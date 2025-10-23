Τζούντι Ογιάμα: Η γηραιότερη αγωνιζόμενη γυναίκα skateboarder στον κόσμο, αψηφά τη βαρύτητα και τις κοινωνικές προσδοκίες

Όταν τη βλέπουν με skateboard, οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι με τα παιδιά της ή τα εγγόνια της. Κανείς δεν περιμένει ότι κάνει εκείνη

«Κάνω skateboard από όταν ήμουν 13 ετών και τώρα είμαι 65», είπε η Τζούντι Ογιάμα (Judi Oyama) σε συνέντευξή της το καλοκαίρι. Ως έφηβη, η Τζούντι «έσπασε» τα φράγματα των φύλων στο άθλημα της και έγινε μία από τις πρώτες επαγγελματίες γυναίκες skateboarders, ενώ υπήρξε μέλος της θρυλικής ομάδας N-Men. Σχεδόν πάντα αγωνιζόταν ενάντια σε άντρες. Σήμερα, πολλά χρόνια αργότερα, συνεχίζει να διευρύνει τα φυλετικά όρια σε ένα ανδροκρατούμενο άθλημα.

Όταν τη βλέπουν με skateboard, οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι με τα παιδιά της ή τα εγγόνια της. Κανείς δεν περιμένει ότι κάνει εκείνη. Και κανείς, σίγουρα, δεν περιμένει ότι η Τζούντι Ογιάμα είναι μία κορυφαία skateboarder που εισήχθη στο Skateboarding Hall of Fame, ότι το 2003 έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο slalom skateboarding, ότι έχει αγωνιστεί στους Παγκόσμιους Αγώνες Skate του 2022 και του 2024 και, ότι μεταξύ άλλων, πρόσφατα μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες.

Η Τζούντι Ογιάμα είναι η γηραιότερη αγωνιζόμενη γυναίκα skateboarder στον κόσμο. Προπονείται στο slalom skateboarding, το οποίο σε αντίθεση με το παραδοσιακό skateboard, δεν περιλαμβάνει φανταχτερά κόλπα και άλλα τέτοια. Οι αθλητές εκεί αγωνίζονται με βάση την ταχύτητα και την ακρίβεια τους, ενώ περνούν μέσα από εμπόδια — συνήθως κώνους. Συνήθως, επίσης, εκτοξεύονται από μια ράμπα για να αναπτύξουν ταχύτητα και σε ορισμένες διαδρομές, οι skateboarders φτάνουν πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.

«Δεν νιώθω τόσο μεγάλη, μέχρι να κοιτάξω στον καθρέφτη και να δω τις ρυτίδες. Αλλά νιώθω ότι είμαι πιο δυνατή από ποτέ», είχε πει στο CBS Mornings.

Την πρώτη φορά που έκανε skateboard τη δεκαετία του 1970, ο αδερφός της, ο Κάρι, έφερε σπίτι ένα χειροποίητο skateboard που είχε φτιάξει στο σχολείο. Μπορεί τότε η εκπροσώπηση των γυναικών skateboarders να ήταν ελλιπής – ακόμα περισσότερο των γυναικών με καταγωγή από την Ασία, αλλά η Τζούντι γρήγορα ερωτεύτηκε το άθλημα και σύντομα άρχισε να κάνει shredding σε skateparks, χώρους στάθμευσης και αποστραγγισμένες πισίνες.

Ακόμα και στην πατρίδα της, τη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ – όπου το skateboarding ήταν μια δημοφιλής δραστηριότητα για όλα τα παιδιά της παραλίας που ήθελαν να κάνουν «surf στο πεζοδρόμιο» – η Τζούντι έπρεπε να αντιμετωπίσει το θεσμοθετημένο στίγμα, καθώς οι διαγωνισμοί skateboarding συνήθως απευθύνονταν σε νεαρούς άντρες skaters. Τελικά, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο. Σήμερα, καθοδηγεί άλλες νεαρές γυναίκες στο άθλημα και υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Board Rescue – το οποίο παρέχει skateboards και εξοπλισμό ασφαλείας σε οργανισμούς που βοηθούν παιδιά από μειονεκτούσες ομάδες ή/και παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.

