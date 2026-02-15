11 συνήθειες των ενηλίκων που ένιωσαν απομονωμένοι στην παιδική ηλικία

Πώς οι πρώιμες εμπειρίες αποξένωσης στην παιδική ηλικία επηρεάζουν με πολλαπλούς τρόπους τον άνθρωπο στην ενήλικη ζωή.

Πολλοί ενήλικες εξακολουθούν να φέρουν μέσα τους τα συναισθήματα απομόνωσης και αποκλεισμού που βίωσαν ως παιδιά. Ακόμα κι αν η αποξένωση φαινόταν «αθόρυβη» ή ακούσια, έχει τη δύναμη να επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους και πώς αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις μας στην καθημερινότητα - σε όποια ηλικία κι αν βρισκόμαστε.

Αυτές οι πρώιμες εμπειρίες κοινωνικής απόρριψης συχνά αφήνουν ανεπαίσθητα, αλλά σημαντικά σημάδια στη συμπεριφορά και τα συναισθήματά μας. Αυτά τα μοτίβα μπορεί να μην γίνονται εύκολα αντιληπτά στους γύρω μας, αλλά καθορίζουν πολλές από τις αντιδράσεις μας, κάνοντας ορισμένες καταστάσεις να φαίνονται δυσκολότερες από ό,τι θα έπρεπε.

Pexels/Elina Fairytale

Κατανοώντας πώς η παιδική απομόνωση διαμορφώνει την αυτοεκτίμηση και τις σχέσεις μας με τους άλλους, μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτές τις συνήθειες και να μάθουμε να τις διαχειριζόμαστε καλύτερα. Ακολουθούν 11 συνήθειες που συχνά αναπτύσσουν οι ενήλικες που ένιωσαν αποκλεισμένοι ως παιδιά, σύμφωνα με την ψυχολογία.

11 συνήθειες που μπορεί να έχει ένας ενήλικας που ένιωσε απομονωμένος ως παιδί