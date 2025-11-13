Ζώδια σήμερα (14/11): Εμπόδια, καθυστερήσεις και έντονο το αίσθημα της μοναξιάς - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (14/11)

Η σημερινή μέρα φέρνει μια απαιτητική ενέργεια, καθώς η βασική αστρολογική όψη της ημέρας (μεταξύ Αφροδίτης και Κρόνου) τείνει να ρίχνει λίγο τη διάθεση. Είναι πολύ πιθανό να νιώσεις προσωρινά ότι δεν σε εκτιμούν, ότι οι άλλοι είναι απόμακροι ή ακόμα και να αισθανθείς μοναξιά, ακόμα κι αν βρίσκεσαι με κόσμο. Αυτή η διέλευση φέρνει συχνά καθυστερήσεις, εμπόδια ή μια προσωρινή αποθάρρυνση, κάνοντάς σε να εστιάζεις στα ελαττώματα αντί στα προτερήματα, είτε στις σχέσεις είτε στα οικονομικά σου.

Ωστόσο, μην αφήσεις αυτή την αίσθηση να σε ρίξει. Αντιμετώπισέ το ως μια προσωρινή δόση πραγματικότητας. Η ενέργεια δεν ευνοεί το να πιέσεις τα πράγματα. Είναι, όμως, εξαιρετική στιγμή για να κάνεις ένα βήμα πίσω, να αναδιοργανωθείς, να βάλεις προτεραιότητες και να βελτιώσεις τα σχέδιά σου με αντικειμενικότητα. Αντί να ψάχνεις για επιβεβαίωση, στρέψου εσωτερικά και δες τι μπορείς να κάνεις για να νιώσεις εσύ περήφανος για τη δουλειά σου.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Μπορεί να νιώθεις μια ελαφριά αποθάρρυνση σήμερα, εκτός κι αν καταφέρεις να αντιμετωπίσεις τυχόν καθυστερήσεις ή εκνευριστικές καταστάσεις με ψυχραιμία. Στο κάτω-κάτω, αυτές οι δυσκολίες είναι πιθανό να σε κάνουν να εκτιμήσεις περισσότερο όσα έχεις ή ακόμα και να σε οδηγήσουν σε καλύτερα, πιο βελτιωμένα σχέδια. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Με τη σημερινή διέλευση Αφροδίτης-Κρόνου, μπορεί να νιώθεις μόνος ακόμα κι όταν περιβάλλεσαι από κόσμο. Για την ώρα, τα καλά στοιχεία των ανθρώπων ή τα οφέλη μιας δουλειάς φαίνεται να επισκιάζονται από τα ελαττώματα και τις ανεπάρκειες. Ωστόσο, αυτό είναι απλώς θέμα αντίληψης και είναι εντελώς προσωρινό. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Με τη σημερινή διέλευση Αφροδίτης-Κρόνου, είναι πιθανό να υπάρχουν διαφωνίες στη δουλειά ή να νιώθεις έντονα ότι δεν σε εκτιμούν. Υπάρχουν μέρες που σου «περνάει» σχεδόν οτιδήποτε, και άλλες που δεν σου «περνάει» τίποτα. Η σημερινή ανήκει μάλλον στη δεύτερη κατηγορία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Με τη σημερινή διέλευση Αφροδίτης-Κρόνου μπορεί προσωρινά να εστιάζεις στις αρνητικές πτυχές μιας σχέσης ή ενός σχεδίου, νιώθοντας κάποιες επιφυλάξεις. Αν όμως καταφέρεις να το ξεπεράσεις αυτό, η αλήθεια είναι ότι τώρα έχεις την ικανότητα να πείσεις τον εαυτό σου και τους άλλους σχεδόν για οτιδήποτε. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Μπορεί να νιώθεις παρεξηγημένος ή αποκλεισμένος σε κάποιες φάσεις σήμερα, λόγω της διέλευσης Αφροδίτης-Κρόνου. Αν και είναι ένα ασαφές συναίσθημα, μπορεί να σου ρίξει τη διάθεση αν του το επιτρέψεις. Οι άνθρωποι γύρω σου μπορεί να είναι λίγο ψυχροί ή να κρατούν αποστάσεις, αλλά ίσως κι εσύ ο ίδιος να είσαι πιο κρατημένος. Διάβασε περισσότερα εδώ



Παρθένος

Τα γεγονότα σήμερα μοιάζουν μερικές φορές να συνωμοτούν για να σου θυμίσουν όλα όσα δεν έχεις. Η μέρα μπορεί επίσης να φέρει αισθήματα μοναξιάς ή την αίσθηση ότι δεν σε εκτιμούν. Είναι προσωρινό, και δεν χρειάζεται να το πολεμήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Οι απογοητεύσεις που σχετίζονται με τη δουλειά ή τα οικονομικά μπορεί να σου ρίχνουν λίγο τη διάθεση σήμερα, καθώς η Αφροδίτη και ο Κρόνος σχηματίζουν μια δύσκολη όψη. Με αυτή τη διέλευση, είναι πιο εύκολο να βλέπεις τα ελαττώματα των πραγμάτων, κάτι που είναι χρήσιμο, αρκεί να μη κολλήσεις εκεί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Με τη σημερινή δύσκολη όψη Αφροδίτης-Κρόνου, μπορεί να επικρατεί μια «τσιγκουνιά» στα συναισθήματα ή μια γενικότερη ατμόσφαιρα επιφύλαξης. Αν συμβαίνει αυτό, είναι σημαντικό να θυμίσεις στον εαυτό σου ότι η κτητικότητα πηγάζει από τον φόβο και την ανάγκη για έλεγχο, και όχι από την αγάπη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η δύσκολη ενέργεια της ημέρας είναι διακριτική, καθώς η όψη Αφροδίτης-Κρόνου επηρεάζει κυρίως τις σχέσεις και τις κοινωνικές επαφές. Οι σχέσεις μοιάζουν να κινούνται πιο αργά και η δημιουργικότητά σου μπορεί να μπλοκάρει. Η ηρεμία και μια κάποια αποστασιοποίηση είναι τα κλειδιά για να το διαχειριστείς. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Με τη σημερινή δύσκολη όψη Αφροδίτης-Κρόνου, μπορεί να νιώθεις έλλειψη υποστήριξης από φίλους ή από τον κοινωνικό σου κύκλο. Αντ' αυτού, ίσως βιώνεις μια αποσύνδεση στις σχέσεις σου. Κάτι που λέγεται, ίσως με αρνητικό τρόπο, κινδυνεύει να παρερμηνευθεί. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για την ασφάλεια ή τα οικονομικά σου σήμερα, αλλά μην αφήσεις τους φόβους να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά σου. Έχεις μια έντονη τάση να κλειστείς στον εαυτό σου και να μη μοιράζεσαι τις σκέψεις και τις ιδέες σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Με τη σημερινή διέλευση Αφροδίτης-Κρόνου, μπορεί να υπάρξουν στιγμές δυσαρέσκειας ή μια αίσθηση αποχωρισμού. Ίσως νιώθεις μια συναισθηματική απόσταση από ανθρώπους που θα προτιμούσες να είναι κοντά σου. Διάβασε περισσότερα εδώ