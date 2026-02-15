Πάιπερ Γκίλις: Νίκησε τον καρκίνο των ωοθηκών, επέστρεψε στον πάγο και ανέβηκε στο Ολυμπιακό βάθρο

Η Πάιπερ Γκίλις δεν επέτρεψε στον καρκίνο να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά της. Χειρουργήθηκε και μέσα σε έναν μήνα επέστρεψε στο καταφύγιό της: το παγοδρόμιο. Σήμερα, κρατά στα χέρια της το χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου και της Κορτίνα.

Όταν η Πάιπερ Γκίλις εισήλθε στον πάγο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, δεν «κουβαλούσε» μόνο μήνες προετοιμασίας στην πλάτη της, αλλά έναν σημαντικό αγώνα για τη ζωή της. Μια δοκιμασία που θα μπορούσε να είχε σημάνει το τέλος στην καριέρα της, αλλά τελικά έγινε το εφαλτήριο για τη μεγαλύτερη - ίσως- στιγμή της καριέρας της. Κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Μιλάνο και ανέβηκε στο Ολυμπιακό βάθρο, επιβεβαιώνοντας πως, τελικά, οι κόποι της άξιζαν.

Στο πλευρό της σε όλη αυτή τη διαδρομή, με τα on και τα off, ήταν ο παρτενέρ της, Πολ Ποϊρίερ, ο οποίος τη στήριξε και της έδινε δύναμη κάθε φορά που μια πρόκληση έμοιαζε ανέφικτη. Κι όμως, σιγά - σιγά, με πολλή δουλειά και αφοσίωση στον στόχο, είδε το όνειρό της να γίνεται πραγματικότητα. Ακριβώς τρία χρόνια από το χειρουργείο του καρκίνου, εντυπωσίασε με τις ικανότητές της στο πατινάζ και κέρδισε μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες διακρίσεις της ζωής της.

Η διάγνωση με καρκίνο των ωοθηκών δεν την εμπόδισε να ανέβει στο Ολυμπιακό βάθρο

Η διάγνωση καρκίνου των ωοθηκών ήρθε σε μια περίοδο, όπου η καριέρα της βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή εξάντληση από την έντονη προπόνηση, αποδείχθηκαν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Οι εξετάσεις έδειξαν όγκο στην ωοθήκη και η επέμβαση ήταν αναπόφευκτη. Περιγράφοντας εκείνη την περίοδο της ζωής της, η Πάιπερ Γκίλις είπε πως ήταν ένα «σοκ που σε αναγκάζει να επαναπροσδιορίσεις τα πάντα». Ο αθλητισμός, οι στόχοι, οι αγώνες - όλα πάγωσαν. Ήταν επιτακτική ανάγκη να εστιάσει στην υγεία της.

Ο καρκίνος διαγνώστηκε στο στάδιο 1 στις 16 Ιανουαρίου 2023 - ανήμερα δηλαδή των 31ων γενεθλίων της. Οι εξετάσεις έδειξαν μια κύστη 3,5 εκατοστών στην αριστερή ωοθήκη της με έναν όγκο προσκολλημένο. Η αθλήτρια στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, διότι δεν χρειάστηκε να κάνει χημειοθεραπείες. Η δυσκολία που αντιμετώπισε σχετιζόταν με την κίνηση. Ήταν επώδυνο να κινηθεί για εβδομάδες μετά. Όμως, δεν το έβαλε κάτω.

Περίπου ένα μήνα μετά την επέμβαση, επέστρεψε στο παγοδρόμιο. Όχι για να κάνει άλματα ή εντυπωσιακές φιγούρες, αλλά για να σταθεί ξανά πάνω στα παγοπέδιλά της. «Το να βρίσκομαι στον πάγο ήταν το ασφαλές μου μέρος», έχει αναφέρει. «Ήταν εκεί που ένιωθα ξανά ο εαυτός μου».

Το δίδυμο στον πάγο από τον Καναδά είχε ήδη χτίσει μια δυνατή αγωνιστική σχέση, όμως η περιπέτεια της υγείας της Πάιπερ Γκίλις το ένωσε ακόμη περισσότερο. Η προπόνηση προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, οι ρυθμοί άλλαξαν, αλλά το όνειρο παρέμεινε στη θέση του. Σταδιακά, η φυσική της κατάσταση βελτιωνόταν. Η αυτοπεποίθηση επέστρεφε. Και μαζί της, η πίστη ότι το Ολυμπιακό όνειρο δεν είχε σβήσει. Και πράγματι - όπως έδειξε η ιστορία - δεν είχε. Η εμφάνισή τους ήταν άψογη από κάθε άποψη και δικαίως κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο.

Όταν ανακοινώθηκε ότι κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο, η συγκίνηση ήταν εμφανής. Το παράδειγμά της αποτελεί τρανή απόδειξη πως η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο σκληρές δοκιμασίες. Σε ανάρτησή της στα social media μετά τον αγώνα, η Πάιπερ Γκίλις έγραψε ότι «υπήρξαν στιγμές που δεν ήξερα αν θα μπορέσω ποτέ να αγωνιστώ ξανά σε αυτό το επίπεδο». Ευχαρίστησε την ιατρική της ομάδα, τον προπονητικό κύκλο της, τον παρτενέρ της και την οικογένειά της, υπογραμμίζοντας ότι «η υγεία είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο απ’ όλα».