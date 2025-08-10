Ζώδια σήμερα (11/8): Ημέρα στρατηγικής και αλλαγών - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (11/8)

Καθώς μπαίνουμε στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, ο ουρανός στέλνει ένα μήνυμα έντονης εσωτερικής κινητικότητας και νέων δυνατοτήτων. Η Σελήνη κινείται στον ευαίσθητο και δημιουργικό Ζυγό, ενισχύοντας την ανάγκη για ισορροπία και αρμονία στις σχέσεις, ενώ ο Ερμής σε σύνοδο με τον Κρόνο υπογραμμίζει την ανάγκη για συγκέντρωση και σοβαρή σκέψη.

Παράλληλα, η διέλευση του Άρη στον Αιγόκερω προσφέρει την ενέργεια και την επιμονή που χρειάζεται για να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα σχέδια, ενώ η επιρροή του Πλούτωνα δίνει βάθος και ένταση στις αποφάσεις μας.

Η Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 προσφέρει ένα σκηνικό που ευνοεί τη συγκέντρωση, την πειθαρχία και τις στρατηγικές κινήσεις. Με τη Σελήνη στον Ζυγό και τη σύνοδο Ερμή-Κρόνου, οι αστρολογικές επιρροές υπογραμμίζουν τη σημασία της ισορροπίας, της οργάνωσης και της υπομονής. Πρόκειται για μια μέρα κατάλληλη για να θέσουμε βάσεις που θα αντέξουν στον χρόνο, αρκεί να κινηθούμε με σοβαρότητα και ψυχραιμία.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (11/8)

Κριός

Η Δευτέρα σου φέρνει την ανάγκη να διοχετεύσεις την ενέργεια σου με στρατηγικό τρόπο. Η επιρροή του Άρη στον Αιγόκερω σε καλεί να εστιάσεις σε μεθοδικούς στόχους. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Η Σελήνη στο Ζυγό ευνοεί τη συνεργασία και την εξεύρεση κοινού τόπου με τους γύρω σου. Οι οικονομικές υποθέσεις είναι στο προσκήνιο, με ευκαιρίες για σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί σήμερα, αλλά η επιρροή του Κρόνου απαιτεί να είσαι πιο προσεκτικός με τις λέξεις σου. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να οργανώσεις τις ιδέες σου. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η Σελήνη στο Ζυγό τονίζει την ανάγκη σου για αρμονία στην προσωπική ζωή. Ίσως χρειαστεί να κάνεις συμβιβασμούς για να διατηρήσεις ισορροπία. Στον εργασιακό τομέα, η σταθερότητα είναι απαραίτητη. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Λέων

Η μέρα σε καλεί να εστιάσεις σε επαγγελματικούς στόχους με υπευθυνότητα. Η ενεργητικότητα που διαθέτεις μπορεί να σε βοηθήσει να προωθήσεις σημαντικά θέματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η ημέρα σε ωθεί να φέρεις τάξη στη ζωή σου, ειδικά σε ζητήματα υγείας και καθημερινότητας. Η πλανητική όψη Ερμή-Κρόνου είναι ευνοϊκή. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου φέρνει ευαισθησία και ανάγκη για ισορροπία. Η ενέργεια της ημέρας ενισχύει τις σχέσεις σου, αρκεί να είσαι ειλικρινής και δίκαιος. Στα επαγγελματικά, η επιμονή και η σωστή επικοινωνία μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά σε στόχους. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η Δευτέρα απαιτεί συγκέντρωση και βάθος στις αποφάσεις σου. Ο Πλούτωνας σε βοηθά να δεις πίσω από τις επιφάνειες και να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η ενέργεια της ημέρας σε ωθεί να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Η επιμονή θα σου επιτρέψει να ξεπεράσεις εμπόδια που έως τώρα σου φαινόταν δύσκολα. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Με τον Άρη να κινείται στο ζώδιό σου, η ενεργητικότητα και η αποφασιστικότητά σου είναι αυξημένες. Σήμερα είναι μια ιδανική μέρα για να θέσεις νέους στόχους. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η μέρα σε ωθεί να συνεργαστείς περισσότερο και να αναζητήσεις ισορροπία στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Η επιρροή του Ερμή-Κρόνου σε βοηθά να είσαι πιο οργανωμένος και πρακτικός. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η δημιουργικότητα και η διαίσθησή σου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, όμως χρειάζεται να τις κατευθύνεις με μεθοδικότητα. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να βάλεις τα θεμέλια ενός νέου έργου. Διαβάστε περισσότερα εδώ