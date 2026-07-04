Σοκάρει η νέα έρευνα του BBC: Διαφημίσεις στο Instagram προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία

Έρευνα του BBC Eye investigation αποκαλύπτει ότι το Instagram εμφάνιζε διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, προκαλώντας την παρέμβαση των ινδικών αρχών.

Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου του Instagram προκαλεί νέα αποκαλυπτική έρευνα του BBC, σύμφωνα με την οποία η πλατφόρμα φιλοξενούσε επί πληρωμή διαφημίσεις που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην Ινδία.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την κυβέρνηση της Ινδίας να καλεί σε εξηγήσεις εκπροσώπους της Meta, της μητρικής εταιρείας του Instagram, λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσίευση της έρευνας.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Οι δημοσιογράφοι του BBC δημιούργησαν έναν νέο λογαριασμό στο Instagram με έδρα την Ινδία, προκειμένου να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος προτάσεων της πλατφόρμας.

Αρχικά, ο λογαριασμός ακολούθησε περίπου δέκα προφίλ γυναικών που δημοσίευαν καθημερινό περιεχόμενο, όπως στιγμές από τη ζωή τους, αναρτήσεις για το φαγητό ή τον καιρό, συχνά όμως συνοδευόμενες από πιο προκλητικές φωτογραφίες ή υπονοούμενα.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ο αλγόριθμος άρχισε να εμφανίζει ολοένα και πιο σεξουαλικοποιημένο διαφημιστικό περιεχόμενο. Αρχικά παρουσιάστηκαν διαφημίσεις ενηλίκων που προωθούσαν βιντεοκλήσεις ή πορνογραφικό υλικό και στη συνέχεια εμφανίστηκαν διαφημίσεις που παρέπεμπαν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με το BBC, εντοπίστηκαν περίπου 30 διαφορετικές διαφημίσεις που παρέπεμπαν σε σχετικό παράνομο περιεχόμενο, αρκετές από τις οποίες οδηγούσαν χρήστες σε κανάλια της εφαρμογής Telegram, όπου το υλικό φερόταν να πωλείται ακόμη και έναντι 99 ρουπιών.

Διαφημίσεις που εγκρίθηκαν από το σύστημα

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι οι συγκεκριμένες αναρτήσεις δεν ήταν απλές δημοσιεύσεις χρηστών αλλά πληρωμένες διαφημίσεις.

Σύμφωνα με τη διαδικασία της Meta, κάθε διαφημιστική καμπάνια ελέγχεται πριν εγκριθεί και δημοσιευθεί μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων και, όπου απαιτείται, από ανθρώπινους ελεγκτές.

Ωστόσο, όταν οι δημοσιογράφοι κατήγγειλαν μία από τις συγκεκριμένες διαφημίσεις μέσω του ίδιου του Instagram, η πλατφόρμα απάντησε περίπου ένα 24ωρο αργότερα ότι το περιεχόμενο δεν παραβίαζε τις κοινοτικές της οδηγίες.

Μόνο μετά την επικοινωνία του BBC με τη Meta για επίσημο σχόλιο η εταιρεία προχώρησε στην απενεργοποίηση αρκετών διαφημίσεων, στη διαγραφή λογαριασμών και στον αποκλεισμό συνδέσμων που οδηγούσαν στο παράνομο υλικό.

Η απάντηση της Meta

Σε ανακοίνωσή της, η Meta χαρακτήρισε τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών «αποτρόπαιο έγκλημα» και υποστήριξε ότι επενδύει σημαντικούς πόρους για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κανένα σύστημα ελέγχου δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικό και παραδέχθηκε πως ενδέχεται να μην εντοπίζονται όλες οι παραβιάσεις κατά τη διαδικασία ελέγχου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αλλά και εξειδικευμένες ομάδες για τον εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας, ενώ δήλωσε ότι κάθε περιστατικό πιθανής παιδικής εκμετάλλευσης αναφέρεται στο αμερικανικό **National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)**, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με τη Meta, μόνο μέσα στο 2025 απενεργοποιήθηκαν περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια προφίλ που παρουσίαζαν ενδείξεις ύποπτης συμπεριφοράς.

Στο μικροσκόπιο και το Telegram

Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στο Instagram. Οι δημοσιογράφοι εντόπισαν ότι οι περισσότερες διαφημίσεις οδηγούσαν τους χρήστες σε κανάλια του Telegram, όπου πραγματοποιούνταν η διακίνηση του παράνομου υλικού.

Το BBC ανέφερε δύο από αυτά τα κανάλια στην πλατφόρμα. Το ένα απενεργοποιήθηκε άμεσα λόγω παραβίασης των όρων χρήσης, ενώ το δεύτερο συνέχισε να λειτουργεί και να δημοσιεύει νέο περιεχόμενο για κάποιο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά του, το Telegram υποστήριξε ότι μέσα στο 2026 έχει διαγράψει περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τονίζοντας ότι εφαρμόζει τόσο αυτοματοποιημένα όσο και ανθρώπινα συστήματα ελέγχου.

Παρέμβαση της κυβέρνησης της Ινδίας

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης της Ινδίας, η οποία κάλεσε στελέχη της Meta προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το περιστατικό.

Παράλληλα, ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας και προστασίας των παιδιών επεσήμαναν ότι οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών πλατφορμών για να παρακάμπτουν τους μηχανισμούς εποπτείας και να συνεχίζουν τη διακίνηση παράνομου υλικού.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Facebook, **Μπράιαν Μπόλαντ**, χαρακτήρισε τα ευρήματα της έρευνας «σοκαριστικά αλλά όχι απρόσμενα», υποστηρίζοντας ότι οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιούν την αλληλεπίδραση των χρηστών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην προβολή ολοένα και πιο ακραίου περιεχομένου όταν δεν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας.

Νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη διεθνή συζήτηση γύρω από την ευθύνη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών απέναντι στην προστασία των ανηλίκων.

Παρά τις συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένου ελέγχου, η έρευνα του BBC δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στην εποπτεία του διαφημιστικού περιεχομένου, ενώ οι εγκληματικές οργανώσεις βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να εκμεταλλεύονται τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την πίεση προς τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και προς τις κυβερνήσεις, για αυστηρότερους ελέγχους, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή διαδικτυακής εκμετάλλευσης.