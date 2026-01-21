Επιτρέπεις στο παιδί να κοιμηθεί στο κρεβάτι σου; Ο απρόσμενος τρόπος που επηρεάζει θετικά την ανάπτυξή του

Αν ανήκεις στην κατηγορία των γονέων, που επιτρέπουν στα παιδιά τους να κοιμούνται στο κρεβάτι τους, τότε “ευθύνεσαι” γι’ αυτό το πολύτιμο χαρακτηριστικό που αποκτούν από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Πολλοί είναι οι γονείς που αναρωτιούνται, αν είναι καλό για το παιδί τους να κοιμάται μαζί τους στο κρεβάτι τους. Κι ενώ μέσα στα χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, η απάντηση δεν έχει να κάνει με κανόνες ή ιδεολογίες γονεϊκότητας, αλλά με το ίδιο το παιδί και την ανάπτυξή του. Έρευνες στην αναπτυξιακή ψυχολογία επιβεβαιώνουν, πως όταν ένα παιδί βιώνει άγχος ή φόβο κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι γονείς ανταποκρίνονται άμεσα, με ηρεμία, δείχνοντας κατανόηση για το συναίσθημά του, το νευρικό σύστημά του γαληνεύει, και, τελικά, επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς του.

Αν και μια μεγάλη κατηγορία γονέων, θεωρεί πως αυτή η εμπειρία δημιουργεί εξάρτηση, οι επιστήμονες διαφωνούν. Όταν ένα παιδί κοιμάται στο κρεβάτι των γονιών του, γίνεται πιο ανθεκτικό, ενώ αποκτά συναισθηματική σταθερότητα και αυτονομία - χαρακτηριστικά που αποτελούν κτήμα του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο το παιδί νιώθει ασφαλές μετά από στιγμές δυσφορίας και αναστάτωσης, είναι το “κλειδί” που καθορίζει την υγιή ανάπτυξή του και όχι το αν κοιμάται μόνο ή μαζί με τους γονείς του.

Η ασφάλεια που νιώθει ένα παιδί, αποτελεί κλειδί για ανθεκτικότητα και συναισθηματική σταθερότητα

Ζούμε σε μια εποχή, που το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις, είναι να κουνήσεις το δάχτυλο, επικρίνοντας ή αμφισβητώντας τις επιλογές άλλων γονέων. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, συνεπώς απαιτεί και διαφορετική διαχείριση σε κάθε επίπεδο. Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να κατανοήσουν οι γονείς, διαλύοντας τα κουτάκια που, πολλές φορές, η κοινωνία ή τα στερεότυπα, τους έχουν “φορέσει”.

freepik

Σύμφωνα με αναλύσεις δεδομένων, όταν ένα παιδί νιώθει ανασφάλεια κατά τη διάρκεια του ύπνου του, κυριαρχείται από στρες και φόβο. Δεδομένης της ηλικίας, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί μόνο του αυτά τα συναισθήματα. Όταν, όμως, βρίσκει καταφύγιο στο κρεβάτι των γονιών του, τα επίπεδα των ορμονών του στρες μειώνονται, διδάσκοντας στον εγκέφαλο ότι ο φόβος είναι προσωρινός και ότι πια βρίσκεται σε ένα ασφαλές μέρος. Αυτή η διαδικασία είναι καθοριστική για την ανάπτυξη συναισθηματικής σταθερότητας.

Όταν, λοιπόν, οι γονείς παρέχουν αξιόπιστη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους, διατηρώντας τα επίπεδα άγχους χαμηλά. Παράλληλα, νιώθουν μεγαλύτερη εσωτερική ασφάλεια, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους. Συνεπώς, ίσως έφτασε η στιγμή να καταρριφθεί ακόμα ένα ταμπού: όχι, τα παιδιά που κοιμούνται με τους γονείς τους δεν είναι ευάλωτα, υπερβολικά ευαίσθητα ή ανίκανα να βασιστούν στις δυνάμεις τους, απλώς έχουν ανάγκη από την υπενθύμιση ότι παραμένουν ασφαλή.

Το σημαντικότερο δεν είναι αν το παιδί κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς ή στο δικό του δωμάτιο, αλλά πού και πώς νιώθει ασφάλεια και προστασία. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας και η δυνατότητα να ηρεμεί, μετά από στρεσογόνες καταστάσεις, είναι τα στοιχεία που δομούν έναν ανθεκτικό και συναισθηματικά ισορροπημένο άνθρωπο. Το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται το στρες και να νιώθει ασφάλεια, δημιουργώντας τα εφόδια για μια υγιή και ισορροπημένη ενήλικη ζωή.

