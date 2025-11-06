Ζώδια σήμερα (7/11): Ήρθε η στιγμή να επεξεργαστείς τα συναισθήματά σου και να αξιολογήσεις τις σχέσεις σου - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια για σήμερα (7/11).

Η αυριανή μέρα φέρνει μαζί της έντονα συναισθήματα και σημαντικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, έρωτα και αυτογνωσία για όλα τα ζώδια. Οι πλανητικές όψεις απαιτούν προσοχή στις σχέσεις, τη διαχείριση της ενέργειας μας και την κατανόηση των βαθύτερων επιθυμιών μας. Η παρουσία της Αφροδίτης σε διάφορους οίκους του ηλιακού μας χάρτη υπογραμμίζει τη σημασία της αγάπης, της αρμονίας και της αυτοφροντίδας, ενώ η τετράγωνη όψη με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει στο φως κρυφά ζητήματα ή εσωτερικές εντάσεις.

Αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος για κάθε ζώδιο να παρατηρήσει και να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του, να αξιολογήσει σχέσεις και συνεργασίες και να βρει ισορροπία μεταξύ προσωπικών επιθυμιών και εξωτερικών προκλήσεων. Μην επιτρέψεις σε φόβους ή παρεξηγήσεις να επηρεάσουν τη διάθεσή σου. Αντίθετα, χρησιμοποίησε την ενέργεια της ημέρας για να βελτιώσεις την επικοινωνία σου, να κατανοήσεις τους γύρω σου και να ενισχύσεις τις σχέσεις σου με εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες, δώσε προσοχή στις κρυφές ατζέντες και θυμήσου ότι η υπομονή και η ψυχραιμία είναι τα κλειδιά για μια πιο ήρεμη και δημιουργική μέρα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Αγαπητέ Κριέ, με την Αφροδίτη τώρα στο ηλιακό σου όγδοο σπίτι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, βρίσκεσαι σε καλή θέση να διαχειριστείς τα συναισθήματα και την προσωπική σου ζωή. Μια λογική και ελαφριά προσέγγιση σε πιο «βαριά» θέματα μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις καταστάσεις και να φτάσεις σε συμφωνίες με τους άλλους. Μια σχέση μπορεί να ενισχυθεί μέσα από εμπιστευτικές ή προσωπικές συζητήσεις και διευκρινίσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Αγαπητέ Ταύρε, η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης σου, τώρα διανύει τον τομέα των σχέσεών σου, φέρνοντας γλυκύτητα στη συμπεριφορά σου και στις στενές σχέσεις. Τείνεις να προσελκύεις χρήσιμους, γοητευτικούς ή ευχάριστους ανθρώπους στη ζωή σου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που διαρκεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Είναι καλή στιγμή για να απολαύσεις τις σχέσεις σου και να λάβεις καλές συμβουλές από άλλους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Αγαπητέ Δίδυμε, μπορεί να έχεις τώρα την ευκαιρία να ισορροπήσεις και να απολαύσεις την καθημερινότητά σου, καθώς η Αφροδίτη διανύει το ηλιακό σου έκτο σπίτι. Αυτή η περίοδος, που διαρκεί έως τις 30 Νοεμβρίου, είναι δυνατή για να φέρει αρμονία στην καθημερινή σου ζωή, συμπεριλαμβανομένου του εργασιακού σου περιβάλλοντος. Ωστόσο, η σημερινή όψη Αφροδίτης-Πλούτωνα είναι δύσκολη, υποδηλώνοντας κρυφές προθέσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Αγαπητέ Καρκίνε, η Αφροδίτη βρίσκεται σε αρμονική και υποστηρικτική σχέση με το ζώδιό σου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτή η διέλευση φέρνει ελαφρότητα, ζεστασιά και χάρη στη ζωή σου, και είναι ιδιαίτερα καλή για την ελκυστικότητά σου. Αναζητάς περισσότερη απόλαυση στη ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η δημιουργικότητα, ο έρωτας, τα παιδιά, η ψυχαγωγία και άλλοι τρόποι έκφρασης της ανάγκης σου για παιχνίδι και ενίσχυση μπορεί να βρίσκονται σε ευχάριστο επίκεντρο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Αγαπητέ Λέοντα, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη κινείται στο ηλιακό σου τέταρτο σπίτι, φέρνοντας μια πιο προστατευτική ενέργεια στην ερωτική σου ζωή και περισσότερη ομορφιά και αρμονία στο σπίτι και στον οικογενειακό σου κύκλο. Αυτή η περίοδος ενισχύει την εκτίμησή σου για τις ανέσεις και τη γνώριμη ατμόσφαιρα του σπιτιού ή των οικείων σου ανθρώπων. Μπορεί να είσαι αυτοπροστατευτικός, ειδικά με την καρδιά σου, και προστατευτικός απέναντι σε αυτούς που αγαπάς. