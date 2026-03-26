Η Σάρα Μάλαλι ανέλαβε την ηγεσία της Εκκλησίας της Αγγλίας – Γράφει ιστορία ως πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση

Μια ιστορική καμπή για την Εκκλησία της Αγγλίας σηματοδοτεί η ενθρόνιση της Σάρα Μάλαλι ως Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι, της ανώτατης εκκλησιαστικής θέσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμβολικού πνευματικού ηγέτη της παγκόσμιας Αγγλικανικής Κοινότητας. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα στα περίπου 1.400 χρόνια ιστορίας του θεσμού, συνεπώς πρόκειται για ένα υψίστης σημασίας γεγονός με έντονο συμβολισμό και διεθνή απήχηση.

Η τελετή ενθρόνισης πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπερι, παρουσία περίπου 2.000 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός και μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Η τελετή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της δημόσιας διακονίας της, καθώς η ίδια είχε ήδη αναλάβει νομικά τα καθήκοντά της από τον Ιανουάριο του 2026.

Στο εναρκτήριο κήρυγμά της, η Σάρα Μάλαλι ανέδειξε τη σημασία της ελπίδας και της πίστης, υπογραμμίζοντας πως «τίποτα δεν είναι αδύνατο με τον Θεό». Το μήνυμά της εστιάζει στην ενότητα και την ενδυνάμωση των πιστών, σε μια περίοδο όπου η Εκκλησία καλείται να ανταποκριθεί σε σύγχρονες προκλήσεις και κοινωνικές αλλαγές.

Η νέα Αρχιεπίσκοπος αναλαμβάνει την ηγεσία μιας παγκόσμιας κοινότητας περίπου 85 εκατομμυρίων πιστών σε περισσότερες από 160 χώρες, γνωστής ως Αγγλικανική Κοινότητα. Αν και ο ρόλος της είναι κυρίως συμβολικός και βασίζεται στη συναίνεση, θεωρείται κρίσιμος για τη διατήρηση της ενότητας μεταξύ των επιμέρους Εκκλησιών.

Ωστόσο, η ανάληψη των καθηκόντων της συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Η Αγγλικανική Κοινότητα παραμένει διχασμένη σε ζητήματα όπως η χειροτονία γυναικών και η στάση απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ενώ παράλληλα η Εκκλησία της Αγγλίας προσπαθεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της μετά από σκάνδαλα κακοποίησης και τη συνεχιζόμενη μείωση της συμμετοχής των πιστών.

Η ίδια, με προϋπηρεσία ως επικεφαλής νοσηλευτικής υπηρεσίας στο βρετανικό σύστημα υγείας και μετέπειτα ως επίσκοπος, έχει ήδη δηλώσει ότι βασική της προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η προώθηση μιας Εκκλησίας πιο ανοιχτής και συμπεριληπτικής.