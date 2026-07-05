Το 2026 εξακολουθεί να είναι εύκολο να βρει κανείς υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο X, σύμφωνα με έρευνα

Η έρευνα έδειξε πως σε πολλές περιπτώσεις αρκεί μια απλή αναζήτηση με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά για να εμφανιστεί το παράνομο περιεχόμενο

Το 2026, ύστερα από μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησε η εφημερίδα EL PAÍS, καταπώς φαίνεται είναι τρομερά εύκολο να βρει κανείς υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο X, μέσω, φαινομενικά, αθώων hashtags. Εδώ να σημειωθεί πως μία ακόμη έρευνα, από το BBC αυτή τη φορά, έδειξε πως διαφημίσεις στο Instagram προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία. Τα social media παραμένουν ένας μη ασφαλής ψηφιακός τόπος εν ολίγοις.

Σχετικά με το X, παρά τις δεσμεύσεις του Ίλον Μασκ όταν εξαγόρασε το Twitter το 2022, πως η εξάλειψη των εν λόγω hashtags θα ήταν «ύψιστη προτεραιότητα», αποδεικνύεται πως τέσσερα χρόνια αργότερα τίποτα δεν άλλαξε.

«Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βρίσκεται μόνο στις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου», επισημαίνει ο Ζακ Μαρκού, διευθυντής έρευνας του Καναδικού Κέντρου Προστασίας των Παιδιών. «Στην πραγματικότητα, εικόνες και βίντεο τέτοιου περιεχομένου κυκλοφορούν δημόσια σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους».

Σύμφωνα με την έρευνα, σε πολλές περιπτώσεις αρκεί μια απλή αναζήτηση με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά για να εμφανιστεί το παράνομο περιεχόμενο. Συχνά, μάλιστα, αυτό φιλοξενείται κάτω από hashtags που δεν παραπέμπουν σε πορνογραφικό υλικό. Οι δράστες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κυρίως για να προσελκύσουν ενδιαφερόμενους χρήστες, τους οποίους στη συνέχεια κατευθύνουν σε πιο κλειστά δίκτυα, όπως το Telegram και το Discord, όπου το παράνομο υλικό διακινείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Μέχρι τα μέσα του 2025, το X αξιοποιούσε τεχνολογία της Thorn, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που είχε συνιδρυθεί από τους ηθοποιούς Άστον Κούτσερ και Ντέμι Μουρ, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων εντοπισμού και καταπολέμησης του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η συνεργασία, όμως, διακόπηκε λόγω ανεξόφλητων οφειλών. Όπως είχε δηλώσει στο NBC η υπεύθυνη επικοινωνίας της Thorn, Κάσι Κοκάρο, «πρόσφατα τερματίσαμε τη σύμβασή μας με το X λόγω μη πληρωμής».

Όσον αφορά πάντως την Ευρώπη, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι διαφορετικό, ωστόσο δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. «Οι πλατφόρμες μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από όσα κάνουν σήμερα», υποστηρίζει ο δικηγόρος και ειδικός στο ψηφιακό δίκαιο Μπόρχα Αντσουάρα. Όπως σημειώνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, κινώντας διαδικασίες κατά του X και άλλων πλατφορμών, αν και μέχρι στιγμής οι υποθέσεις αφορούν κυρίως την παραπληροφόρηση και τα deepfakes που δημιουργεί το Grok.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της εφαρμογής του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες υποχρεώνει τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχουν οι υπηρεσίες τους, μεταξύ των οποίων η διάδοση παράνομου περιεχομένου και οι επιπτώσεις στους ανηλίκους. Όπως εξήγει ο Μαρκού, οι πλατφόρμες που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα το πρόβλημα συνδυάζουν διαφορετικές τεχνολογίες εντοπισμού, όπως τα συστήματα αντιστοίχισης ψηφιακών αποτυπωμάτων, τα οποία αναγνωρίζουν άμεσα γνωστές εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης και τις αφαιρούν πριν αυτές διαδοθούν.