Αγορά εργασίας: Αυτά είναι τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την αυτοματοποίηση - Όλη η λίστα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει αναδειχτεί σε καθοριστική τεχνολογική τομή ικανή να μετασχηματίσει όχι μόνο επιμέρους διαδικασίες αλλά ολόκληρη τη δομή της εργασίας

Σε αντίθεση με προηγούμενα κύματα αυτοματοποίησης, τα οποία επηρέασαν κυρίως χειρωνακτικά ή επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, η σημερινή τεχνολογική επανάσταση αγγίζει τον πυρήνα της γνωστικής εργασίας: την ανάλυση δεδομένων, τη λήψη αποφάσεων, τη σύνθεση πληροφοριών και τη γλωσσική παραγωγή.

