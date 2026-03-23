Η Γιούλη Αργυρακοπούλου στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: «Υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια στη διαχείριση της παχυσαρκίας»

Η Γιούλη Αργυρακοπούλου μίλησε στο 3ο “Είμαι Εδώ Για Εσένα” για την παχυσαρκία, το κοινωνικό φορτίο της εικόνας και τη σιωπηλή ενοχή που συχνά συνοδεύει το βάρος

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της μίλησε για τη σύνθετη και πολυπαραγοντική νόσο, την παχυσαρκία, μία νόσο που επηρεάζεται από γενετικούς, ορμονικούς, μεταβολικούς και περιβαλλοντικούς μηχανισμούς.

Η Γιούλη Αργυρακοπούλου, MD, MSc, PhD, είναι Παθολόγος – Διαβητολόγος. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού διπλώματος στον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Το έτος 2007 (μετά υποτροφίας) εκπαιδεύτηκε στο Centre for Diabetes and Metabolic Medicine του Barts and the London, Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry στο Λονδίνο.

Συμμετέχει ως κύρια ερευνήτρια σε πολυκεντρικές, κλινικές μελέτες (21) που σχετίζονται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία, ενώ υπήρξε κύρια ερευνήτρια του ελληνικού πιλότου της σύμπραξης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Project ValueCare. Είναι συγγραφέας 32 δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά ( h-index: 18) και έχει συμμετάσχει με πολλαπλές ανακοινώσεις (73) και άνω των 200 διαλέξεων σε Συνέδρια Παθολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Παχυσαρκίας. Είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας.

Έχει διεθνείς πιστοποιήσεις για το επιστημονικό και κλινικό της έργο. Το 2022 εξελέγη National Clinical Fellow της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας και το 2024 International Fellow του προγράμματος Strategic Centre for Obesity Professional Education -SCOPE της World Obesity Federation.

Στην έναρξη της ομιλίας της στη σκηνή του 3o Women’s Forum “Είμαι Εδώ Για Εσένα”, η Γιούλη Αργυρακοπούλου προσπάθησε να μειώσει την εσωτερικευμένη πεποίθηση που όλοι έχουμε, ότι η παχυσαρκία είναι ένα νόσημα για το οποίο φταίμε, να μειώσει το στίγμα που συνοδεύει την παχυσαρκία αλλά και να αναπτύξει τους λόγους για τους οποίους πολλές φορές η δύναμη της θέλησης δεν είναι αρκετή.

Είναι τελική νόσος η παχυσαρκία; «Στην ιατρική για να χαρακτηριστεί μια κατάσταση νόσος, πρέπει να έχει αίτια, πρέπει να έχει μηχανισμούς, παθοφυσιολογικό υπόβαθρο, πρέπει να έχει διαταραχή σε όργανα και τελικά να προκαλέσει συμπτώματα» τόνισε η ειδικός και συνέχισε: «πράγματι η παχυσαρκία είναι νόσημα και σε αυτό συμφωνούν όλοι οι Παγκόσμιοι Οργανισμοί Υγείας».

Πώς όμως ορίζεται η παχυσαρκία; Ορίζεται ως η μη φυσιολογική, η υπερβολική συσσώρευση λίπους η οποία ενέχει κίνδυνο για τη ζωή.

«Είναι η παχυσαρκία μόνο ένα μηχανικό φορτίο;» αναρωτήθηκε στη σκηνή η Γιούλη Αργυρακοπούλου και απάντησε πως, όχι, φαίνεται ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος η οποία έχει μια συνεχόμενη φλεγμονή και για αυτό προκαλεί τα προβλήματα στο σώμα ενός ατόμου.

«Αν ένα άτομο φυσιολογικού βάρους έχει 80 % πιθανότητα να φτάσει τα 70 έτη, ένα άτομο που έχει παχυσαρκία κατηγορία 3, έχει μόνο 50 πιθανότητες να φτάσει τα 70 έτη αν φέρει αυτό το βάρος από τα 35 του χρόνια. Και η παχυσαρκία επηρεάζει και την ποιότητα ζωής, κάνει σωματική αναπηρία, ψυχολογική έκπτωση, και πολλές φορές και σεξουαλική δυσλειτουργία».

«Μπορούμε να διορθώσουμε; Ακόμα και μικρές μεταβολές στο βάρος, 3, 10, 15 %, μπορούν να μειώσουν τις επιπλοκές που συνοδεύουν την παχυσαρκία. Κι όμως η γνώση μας στην παχυσαρκία βλέπετε ότι είναι τις τελευταίες λίγες δεκαετίες [...] και βλέπετε σχεδόν τίποτα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και όλα έχουν συσσωρευτεί στις 2- 3 τελευταίες δεκαετίες και παρά τις γνώσεις μας η παχυσαρκία παραμένει υποδιαγνωσμένη και υποθεραπευμένη έτσι αν πάρει κανείς 100 άτομα που ζουν με παχυσαρκία μόνο 40, οι κάτω από 40 εξ αυτών θα λάβουν διάγνωση, θα διαγνωστούν με τη νόσο και τελικά κάτω από 20 % λαμβάνουν τεκμηριωμένη θεραπεία ακόμα και τις απλές συμβουλές διατροφής και της άσκησης. Και τι ξέρουμε για την Ελλάδα; ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 32,1 % των ενηλίκων πάσχουν από παχυσαρκία και 37 από υπέρβαρο, άρα αν τα αθροίσει κανείς, 7 στους 10 έχουν σήμερα παθολογικό βάρος στη χώρα μας».



Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, η Γιούλη Αργυρακοπούλου είπε:

«Τι γίνεται στην εμμηνόπαυση; Μειώνονται τα οιστρογόνα μας, έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη, μεταβάλλεται η κατανομή του λίπους και αρχίζουμε και αποθηκεύουμε σε κατανομές όπως είναι ο αντρικός πληθυσμός. Χάνουμε μυϊκή μάζα γιατί η σαρκοπενία είναι ίδιον του γήρατος και τελικά πέφτει και η δαπάνη μας. Άρα αν δεν κυνηγήσουμε την τροφή μας καθώς πέφτει η δαπάνη θα καταλήξουμε να προσθέσουμε βάρος καθώς η ημερήσια δαπάνη μας κάθε δεκαετία μειώνεται».

Κλείνοντας, μίλησε για το πόσο σημαντικές είναι οι φαρμακευτικές αγωγές, όταν αυτές γίνονται με σύμφωνη γνώμη και παρακολούθηση γιατρού.

«Η αγωγή κατά της παχυσαρκίας βελτιώνει τα καρδιαγγειακά, θεραπεύει – προλαμβάνει τον ζαχαρώδη διαβήτη Τύπου 2, την οστεοαρθρίτιδα, την υπνυκή άπνοια, τη λιπώδη διήθηση, όλα αυτά τα νοσήματα τα οποία συνοδεύουν την παχυσαρκία. Υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια στη διαχείριση της παχυσαρκίας από την έλλειψη πόρων, πρόσβασης σε τρόφιμα από το στίγμα που συνοδεύει την παχυσαρκία, από την τιμωρητική ιατρική που ασκούσαμε τόσα χρόνια. Σήμερα έχουμε περάσει στην εποχή όπου κατανοούμε ότι το βάρος δεν είναι το φταίξιμο ενός ατόμου αλλά στηρίζεται σε μία ισχυρή γενετική προδιάθεση».

