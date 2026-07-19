Πώς προσέχουμε σωστά ένα παιδί στη θάλασσα; Οι συμβουλές που κάθε γονιός χρειάζεται

Λίγο πριν τις επίσημες διακοπές του καλοκαιριού, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η θάλασσα θέλει προσοχή και επίβλεψη.

Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας περιβάλλεται από θάλασσα, ενώ έχει αμέτρητα νησιά, λίμνες, ποτάμια και χειμάρρους. Λόγω των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν τον περισσότερο χρόνο, οι ακτές είναι γεμάτες κόσμο. Ο συνδυασμός ήπιου κλίματος και υγρού στοιχείου κάνει τα παιδιά στη χώρα μας ιδιαίτερα επιρρεπή σε ατυχήματα από πνιγμό. Ο πνιγμός είναι σιωπηρός. Τα μικρά παιδιά μπορούν να πνιγούν σε λίγα μόνο εκατοστά νερού και σε ελάχιστο χρόνο.

Μερικές συμβουλές για τη Θάλασσα:

-Τα παιδιά πρέπει να μάθουν από μικρή ηλικία να κολυμπούν σωστά. Η εκμάθηση της κολύμβησης πρέπει να γίνεται συστηματικά και οργανωμένα από ειδικούς εκπαιδευτές.

-Ελέγξτε για ναυαγοσώστη. Στην συντριπτική πλειοψηφία των οργανωμένων και δημοτικών παραλιών σήμερα, υπάρχουν ναυαγοσώστες. Προτιμήστε τις ακτές αυτές.

-Δεν πρέπει να αφήνουμε μικρά παιδιά κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα και εάν ξέρουν να κολυμπούν.

-Δεν βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα όπως μπρατσάκια και κουλούρες, υποθέτοντας ότι τα παιδιά είναι αυτόματα ασφαλή με την χρήση τους.

-Να μην κολυμπούν τα παιδιά με γεμάτο στομάχι, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο τους γεύμα.

-Μην αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από την ξηρά χωρίς επίβλεψη.

-Το κολύμπι μπορεί να γίνει επικίνδυνο σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα. Επίσης, σε περίπτωση καταιγίδας, απομακρυνθείτε από την θάλασσα και την ακτή. Αναζητήστε ένα κτήριο ή άλλο καταφύγιο αν υπάρχει κοντά, καθώς το νερό αποτελεί καλό αγωγό του ηλεκτρισμού.

-Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους στο κολύμπι.

-Επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως μακροβούτια και κράτημα αναπνοής, πρέπει να αποφεύγονται, καθώς μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε πνιγμό.

-Στις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά βρίσκονται σε σκάφος πρέπει πάντα να φοράνε εγκεκριμένα σωσίβια και να επιβλέπονται.

-Είναι σημαντικό τα παιδιά να αποφεύγουν το βραδινό μπάνιο στην θάλασσα για λόγους ασφαλείας. Σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας ο κίνδυνος πνιγμού αυξάνεται. Τα παιδιά μπορεί να μην είναι σε θέση να διακρίνουν εμπόδια ή να αντιληφθούν την κατάσταση του νερού με ακρίβεια. Επίσης, όταν κάποιος κολυμπάει το βράδυ, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην είναι ορατός από πλεούμενα σκάφη.

Μερικές συμβουλές για τα Θαλάσσια Αθλήματα:

-Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζουμε ότι τα παιδιά φορούν πάντα εγκεκριμένα σωσίβια ακόμη και αν κολυμπούν καλά. Βεβαιωνόμαστε ότι τα σωσίβια είναι κατάλληλα για την ηλικία και το σωματότυπο των παιδιών.

-Τα παιδιά είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν μαθήματα σε εξειδικευμένες σχολές και να μάθουν να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε αθλήματος, εάν θέλουν να ασχοληθούν με την ιστιοπλοΐα, το θαλάσσιο ski, την ιστιοσανίδα και τις καταδύσεις.

-Σε περίπτωση που μεγαλύτερα παιδιά κάνουν καταδύσεις και υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να είναι συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

Μερικές συμβουλές για την Πισίνα:

-Εάν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, η πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη ή να έχει κάλυμμα ασφαλείας.

-Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά σε πισίνα χωρίς επίβλεψη.

-Να μάθουμε στα παιδιά να προσέχουν ιδιαίτερα τον περίγυρο της πισίνας, γιατί τρέχοντας ή παίζοντας, μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν σοβαρά.

-Στην πισίνα όπως και στη θάλασσα, είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές μόνο όταν βεβαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν υπάρχουν εμπόδια.

-Συνίσταται να επιλέγουμε πισίνες που διαθέτουν ναυαγοσώστη. Η παρουσία του μειώνει τον κίνδυνο πνιγμού και άλλων ατυχημάτων στην πισίνα.

Μερικές συμβουλές για χώρους με νερό:

-Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να μην πλησιάζουν κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι, γιατί εάν πέσουν μέσα μπορεί να πνιγούν. Για τον ίδιο λόγο δεν πρέπει να κολυμπούν σε ποτάμι όταν υπάρχει δυνατό ρεύμα.

-Τα παιδιά να αποφεύγουν τις βουτιές σε λίμνη όταν τα νερά είναι θολά.

-Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν και να σκύβουν πάνω από πηγάδια, στέρνες και αρδευτικά κανάλια, γιατί πέφτοντας μέσα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή να πνιγούν.

Ασφάλεια δεν σημαίνει υπερπροστασία. Τα παιδιά δεν πρέπει να φοβούνται το νερό, αλλά να το χαίρονται με ασφάλεια.

Λίγα λόγια για το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» Ιούνιος 2026

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» το Σωματείο πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αττικής ενημερώνοντας παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να τους αποφεύγουν. Σε περιοχές εκτός Αττικής, αποστέλλονται τα ενημερωτικά φυλλάδια του Σωματείου με συμβουλές πρόληψης για τις διάφορες κατηγορίες ατυχημάτων. Τις παρουσιάσεις για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων έχουν παρακολουθήσει 72.245 παιδιά και 3.658 εκπαιδευτικοί και γονείς.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο στο 210 6741 933 ή στο [email protected].

