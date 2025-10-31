Ζώδια σήμερα (1/11): Η ημέρα προτρέπει σε επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων και καθαρές κουβέντες - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια

Το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου φέρνει μαζί του για όλα τα ζώδια μια ενέργεια ανανέωσης και εσωτερικής ανασύνταξης. Η μέρα προτρέπει σε επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων, καθαρές κουβέντες και πιο αυθεντικές σχέσεις.

Κάποιοι θα νιώσουν έτοιμοι να αφήσουν πίσω παλιές συνήθειες, άλλοι θα επιδιώξουν νέες εμπειρίες, ακόμη κι αν αυτές προκαλούν μια γλυκιά ανασφάλεια. Οι ρυθμοί θα είναι πιο χαλαροί, με ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στη δράση και τη χαλάρωση. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, αλλά και ανανεώνονται μέσω ειλικρίνειας και ουσιαστικής επικοινωνίας. Είναι μια μέρα που ευνοεί τις συνειδητές επιλογές, τη ρεαλιστική σκέψη και την αυτοφροντίδα.

Αναλυτικά οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια, σήμερα 1/11



Κριός

Η μέρα σε ωθεί να αντιμετωπίσεις όσα ανέβαλλες, με δυναμισμό αλλά και μετρημένη υπομονή. Ίσως προκύψουν μικρές εντάσεις με κοντινά πρόσωπα, όμως μέσα από αυτές θα ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά αξίζει.

Ταύρος

Το Σάββατο φέρνει ήρεμες αλλά βαθιές ανακατατάξεις στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Έχεις ανάγκη από σταθερότητα, όμως τα γεγονότα σε ωθούν να προσαρμοστείς σε νέες συνθήκες.

Δίδυμοι

Η διάθεσή σου κινείται ανάμεσα σε εξωστρέφεια και εσωτερικό προβληματισμό. Θέλεις να μοιραστείς σκέψεις, αλλά και να προστατεύσεις τον προσωπικό σου χώρο.

Καρκίνος

Η συναισθηματική σου ευαισθησία σε κάνει πιο δεκτικό στις ανάγκες των άλλων, αλλά και πιο ευάλωτο. Σήμερα καλείσαι να θέσεις όρια με τρόπο ευγενικό, μα σταθερό.

Λέων

Η ενέργειά σου λάμπει, αλλά η μέρα ζητά αυτοσυγκράτηση και ρεαλισμό. Μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις ηγετικό ρόλο σε μια κατάσταση που απαιτεί ψυχραιμία και καθαρή σκέψη.

Παρθένος

Το Σάββατο σε βρίσκει πιο στοχαστικό, με διάθεση για τακτοποίηση όχι μόνο πραγμάτων, αλλά και σκέψεων.

Ζυγός

Η ανάγκη για ισορροπία κυριαρχεί και σήμερα, όμως τα γεγονότα ενδέχεται να τη δοκιμάσουν. Κράτησε διπλωματική στάση χωρίς να παραμελείς τη δική σου αλήθεια.

Σκορπιός

Η μέρα έχει ένταση, αλλά και δύναμη αναγέννησης. Νιώθεις ότι πολλά αλλάζουν γύρω σου, και αυτό σε κάνει να θες να ελέγξεις τα πάντα.

Τοξότης

Η ενέργεια της ημέρας σε προτρέπει να κινηθείς, να αναζητήσεις εμπειρίες και να ανοίξεις νέους ορίζοντες. Ωστόσο, η βιασύνη μπορεί να σε οδηγήσει σε παρεξηγήσεις ή εξάντληση.

Αιγόκερως

Η σημερινή ημέρα σε βρίσκει αποφασιστικό αλλά και πιο ευαίσθητο απ' όσο δείχνεις. Υπάρχουν υποχρεώσεις που απαιτούν συγκέντρωση, όμως καλείσαι να βρεις ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη και την προσωπική σου ευελιξία.

Υδροχόος

Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να εκφράσεις τη διαφορετικότητά σου και να σπάσεις τη ρουτίνα. Νέες ιδέες σε εμπνέουν, αλλά χρειάζεται ρεαλιστικό πλάνο για να γίνουν πράξη.

Ιχθύς

Η διαίσθησή σου είναι ιδιαίτερα έντονη σήμερα και σε οδηγεί σε ουσιαστικές συνειδητοποιήσεις. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς λίγο, ώστε να ακούσεις τη δική σου εσωτερική φωνή.