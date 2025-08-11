Η τύχη “πλημμυρίζει” τη ζωή αυτών των ζωδίων - ακόμα και σε στιγμές που δεν το περιμένουν.

Ορισμένοι άνθρωποι φαίνεται να έχουν έναν φυσικό μαγνήτη για την τύχη. Ό,τι κι αν κάνουν, τα πράγματα κυλούν υπέρ τους – ευκαιρίες, σχέσεις, οικονομικά, επαγγελματικές εξελίξεις. Όλα τους πάνε καλά, γεγονός που σε κάνει να αναρωτηθείς: είναι απλώς σύμπτωση ή μήπως έχουν γεννηθεί υπό πιο ευνοϊκούς πλανητικούς οιωνούς; Πράγματι, αυτά τα ζώδια έχουν την τύχη παντού μαζί τους.

Στην αστρολογία, κάθε ζώδιο κυβερνάται από έναν πλανήτη, ο οποίος επηρεάζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές του. Κάποιοι από αυτούς τους πλανήτες θεωρούνται πιο «τυχεροί» και τα ζώδια που κυβερνούν απολαμβάνουν αυτή την πλανητική εύνοια. Ποια είναι, λοιπόν, τα πιο ευνοημένα εκ φύσεως ζώδια;

Τα πιο τυχερά ζώδια του κύκλου

Ταύρος & Ζυγός – Οι Ευνοημένοι της Αφροδίτης

Η Αφροδίτη, πλανήτης της ομορφιάς, του έρωτα και της αφθονίας, χαρίζει στους Ταύρους και τους Ζυγούς μια ξεχωριστή λάμψη. Ελκυστικοί από τη φύση τους, με έμφυτη αισθητική και κομψότητα, συχνά τραβούν τα βλέμματα χωρίς προσπάθεια. Δεν είναι μόνο εμφανισιακά προικισμένοι – έχουν και εξαιρετικό γούστο, είτε πρόκειται για μόδα, είτε για διακόσμηση. Επιπλέον, η Αφροδίτη τους κάνει ιδιαίτερα τυχερούς στον έρωτα και στις σχέσεις. Ξέρουν πώς να συνδεθούν με τους ανθρώπους, έχουν έναν αέρα γοητείας και ξέρουν να αγαπούν – και να αγαπιούνται. Στον οικονομικό τομέα, τις περισσότερες φορές καταφέρνουν πολύ καλά, κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων.

Λέων – Το Παιδί του Ήλιου

Ο Ήλιος, το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, είναι ο πλανήτης που κυβερνά τον Λέοντα – και αυτό λέει πολλά. Ο Ήλιος σχετίζεται με τη ζωτικότητα, την αυτοπεποίθηση και την προσωπική έκφραση. Οι Λέοντες είναι γεννημένοι για να λάμπουν. Έχουν έμφυτη ακτινοβολία, έντονη παρουσία και συχνά μαγνητίζουν τα βλέμματα όταν μπαίνουν σε έναν χώρο. Είναι τυχεροί γιατί, πάνω απ’ όλα, ξέρουν ποιοι είναι. Η αυτοπεποίθηση τους είναι το μεγαλύτερο δώρο – και το θεμέλιο για πολλές επιτυχίες στη ζωή τους. Πολλοί ξεχωρίζουν στον χώρο του θεάματος ή της τέχνης, γιατί νιώθουν απόλυτα άνετοι να εκφράζονται δημόσια.

Τοξότης & Ιχθύες – Τα Παιδιά του Δία

Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, της επέκτασης και της σοφίας, κυβερνά τον Τοξότη και συν-κυβερνά τους Ιχθύες μαζί με τον Ποσειδώνα. Δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι δύο έχουν την τάση να «πέφτουν στα μαλακά», ό,τι κι αν συμβεί. Οι Ιχθύες, με την ενισχυμένη διαίσθηση και τη σύνδεση με τα όνειρα, συχνά «πιάνουν» καταστάσεις πριν καν συμβούν. Ο Δίας τους χαρίζει την ικανότητα να μετατρέπουν τη φαντασία τους σε πραγματικότητα – και οι επιθυμίες τους συχνά πραγματοποιούνται με τρόπο σχεδόν μαγικό.

