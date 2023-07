H Εποχή του Λέοντα πλησιάζει: Πώς θα επηρεάσει κάθε ζώδιο

Το πάθος, ο ρομαντισμός και η δημιουργικότητα είναι καθ΄οδόν

Στις 22 Ιουλίου, μπαίνουμε στην εποχή του Λέοντα και την ίδια μέρα, η Αφροδίτη θα γίνει ανάδρομη στο ίδιο ζώδιο. Αν ήδη ανησύχησες, τα άστρα έρχονται να σε καθησυχάσουν αλλά και να κάνουν τα πράγματα στη ζωή σου, λίγο δραματικά.

Η εποχή του Λέοντα, που θα κρατήσει μέχρι τις 23 Αυγούστου, είναι η πιο κατάλληλη για πάθος, ρομαντισμό, δημιουργικότητα και αυτο - έκφραση. Έρχεται για να φέρει νοσταλγία στην καρδιά σου, ανασύροντας παιδικές αναμνήσεις.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να φέρει ξεκαθαρίσματα και χωρισμούς αλλά και επανασυνδέσεις. Όλα είναι πιθανά να συμβούν τη νέα εποχή αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου θα είναι η επούλωση και η επαναξιολόγηση σημαντικών στοιχείων όπως η αυτοεκτίμησή μας.

