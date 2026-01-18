Πώς οι γονείς μπορούν να μειώσουν τον χρόνο οθόνης των παιδιών - Τι προτείνουν οι ειδικοί

Δύο απλά βήματα για λιγότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη και περισσότερη ζωή.

Η αυξανόμενη παρουσία των οθονών στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων απασχολεί ολοένα και περισσότερο γονείς και ειδικούς. Κινητά τηλέφωνα, tablets και μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου των νέων, συχνά εις βάρος της σωματικής δραστηριότητας, της κοινωνικής επαφής και της δημιουργικής απασχόλησης. Παρότι η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής, η υπερβολική χρήση της έχει συνδεθεί με αυξημένο άγχος, μειωμένη συγκέντρωση και περιορισμένες εμπειρίες στον πραγματικό κόσμο.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν είναι η πλήρης απομάκρυνση των παιδιών από τις οθόνες, αλλά η αποκατάσταση της ισορροπίας και η ενίσχυση μιας καθημερινότητας με περισσότερες ουσιαστικές δραστηριότητες. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το βιβλίο «The Amazing Generation», που υπογράφει η δημοσιογράφος υγείας Catherine Price μαζί με τον κοινωνικό ψυχολόγο Jonathan Haidt, προτείνοντας πρακτικούς τρόπους ώστε τα παιδιά να στραφούν σε μια πιο ενεργή και γεμάτη ζωή εκτός ψηφιακού κόσμου.

freepik

Πώς να απομακρύνεις τα παιδιά από τις οθόνες - χωρίς απαγορεύσεις

1. Δώσε στα παιδιά περισσότερες ευθύνες

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μειωθεί ο χρόνος που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες είναι η ανάθεση μικρών, καθημερινών ευθυνών. Όταν τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα πράγματα να κάνουν μόνα τους, ο ελεύθερος χρόνος τους γεμίζει με δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με κινητά ή tablets.

Αυτές οι ευθύνες μπορεί να είναι απλές: να μετακινηθούν με τα πόδια ή το ποδήλατο στο σχολείο ή στο σπίτι ενός φίλου, ή να ετοιμάσουν το πρωινό ή το μεσημεριανό τους. Σημαντικό είναι να πρόκειται για κάτι που δεν έχουν ξανακάνει, ώστε να νιώθουν ότι αποκτούν μια νέα δεξιότητα.

Η ανάληψη τέτοιων ρόλων βοηθά τα παιδιά να γίνουν πιο αυτόνομα και σίγουρα για τον εαυτό τους. Παράλληλα, τους προσφέρει αίσθηση ευθύνης και τους δείχνει ότι μπορούν να τα καταφέρουν χωρίς τη συνεχή καθοδήγηση των γονιών. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτού του είδους οι εμπειρίες συμβάλλουν και στη μείωση του άγχους, τόσο στα παιδιά όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον.

2. Ενθάρρυνε δραστηριότητες εκτός οθόνης

Εξίσου σημαντικό είναι τα παιδιά να έχουν εναλλακτικές μορφές διασκέδασης που δεν περιλαμβάνουν οθόνες. Αυτό ξεκινά με μια απλή συζήτηση: τι τους αρέσει να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους χωρίς τη χρήση κινητού ή υπολογιστή; Για τα μικρότερα παιδιά, οι λύσεις είναι συχνά απλές. Δημιουργικό παιχνίδι, ζωγραφική, κατασκευές ή ελεύθερο παιχνίδι μπορούν να κρατήσουν το ενδιαφέρον τους χωρίς καμία ψηφιακή συσκευή.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους, οι δραστηριότητες χρειάζεται να συνδέονται περισσότερο με την παρέα και την κοινωνική επαφή. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν σκεπτόμενοι χώρους όπου τα παιδιά και οι φίλοι τους μπορούν να συναντιούνται και να περνούν χρόνο μαζί, είτε αυτός ο χώρος βρίσκεται στο σπίτι είτε εκτός. Ένα γυμναστήριο της γειτονιάς, ένα καφέ ή ακόμη και ένας ασφαλής χώρος άθλησης μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην οθόνη.

Όταν τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να περνούν χρόνο με τους φίλους τους στον πραγματικό κόσμο, η ανάγκη για συνεχόμενη χρήση κινητού μειώνεται φυσικά, χωρίς την επιβολή αυστηρών περιορισμών.

