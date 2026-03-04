Η Γιούλη Αργυρακοπούλου στο Women's Forum 2026: Παχυσαρκία - Γιατί η δύναμη της θέλησης κάποιες φορές δεν είναι αρκετή

Η ομιλία της εστιάζει ιδιαίτερα στη γυναίκα - στις ορμονικές μεταβολές, στη σχέση με το σώμα, στο κοινωνικό φορτίο της εικόνας

Σε μια κοινωνία που για χρόνια εξηγεί την παχυσαρκία με δύο λέξεις - «έλλειψη θέλησης» - η Γιούλη Αργυρακοπούλου στη σκηνή του Είμαι Εδώ Για Εσένα με επιστημονική τεκμηρίωση και κλινική εμπειρία, φωτίζει την παχυσαρκία ως αυτό που πραγματικά είναι: Μια χρόνια, σύνθετη και πολυπαραγοντική νόσος, που επηρεάζεται από γενετικούς, ορμονικούς, μεταβολικούς και περιβαλλοντικούς μηχανισμούς. Μηχανισμούς που συχνά υπερβαίνουν τη δύναμη της απλής απόφασης. Η ομιλία της εστιάζει ιδιαίτερα στη γυναίκα - στις ορμονικές μεταβολές, στη σχέση με το σώμα, στο κοινωνικό φορτίο της εικόνας, αλλά και στη σιωπηλή ενοχή που συχνά συνοδεύει το βάρος. Με νηφαλιότητα και σαφήνεια, διαχωρίζει μύθους από επιστημονικά δεδομένα και αναδεικνύει γιατί η ιατρική καθοδήγηση, η εξατομικευμένη προσέγγιση και η διεπιστημονική φροντίδα αποτελούν τον ουσιαστικό δρόμο αντιμετώπισης.

Ποια είναι η Γιούλη Αργυρακοπούλου που θα μιλήσει στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα

Η Γιούλη Αργυρακοπούλου, MD, MSc, PhD, είναι Παθολόγος – Διαβητολόγος. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού διπλώματος στον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Το έτος 2007 (μετά υποτροφίας) εκπαιδεύτηκε στο Centre for Diabetes and Metabolic Medicine του Barts and the London, Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry στο Λονδίνο.

Συμμετέχει ως κύρια ερευνήτρια σε πολυκεντρικές, κλινικές μελέτες (21) που σχετίζονται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία, ενώ υπήρξε κύρια ερευνήτρια του ελληνικού πιλότου της σύμπραξης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Project ValueCare. Είναι συγγραφέας 32 δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά ( h-index: 18) και έχει συμμετάσχει με πολλαπλές ανακοινώσεις (73) και άνω των 200 διαλέξεων σε Συνέδρια Παθολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Παχυσαρκίας. Είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας.

Έχει διεθνείς πιστοποιήσεις για το επιστημονικό και κλινικό της έργο. Το 2022 εξελέγη National Clinical Fellow της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας και το 2024 International Fellow του προγράμματος Strategic Centre for Obesity Professional Education -SCOPE της World Obesity Federation.

Τα τελευταία 13 χρόνια εργάζεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και διευθύνει την Διαβητολογική Μονάδα και το Ιατρείο Παχυσαρκίας στο Ιατρικο Κέντρο Αθηνών. Είναι μέλος σε 6 Ελληνικές και 2 διεθνείς επιστημονικές εταιρείες.

Η Μονάδα Παχυσαρκίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία μελέτης της Παχυσαρκίας (EASO) ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης της Παχυσαρκίας - EASO Αccredited Collaborating Centre for Obesity Management (COM).