχώς την ένταση στην τηλεόραση,

ζητάς από τους άλλους να επαναλάβουν όσα είπαν,

ή ακούς χειρότερα από το ένα αυτί,

καλό είναι να το συζητήσεις με γιατρό και, αν χρειάζεται, να γίνει έλεγχος ακοής. Δεν σημαίνει ότι η αιτία είναι απαραίτητα η αρτηριακή πίεση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αιτίες απώλειας ακοής.

Τι πρέπει τελικά να κρατήσεις

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν αποδεικνύει ότι η υπέρταση προκαλεί απώλεια ακοής. Είναι μια μικρή μελέτη σε συγκεκριμένο πληθυσμό και χρειάζονται μεγαλύτερες, μακροχρόνιες έρευνες. Δείχνει όμως κάτι ενδιαφέρον: όταν φροντίζουμε την αρτηριακή πίεση, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την καρδιά. Και αν παρατηρήσεις ότι η ακοή σου έχει αλλάξει, μην το αποδίδεις απλώς στην ηλικία ή στην κούραση. Μπορεί να αξίζει έναν απλό έλεγχο.

Σημείωση: Οι ερευνητές μελέτησαν 201 ενήλικες με υπέρταση, ηλικίας 18 έως 60 ετών, σε νοσοκομείο της βόρειας Τανζανίας. Η ακοή τους αξιολογήθηκε με ακοομετρία. Σημαντικό: πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, επομένως δείχνει συσχετίσεις και δεν μπορεί να αποδείξει ότι η υπέρταση προκαλεί απώλεια ακοής.