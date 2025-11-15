Ζώδια σήμερα (16/11): Συναισθηματικές στιγμές που ζητούν προσοχή - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (16/11)

Η Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 έρχεται με ένα πολύ ισορροπημένο αλλά και μεταμορφωτικό αστρικό τοπίο. Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού, ενισχύοντας την ανάγκη για αρμονία, συνεργασία και διπλωματία. Επιπλέον, ο Ήλιος σχηματίζει τρίγωνες όψεις τόσο με τον Δία όσο και με τον Κρόνο, κάτι που παρέχει ισορροπία ανάμεσα σε όραμα και ρεαλισμό, όνειρα και δομή.

Ταυτόχρονα, υπάρχει μια πιο ευαίσθητη χροιά στην ενέργεια της ημέρας: μια μικρή ένταση από τον Άρη προς τον Χείρωνα ενδέχεται να φέρει άβολες στιγμές, παλιές πληγές να ξανανοίξουν, ή συναισθηματικές αντιδράσεις που δεν είναι τόσο άμεσες. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία των τρίγωνων όψεων παρέχει μια “γέφυρα” για να δουλέψουμε με αυτά τα συναισθήματα, ώστε να τα ενσωματώσουμε με σοφία και συνέπεια.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Η Σελήνη στη Ζυγό σε καλεί σήμερα να βρεις ισορροπία ανάμεσα σε «εγώ» και «εμείς». Μπορεί να νιώσεις μέσα σου αντίφαση: από τη μία θέλεις να δράσεις, από την άλλη να είσαι προσεκτικός/ή με τους άλλους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Για εσένα, σήμερα υπάρχει πιθανότητα να δεις καθαρά ποιοι σε στηρίζουν και ποιοι σε κρατούν σε “παράδοση” συναισθημάτων ή παλιών συνηθειών. Η Σελήνη σε φέρνει σε συναισθηματικό διάλογο, ενώ το τρίγωνο Ήλιου–Δία σου δίνει ώθηση να βάλεις πιο μεγάλα όνειρα και στόχους. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Η διαίσθησή σου σήμερα είναι ιδιαίτερα δυνατή — η Σελήνη στη Ζυγό ευνοεί την ισορροπία ανάμεσα στο μυαλό και την καρδιά. Το τρίγωνο Ήλιου–Δία μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες μάθησης, ταξιδιών ή ανάπτυξης του πνευματικού σου κόσμου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η ημέρα σου φέρνει ευκαιρίες για εσωτερική σταθερότητα. Η Σελήνη στη Ζυγό σε ενθαρρύνει να αναζητήσεις ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες σου και στις σχέσεις σου. Το τρίγωνο Ήλιου–Κρόνου σου δίνει δύναμη και πειθαρχία να χτίσεις κάτι πιο μακροπρόθεσμο. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο ουρανός σήμερα σου δίνει δύναμη και έμπνευση. Το τρίγωνο Ήλιου–Δία σου ανοίγει την καρδιά και το μυαλό — μπορείς να δεις με αισιοδοξία και μεγάλη εικόνα όσα θες να δημιουργήσεις. Η Σελήνη στη Ζυγό σε βοηθά να συνεργαστείς καλύτερα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Η ανάγκη σου για τάξη και ρύθμιση συναντά σήμερα μια πιο ονειρική και διπλωματική ενέργεια (λόγω Σελήνης στη Ζυγό). Το τρίγωνο Ήλιου–Δία μπορεί να σου δώσει διαύγεια σχετικά με όραμα και μεγάλες επιλογές. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Για σένα, η σημερινή ημέρα είναι πολύ ισχυρή: η Σελήνη περνά από το ζώδιό σου, κάτι που αυξάνει την ευαισθησία και την ανάγκη για ισορροπία. Το τρίγωνο Ήλιου–Δία λειτουργεί υπέρ σου: νιώθεις ότι έχεις τη δυνατότητα να δώσεις και να λάβεις υποστήριξη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Η ενέργεια της ημέρας (τρίγωνο Ήλιου–Δία) σου προσφέρει μια πολύ ισχυρή αίσθηση ανανέωσης και επέκτασης. Ναι, μπορείς να κοιτάξεις βαθιά —και ταυτόχρονα να ονειρευτείς κάτι μεγάλο. Η Σελήνη στη Ζυγό σε ωθεί να εκφράσεις ό,τι υπάρχει στο εσωτερικό σου. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η αστρολογική εικόνα σήμερα σου δίνει ώθηση για ανάπτυξη: όχι μόνο πνευματικά ή φιλοσοφικά, αλλά και σε πρακτικά επίπεδα σχέσεων και σχεδιασμών. Το τρίγωνο Ήλιου–Δία σου επιτρέπει να οραματιστείς μεγάλα ταξίδια ή νέες ιδέες. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Η ημέρα σου φέρνει μια ευκαιρία να “χτίσεις” κάτι σημαντικό: είτε στα επαγγελματικά σου, είτε στις σχέσεις που θεωρείς σημαντικές. Το τρίγωνο Ήλιου–Κρόνου (μέρος του ευρύτερου αστρολογικού πλαισίου) σου δίνει πειθαρχία και υπομονή. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η σημερινή ενέργεια είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική για κοινωνική και ομαδική δράση. Με τη Σελήνη στη Ζυγό, θα νιώθεις πιο συνδεδεμένος/η με κοινότητες ή συνεργασίες. Το τρίγωνο Ήλιου–Δία σου δίνει όραμα και ευκαιρίες επέκτασης. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η ενέργεια της σημερινής ημέρας σου επιτρέπει να συνδεθείς βαθύτερα με τα συναισθήματά σου και να δεις πού πραγματικά θες να κατευθυνθείς. Το τρίγωνο Ήλιου–Δία σου δίνει αισιοδοξία και δύναμη να οραματιστείς κάτι ουσιαστικό. Διάβασε περισσότερα εδώ