Gen Z managers: Η νέα γενιά προϊσταμένων είναι πιο ανθρώπινη - Είναι και πιο αποτελεσματική;

Η Gen Z αλλάζει την ηγεσία: Λιγότερη ιεραρχία, περισσότερη ενσυναίσθηση, αλλά και νέες προκλήσεις ισορροπίας στο χώρο εργασίας

Κάποτε, ο καλός manager ήταν εκείνος που ήξερε τα πάντα, έδινε εντολές και κρατούσε αποστάσεις. Σήμερα; Ένας 26χρονος μπορεί να σου πει “πες μου αν χρειάζεσαι μια μέρα επειδή δεν αισθάνεσαι ψυχολογικά καλά” και να το εννοεί.

Η Gen Z φέρνει μια διαφορετική προσέγγιση στην ηγεσία: Λιγότερο ιεραρχική, πιο ανθρώπινη και, για κάποιους, λίγο χαοτική.

Οι νέοι προϊστάμενοι δεν μεγάλωσαν με μότο το “η δουλειά πάνω απ’ όλα”. Μεγάλωσαν βλέποντας υπερκοπώσεις, κρίση, κορονοϊό, ανασφάλεια και αστάθεια. Οπότε, λογικά, δεν θέλουν να αναπαράγουν το ίδιο μοντέλο.

Αυτό σημαίνει περισσότερη έμφαση στην ευεξία, στην επικοινωνία και στο feedback. Δεν δίνουν βάση μόνο στο αν έχεις πρόβλημα στη δουλειά, αλλά θέλουν να ξέρω πώς είσαι. Και ναι, για κάποιους αυτό είναι ανακουφιστικό. Για άλλους, λίγο περίεργο.

Τι διαφορετικό κάνουν οι GenZ managers;

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η διαφάνεια. Οι Gen Z managers δεν φοβούνται να πουν ότι δεν ξέρουν κάτι ή ότι έκαναν λάθος. Κάτι που παλαιότερα θα θεωρούνταν αδυναμία, τώρα μοιάζει με δύναμη. Από την άλλη, υπάρχει και η πρόκληση. Το να είσαι φιλικός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορείς να διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις. Και το να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα σε “είμαστε ομάδα” και “έχω ευθύνη” δεν είναι πάντα εύκολο.

Τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας γενιάς managers περιλαμβάνουν σαφή όρια στην εργασία: συγκεκριμένα ωράρια, ξεκάθαρα tasks και μια συνειδητή προσπάθεια να μπει φρένο στην κουλτούρα της υπερεργασίας. Δεν πιστεύουν στο να εξαντλούνται οι εργαζόμενοι ούτε στο “παιχνίδι κυριαρχίας” που χαρακτήριζε παλιότερα μοντέλα διοίκησης. Αντίθετα, δίνουν έμφαση σε ένα ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον, γιατί γνωρίζουν ότι η ένταση, οι συγκρούσεις και η τοξικότητα μειώνουν την παραγωγικότητα και ρίχνουν την ψυχολογία της ομάδας. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση έχει και ένα ρίσκο: όταν τα όρια γίνονται πολύ χαλαρά, υπάρχει πιθανότητα να χαθεί ο επαγγελματικός σεβασμός, να δυσκολεύονται να επιβληθούν αποφάσεις και να μην ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες που πρέπει να δίνει ένας manager.

shutterstock

Η πρόκληση της ισορροπίας

Η πρόκληση λοιπόν είναι η ισορροπία και εκεί βρίσκονται και οι λύσεις. Η νέα γενιά καλείται να συνδυάσει την ενσυναίσθηση με τη σαφήνεια: να είναι προσιτή αλλά και ξεκάθαρη, να ακούει αλλά και να θέτει όρια. Η καλή επικοινωνία δεν σημαίνει απουσία δομής· σημαίνει καθαρές προσδοκίες, συνέπεια και δίκαιη αντιμετώπιση. Όταν οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και η ομάδα ξέρει τι αναμένεται από αυτήν, ο σεβασμός χτίζεται φυσικά, όχι μέσα από φόβο, αλλά μέσα από εμπιστοσύνη. Ίσως τελικά το στοίχημα για τη Gen Z δεν είναι να αποδείξει ότι δουλεύει περισσότερο ή λιγότερο, αλλά ότι μπορεί να ηγείται διαφορετικά, χωρίς να χάνει την αποτελεσματικότητα.

Τα νούμερα δεν λένε ψέμματα

Η άνοδος της Gen Z στην ιεραρχία δεν είναι απλώς μια δημογραφική αλλαγή —αφού ήδη αποτελούν το 26% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού— αλλά μια ριζική αναθεώρηση του διοικητικού μοντέλου. Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι αυτοί προϊστάμενοι φέρνουν στο προσκήνιο την "ανθρώπινη" πλευρά της εργασίας, με το 92% των αποφοίτων της Gen Z να θεωρεί κρίσιμο το να νιώθουν άνετα να συζητούν θέματα ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο. Παράλληλα, η αποτελεσματικότητά τους φαίνεται να συνδέεται στενά με τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη διαρκή εξέλιξη: το 75% των εργαζομένων της γενιάς αυτής χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να αναβαθμίσει τις δεξιότητές του, ενώ το 75% επιζητά τακτική αναγνώριση και feedback από τους ανωτέρους του αρκετές φορές τον μήνα. Για τους Gen Z managers, η επιτυχία δεν μετριέται πλέον μόνο με τους αριθμούς, αλλά με την αίσθηση σκοπού (purpose), η οποία είναι καθοριστική για το 86% της γενιάς τους, και την ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής, την οποία το 76% ιεραρχεί πάνω από τις χρηματικές απολαβές.

Το σίγουρο είναι ότι αλλάζει το παιχνίδι. Η εξουσία δεν βασίζεται πλέον μόνο στον τίτλο, αλλά και στην εμπιστοσύνη. Και αυτό απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες. Ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ηγεσία γίνεται πιο ανθρώπινη. Λιγότερο ατομική και περισσότερο ομαδική. Και, όσο κι αν ακούγεται απλό, αυτό μπορεί να είναι το πιο δύσκολο από όλα.