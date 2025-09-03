Ζώδια σήμερα (04/09): Δυνατές ενέργειες, παρορμητισμός αλλά και μεγάλες ευκαιρίες - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (04/09)

Η σημερινή μέρα φέρνει μαζί της δυνατές ενέργειες, παρορμητισμό αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Η όψη τετραγώνου Άρη–Δία μάς γεμίζει με θάρρος και διάθεση για αλλαγή, όμως εγκυμονεί τον κίνδυνο υπερβολών και βιαστικών κινήσεων. Ο ενθουσιασμός μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες και ξεκαθαρίσματα, αρκεί να αποφύγουμε την τάση να τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα. Σημασία έχει να αξιοποιήσουμε την ορμή της ημέρας χωρίς να χάνουμε την αίσθηση του μέτρου.

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Σήμερα, αγαπητέ Κριέ, ο ενθουσιασμός σε παρασύρει, αλλά υπάρχει κίνδυνος να θελήσεις να ρισκάρεις παραπάνω απ' όσο χρειάζεται. Κάποια θετική εξέλιξη μπορεί να σου δημιουργήσει την ανάγκη να κυνηγήσεις ακόμα περισσότερα.

Ταύρος

Η διάθεσή σου για νέα ξεκινήματα είναι έντονη, αγαπητέ Ταύρε, όμως κράτησε τις ισορροπίες. Ο Άρης σε τετράγωνο με τον Δία φέρνει παρόρμηση και υπερβολές, ειδικά σε θέματα δουλειάς και καθημερινότητας.

Δίδυμοι

Η χαρά και η ανάγκη σου για δημιουργία είναι έντονες, αγαπητέ Δίδυμε, όμως πρόσεχε μήπως παρασυρθείς σε υπερβολές. Σήμερα, υπάρχει η τάση να ξοδέψεις περισσότερα ή να υποσχεθείς περισσότερα απ' όσα μπορείς να δώσεις.

Καρκίνος

Ο ενθουσιασμός και η διάθεσή σου να διορθώσεις καταστάσεις στο σπίτι ή στην οικογένεια είναι έντονα, αγαπητέ Καρκίνε. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα και μην αφήσεις την ανυπομονησία να χαλάσει το κλίμα.

Λέων

Η μέρα σού φέρνει δύναμη και ορμή, αγαπητέ Λέοντα, αλλά και υπερβολές. Μπορεί να θελήσεις να ξεκινήσεις νέα σχέδια ή να ασχοληθείς με πολλά πράγματα μαζί, όμως ο χρόνος και η ενέργεια δεν είναι απεριόριστα.

Παρθένος

Αγαπητέ Παρθένε, σήμερα ο νους σου γεμίζει με μεγάλες ιδέες, όμως μην αφήσεις την ανυπομονησία να σε παρασύρει σε βιαστικές κινήσεις.

Ζυγός

Ο Άρης στο ζώδιό σου σε γεμίζει παρόρμηση, αγαπητέ Ζυγέ, αλλά η όψη του με τον Δία φέρνει την τάση για υπερβολές. Μην πιέζεις καταστάσεις και μην προχωράς βιαστικά.

Σκορπιός

Η διάθεσή σου να λύσεις ζητήματα είναι έντονη, αγαπητέ Σκορπιέ, αλλά μην αφήσεις την ανυπομονησία να σε παρασύρει. Οι υποσχέσεις και τα σχέδια που γίνονται σήμερα ίσως αποδειχθούν υπερβολικά.

Τοξότης

Σήμερα, αγαπητέ Τοξότη, η μέρα φέρνει πάθος στις σχέσεις και στις φιλίες, αλλά και τάση για υπερβολές. Μπορεί να θελήσεις να πιέσεις καταστάσεις ώστε να φτάσουν πιο γρήγορα εκεί που θέλεις.

Αιγόκερως

Ο Άρης στην κορυφή του χάρτη σου σε ωθεί να αναλάβεις δράση, αγαπητέ Αιγόκερε. Σήμερα, η όψη του με τον Δία σε γεμίζει ενθουσιασμό αλλά και ανυπομονησία.

Υδροχόος

Η ανάγκη σου να ξεφύγεις από τη ρουτίνα είναι έντονη, αγαπητέ Υδροχόε. Σήμερα ίσως θελήσεις να πάρεις ξαφνικές αποφάσεις για σπουδές, ταξίδια ή νέα σχέδια.

Ιχθύες

Η μέρα φέρνει ενθουσιασμό αλλά και τάση για υπερβολές, αγαπητέ Ιχθύ. Πρόσεξε να μην αναλάβεις περισσότερα απ' όσα μπορείς να αντέξεις, ειδικά σε θέματα σχέσεων ή διασκέδασης.