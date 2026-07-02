Γαλλία: Η νέα γονική άδεια αλλάζει τα δεδομένα για τις οικογένειες – Έως και δύο μήνες με αποδοχές για κάθε γονέα

Η Γαλλία εισάγει από το 2026 μια νέα, αμειβόμενη άδεια γέννησης που αφορά τόσο τις μητέρες όσο και τους πατέρες, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τις οικογένειες και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων.

Η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους γονείς. Στη Γαλλία, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αισθητή πτώση των γεννήσεων, η κυβέρνηση προχωρά σε καινούργιο νέο μέτρο που φιλοδοξεί να βοηθήσει πρακτικά τους νέους γονείς, εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση ενός μωρού.

Από την 1η Ιουλίου 2026 τέθηκε σε ισχύ η νέα συμπληρωματική άδεια γέννησης (congé supplémentaire de naissance), ένα δικαίωμα που θα επιτρέπει σε κάθε γονέα να λάβει από έναν έως δύο μήνες επιπλέον αμειβόμενης άδειας, μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία ενός παιδιού. Το μέτρο έρχεται να προστεθεί – και όχι να αντικαταστήσει – τις ήδη υπάρχουσες άδειες μητρότητας, πατρότητας και υιοθεσίας.

Τι προβλέπει η νέα γονική άδεια στη Γαλλία

Η νέα άδεια αποτελεί ατομικό δικαίωμα για κάθε γονέα. Αυτό σημαίνει ότι μητέρα και πατέρας μπορούν να κάνουν χρήση της ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να χωριστεί σε δύο ξεχωριστές περιόδους του ενός μήνα.

Η οικονομική αποζημίωση θα καλύπτεται από το γαλλικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και αντιστοιχεί: στο 70% του καθαρού μισθού για τον πρώτο μήνα και στο 60% του καθαρού μισθού για τον δεύτερο μήνα. Ο υπολογισμός γίνεται με ανώτατο πλαφόν τις 4.005 ευρώ μηνιαίως, ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο κοινωνικής ασφάλισης για το 2026.

Η νέα γονική άδεια δεν αντικαθιστά την άδεια μητρότητας ή πατρότητας

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου μέτρου είναι ότι λειτουργεί συμπληρωματικά στο ήδη υπάρχον σύστημα. Στη Γαλλία εξακολουθούν να ισχύουν η άδεια μητρότητας, η άδεια πατρότητας και υποδοχής παιδιού, καθώς και η γονική άδεια που μπορεί να ακολουθήσει. Η νέα άδεια γέννησης προστίθεται μετά την ολοκλήρωση αυτών των δικαιωμάτων, με στόχο οι γονείς να έχουν περισσότερο χρόνο δίπλα στο παιδί τους κατά τους πρώτους σημαντικούς μήνες της ζωής του.

Παράλληλα, κάθε γονέας διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση εργασίας μετά το τέλος της άδειας, ενώ το διάστημα αυτό προσμετράται κανονικά ως χρόνος εργασίας για την εργασιακή του προϋπηρεσία.

Ποιοι δικαιούνται τη νέα άδεια

Το νέο μέτρο αφορά γονείς παιδιών που γεννήθηκαν ή υιοθετήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, καθώς και περιπτώσεις, όπου η γέννηση ήταν προγραμματισμένη από την ημερομηνία αυτή και εξής. Η άδεια μπορεί να ληφθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση ή την άφιξη του παιδιού στην οικογένεια, αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες νόμιμες άδειες.

Στόχος αυτής της νέας άδειας δεν είναι μόνο η αύξηση των γεννήσεων, αλλά και η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή, καθώς και η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής μητέρων και πατέρων στη φροντίδα του παιδιού από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ζωής του.

Η Γαλλία έκανε το επόμενο βήμα στη γονική άδεια, αποτελώντας ισχυρό παράδειγμα και για τις υπόλοιπες χώρες. Εμείς πότε;