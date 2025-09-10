Νέα σελίδα για 2 ζώδια: Τα βρίσκουν με τον εαυτό τους και θέτουν αυστηρά όρια

Αυτά τα 2 ζώδια θέτουν την αγάπη για τον εαυτό σε προτεραιότητα.

Πολλές φορές, η επιθυμία μας να είναι όλοι γύρω μας χαρούμενοι και τακτοποιημένοι «κοστίζει» τη δική μας προσωπική ηρεμία. Η υπερπροσπάθεια που καταβάλλουμε για να ικανοποιήσουμε τα άτομα που αγαπάμε ή γενικά βρίσκονται στο περιβάλλον μας, ξεπερνά τα προσωπικά μας όρια, με αποτέλεσμα να βιώνουμε μια εσωτερική αναστάτωση. Δύο από τα ζώδια του κύκλου γνωρίζουν από πρώτο χέρι αυτό που μόλις περιγράψαμε. Μπορούν να γίνουν θυσία για τους άλλους, όταν όμως φτάσει η στιγμή του απολογισμού, σίγουρα είναι χαμένοι.

Σύμφωνα με την αστρολογία, από σήμερα μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη αυτά τα δύο ζώδια θα βρεθούν ενώπιον του εαυτού τους, βλέποντας με καθαρό βλέμμα την αλήθεια. Οι άλλοι θα είναι πάντα εκεί και θα ζητούν την προσοχή, τη φροντίδα και την κατανόησή μας. Εμείς τι θα κάνουμε όμως; Μήπως έφτασε η στιγμή να πάρουμε την κατάσταση στα σοβαρά και να προστατέψουμε τον εαυτό μας από τη δημόσια κριτική; Μήπως η αγάπη για τον εαυτό πρέπει να τεθεί επιτέλους σε προτεραιότητα;

Αυτά τα δύο ζώδια φαίνεται πως είναι αποφασισμένα να κάνουν restart στη ζωή τους με αφορμή την έναρξη της καινούργιας σεζόν, διεκδικώντας όσα δεν έζησαν. Θέτουν όρια, βάζουν τελείες, λένε όχι και γενικότερα τα ξαναβρίσκουν με τον εαυτό τους. Δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και ακατόρθωτο. Η εσωτερική σύγχυση καταπολεμάται και όλα μπαίνουν σε τάξη και σειρά. Από μέσα προς τα έξω.

2 ζώδια που εισέρχονται σε μια νέα φάση ζωής

Δίδυμοι

Αυτή η περίοδος έχει ένα ξεχωριστό δώρο για εσένα: σου μαθαίνει να εκφράζεσαι, να ανοίγεσαι, να μοιράζεσαι. Ξαφνικά δεν φοβάσαι να βγεις μπροστά και να μιλήσεις, διεκδικώντας όσα πιστεύεις ότι σου ανήκουν. Και σωστά πράττεις. Η περίοδος του φόβου και του δισταγμού έλαβε τέλος. Τώρα, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Είναι ωραίο να είσαι ο εαυτός σου χωρίς περιορισμούς και δεύτερες σκέψεις. Είναι ωραίο να τα βρίσκεις μαζί του, πριν τα βρεις με τους υπόλοιπους (αν τα βρεις). Ο Σεπτέμβριος είναι για εσένα ο μήνας ενός νέου κεφαλαίου, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία σου.

Σκορπιός

Έχεις κουραστεί να βλέπεις τον εαυτό σου να βγαίνει εκτός ορίων, διεκδικώντας το δίκαιο και την αλήθεια. Όταν σε αδικούν, χάνεις την ηρεμία σου - και όχι άδικα. Πια, όμως, όλα μοιάζουν να είναι διαφορετικά. Από τη μια στιγμή στην άλλη, είναι λες και βρήκες τον εαυτό σου, λες και τον αγάπησες, λες και ενδιαφέρθηκες πραγματικά για εκείνον. Από σήμερα δεν συμβιβάζεσαι, παρά μόνο επιδιώκεις ότι είναι καλό για εσένα. Το καλύτερο βασικά. Και πορεύεσαι με γνώμονα την αγάπη για τον εαυτό σου και τον αυτοσεβασμό. Η δύσκολη περίοδος έλαβε τέλος. Πάμε γι’ άλλα.