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Αγαπητέ Παρθένε, η Αφροδίτη επισκέπτεται τώρα τον τομέα των επικοινωνιών σου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αυξάνεται η ανάγκη σου να μοιραστείς σκέψεις και συναισθήματα – όπως και η ικανότητά σου να το κάνεις! Υπάρχουν οφέλη στις σπουδές, στα πνευματικά ενδιαφέροντα και στις επικοινωνίες σου. Απολαμβάνεις περισσότερο αυτά τα θέματα και μπορεί να λάβεις ευχάριστα νέα ή θετική δημοσιότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Αγαπητέ Ζυγέ, η Αφροδίτη βρίσκεται τώρα στον τομέα των πόρων και των αξιών σου. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή σου στα ταλέντα και τις ικανότητές σου, καθώς και η δυνατότητά σου να προσελκύεις τους κατάλληλους πόρους στη ζωή σου. Το γούστο, το στυλ και τα συναισθήματά σου επηρεάζονται έντονα από την αναζήτηση ασφάλειας και άνεσης τώρα. Απολαμβάνεις αυτά που ήδη έχεις και θέλεις να αξιοποιήσεις στο έπακρο τις τρέχουσες συνθήκες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Αγαπητέ Σκορπιέ, η Αφροδίτη τώρα διανύει το ζώδιό σου και θα παραμείνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Τις επόμενες εβδομάδες θα εκφράζεις εύκολα τις ανάγκες και τα συναισθήματά σου. Η θετική προσοχή και η εκτίμηση είναι έντονες αυτόν τον καιρό. Οι ερωτικές σχέσεις, καθώς και οι δραστηριότητες αναψυχής, βρίσκονται στο επίκεντρο και η γοητεία σου αυξάνεται. Οι άλλοι σε εκτιμούν περισσότερο από το συνηθισμένο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Αγαπητέ Τοξότη, η Αφροδίτη μόλις ξεκίνησε τη διέλευσή της στον τομέα της ιδιωτικής ζωής και της ψυχής σου, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτή η περίοδος σηματοδοτεί το τέλος ενός οικονομικού ή ερωτικού κύκλου και μια φάση ανασκόπησης και επεξεργασίας πρόσφατων συναισθημάτων και γεγονότων. Τα ερωτικά ζητήματα μπορεί να φαίνονται πιο περίπλοκα τώρα, αλλά και πιο ανταποδοτικά καθώς έρχεσαι σε επαφή με τις βαθύτερες επιθυμίες και λαχτάρες σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Αγαπητέ Αιγόκερε, η Αφροδίτη μόλις ξεκίνησε τη διέλευση στον τομέα φιλίας σου και θα παραμείνει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι μια περίοδος ενδυνάμωσης ή δημιουργίας φιλικών σχέσεων. Δίνεις έμφαση στην ισότητα και την θετική ενέργεια στις σχέσεις σου και τείνεις να αναζητάς διαφορετικές ή ασυνήθιστες δραστηριότητες και απολαύσεις. Σήμερα, όμως, η επιρροή της ημέρας μπορεί να φέρει ένταση. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Αγαπητέ Υδροχόε, η Αφροδίτη μόλις ξεκίνησε τη διέλευσή της στον τομέα καριέρας και φήμης σου, ενισχύοντας την επαγγελματική σου εικόνα και γοητεία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αυτή η περίοδος σου δίνει την ευκαιρία να απολαύσεις περισσότερο τη δουλειά ή τις ευθύνες σου. Μπορείς να βελτιώσεις ή να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου και να ενισχύσεις τη φήμη σου. Υπάρχει γενική αρμονία και συνεργασία γύρω σου, που σου επιτρέπει να εργάζεσαι με ηρεμία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Αγαπητέ Ιχθύ, η Αφροδίτη διανύει τώρα τον τομέα του ανώτερου νου, του πνεύματος και της περιπέτειας σου, υποστηρίζοντάς σε για λίγο περισσότερο από τρεις εβδομάδες. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, θα εκφράζεις τα συναισθήματά σου πιο φυσικά και απλά. Μπορεί να αναζητήσεις περισσότερη συγκίνηση στην κοινωνική ή ερωτική σου ζωή, ή μέσα από δραστηριότητες και χόμπι. Η μάθηση και η επέκταση του πνεύματος είναι επίσης ελκυστικές, και προσελκύεσαι από ανθρώπους και πράγματα που σου δίνουν μια νέα και ενδιαφέρουσα οπτική. Διάβασε περισσότερα εδώ

